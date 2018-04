La flamante Ley de Participación Ciudadana (LEY) aprobada la semana pasada por el Congreso Local es lo que llamamos un ‘Aborto’ legislativo; es decir, es sencillamente una ley muerta, fruto del oportunismo político propio de los tiempos electorales en los que la mayoría de los actuales diputados, en su calidad de inminentes candidatos -vía reelección- pretenden engañar al electorado, haciéndole creer que una de sus cualidades es la de contar con una supuesta vocación democrática.Para otorgarle una fundamentación constitucional a los ‘instrumentos’ de participación ciudadana (PC) se adicionó un párrafo al Art. 4º de la Constitución Local, en los términos siguientes: “En el Estado se reconoce el derecho humano a la participación ciudadana, entendida como la capacidad de las personas para intervenir en las decisiones de la administración pública, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno (¿?), a través de los instrumentos que prevé la legislación aplicable”.Asimismo, se reformó el Art. 21 constitucional, para plasmar como un derecho de los ciudadanos chihuahuenses participar en los procesos de revocación de mandato. De esta manera, en la LEY se incrustan los principios rectores y se establecen las autoridades competentes y los procedimientos aplicables a los ‘nuevos’ instrumentos de PC.Los principios rectores en la interpretación y aplicación de la LEY, son la “democracia, universalidad, máxima participación, corresponsabilidad, igualdad y no discriminación, inclusión, interculturalidad, igualdad sustantiva, transversalidad de la perspectiva de género y máxima publicidad”; los cuales resultan excesivos e inaplicables.Por otra parte, se crea el ‘Consejo Consultivo’ de PC, integrado por los titulares de los tres Poderes Estatales, del IEE y de los dos municipios con mayor población. Y por último, con “siete personas de la ciudadanía”, las cuales serán seleccionadas mediante convocatoria pública. Lo cual confirma que la LEY solo reglamenta la actividad cívica institucionalizada: nada que ver con los movimientos de resistencia civil.Se reitera que los ciudadanos chihuahuenses tienen derecho a “hacer uso” de los instrumentos de participación ciudadana (referéndum, Plebiscito, Iniciativa Popular y Revocación de Mandato). Sin embargo, de manera por demás absurda, en la LEY se señala que estos instrumentos de PC son enunciativos pero no limitativos. ¿Acaso hay más escondidos por ahí?En la LEY se plasma una definición legal de la revocación del mandato: “es el instrumento de consulta a la ciudadanía a fin de que se pronuncie mediante sufragio libre, directo, secreto y universal, sobre la terminación anticipada del periodo de gestión” del Ejecutivo Estatal, de los diputados locales, de los presidentes municipales y síndicos.Ahora bien, para que resulte procedente la solicitud para revocar el cargo de Gobernador, la LEY exige que sea respaldada por el 5 por ciento de los ciudadanos inscritos en el listado nominal estatal. Dicho porcentaje equivale, en números redondos, a más de 130 mil firmas. Y es el porcentaje de votación que los partidos políticos requieren para obtener dos diputados ‘pluris’.Y para que la votación emitida sea vinculante, es decir, que sea efectiva la revocación del cargo, se requiere que “voten a favor cuando menos el 35 por ciento” del total del electorado chihuahuense. Y entratándose de los diputados locales y de los presidentes municipales de los municipios con más de 150 mil habitantes, el porcentaje exigido es del 30 por ciento.En el caso de los diputados ‘pluris’ el requisito es “cuando no voten a favor al menos un equivalente al 3 por ciento de la ciudadanía de la Lista Nominal Estatal”. Yo me pregunto: ¿Es permisible ir a votar en contra de la revocación del mandato?Así las cosas, amable lector, a simple vista usted podrá darse cuenta de la hediondez prematura de esta ley electorera y oportunista.

