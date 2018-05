Plan de gobierno

Una crítica que se le hace a la clase gobernante, es que muchas veces actúa de manera improvisada. La improvisación que muchas veces se da tiene diversas causas. Una de ellas es que, al llegar al poder, el gobernante se da cuenta que hay necesidades más apremiantes que merecen su atención.Ejemplos de esta situación se han dado con varios de nuestros gobernantes. George Walker Bush, tenía el interés de acercarse más a México, lo contrario a Trump. Este proyecto se vio frustrado por el ataque del 11 de septiembre, fecha en la que, el gobierno de Estados Unidos tuvo que redirigir sus esfuerzos y recursos hacia el combate al terrorismo. México y su relación con Estados Unidos, pasaron a segundo plano. En el ámbito local, recuerdo que el maestro José Reyes Ferriz desarrolló un proyecto muy extenso en materia de atracción de inversión extranjera. Empresas como Foxconn se establecieron en la ciudad en ese tiempo. Sin embargo, el proyecto no alcanzó a desarrollarse de manera completa porque la violencia desatada a partir de la lucha federal, absorbió toda la atención y esfuerzos del gobierno, inhibiendo más inversión.Otra de las causas es la desorganización, y eso es pan de todos los días. La desorganización puede tener diversas causas, pero el aplauso fácil, el populismo, y la falta de evaluaciones serias, pueden traer como consecuencia que los gobernantes no atiendan de manera adecuada las prioridades que se demandan.La tecnocracia trajo consigo la elaboración de planes de desarrollo, que deben reflejar metas a cumplirse en un determinado período. Los presupuestos de egresos deben ser congruentes con dichos planes, y las cuentas públicas deben reflejar el ejercicio presupuestal de forma paralela con todos estos aspectos mencionados. Hasta aquí todo parece tener sentido.Combinando el tema anterior, con la coyuntura electoral, es también una cuestión recurrente el decir que los candidatos a X o Y puesto no tienen propuestas concretas. Sin embargo, gran parte de la opinión pública refiere que no le gusta la guerra sucia, que los candidatos se la pasan peleando, que no hay propuesta. Pero por otro lado, la misma opinión aplaude incesantemente posturas populistas, esas que están carentes de fondo, y que no solucionan nada de nuestra realidad.El caso de Ricardo Anaya es un ejemplo que debe analizarse. Su estilo desde que fue presidente del PAN ha sido aguerrido, agresivo, y pendenciero. Hasta la fecha, Anaya no ha formulado una sola propuesta seria a concretarse de llegar al poder. Su discurso se refiere únicamente a que “ese PRI corrupto, se tiene que ir”. Ha amenazado con procesar a Peña, y por eso se ha llevado el aplauso de la opinión irreflexiva. También ha golpeado a López Obrador, y ha señalado el tema del avión usado por éste último. Está bien, estamos en campaña, pero, ¿cuál es el plan de llegar al poder? Parece que no lo hay.Por otro lado, López Obrador señala a la mafia del poder, a esos que reparten frijol con gorgojo en época electoral, encabezados por Salinas, Claudio X. González, etc. También ha promovido la venta del avión presidencial (que representa el 0.05 por ciento del presupuesto de un año nada más). Está bien hablar de austeridad, pero ese no puede ser un proyecto para un país tan complejo como México. Asumo que dentro de las 415 páginas de su Proyecto de Nación vendrá algo más sustantivo. Pero como no se habla de ello, no tengo certeza que así sea.A riesgo de parecer tendencioso, creo que el único que habla de propuestas concretas es Meade. El problema es que enfrenta el descrédito del PRI, y que maneja un discurso tan técnico, que el grueso de la población no entendemos.La gente siempre dice que le gustaría ver gobernantes bien preparados. Eso es una falsedad, la gente no quiere ver políticos formados. La gente quiere que le digan lo que quiere escuchar, y si es escandaloso, mucho mejor. No tengo la menor duda que Meade es el perfil más preparado. Entonces, ¿por qué no suben sus números? Es claro que la imagen del PRI en este caso le está pesando al candidato con mejor perfil.Queda claro que la gente busca en esta elección una alternativa al PRI. Lo mismo pasó hace dos años en Chihuahua. Pero esa alternativa se ve reflejada en candidatos que no están proponiendo nada más que mayor divisionismo, echándole gasolina al fuego social. La opinión pública se queja del circo en que se ha convertido nuestra escena política, pero sigue optando por payasos.