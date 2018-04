AMLO de regreso en Chihuahua

La intensa campaña de Andrés Manuel López Obrador candidato de la coalición “Juntos haremos historia” a la Presidencia de la República volvió a tocar tierras chihuahuenses; luego del exitoso arranque de su campaña nacional en esta ciudad, el puntero en las encuestas volvió a llenar las plazas públicas en ciudad Delicias y en Hidalgo del Parral.Es de llamar poderosamente la atención la importancia que AMLO ha puesto en el estado de Chihuahua, las constantes visitas en los últimos seis meses han permitido a miles de coterráneos escuchar su propuesta; quienes han asistido a sus mítines provienen de diversos municipios y éstos a su vez se han convertido en portadores de su proyecto. En menos de 18 horas, más de 12 mil personas provenientes de municipios tan alejados como Morelos o Guadalupe y Calvo acompañaron al candidato.La visita de AMLO se da en medio de un marcado desencanto en el estado de Chihuahua por el pésimo gobierno del panista Javier Corral, la seguridad de los ciudadanos se le ha ido de las manos y la delincuencia ha asentado nuevamente sus reales; por otra parte, se confronta con los maestros al no reconocerles su más elemental derecho: su salario, el gremio médico también está inconforme, y no se diga de los derechohabientes del sector salud cuya atención es deficiente por falta de abastecimiento médico, todo esto y la escasa obra pública, entre otras calamidades más constituyen algunos de los constantes yerros en esta deficiente administración del actual gobernador, al mismo tiempo que de manera disfrazada se ha montado en la campaña de Ricardo Anaya -a quien antes tildó de corrupto-. “Mucho pueblo para tan poco gobernador”, así ha resumido López Obrador a este gobierno.Previamente a su visita, Andrés Manuel y sus propuestas fueron el centro de las críticas de sus detractores, y no obstante de haber sido embestido en numerosas ocasiones logró salir avante. Y es que sus propuestas (aunque polémicas) son las únicas que representan un cambio verdadero. En el tema de la seguridad con datos falsos, Anaya en su papel histriónico intentó impresionar (a quien se dejó) con cifras burdamente manipuladas, pero luego se le cayó el teatrito al darse a conocer los datos reales. Entre las bufonadas del Bronco, la intervención pusilánime de Margarita y la insípida y mediocre participación de Meade, López Obrador fue el único que se vio como un verdadero hombre de Estado.El cimiento de las bases políticas de morena en Chihuahua, se ha incrementado considerablemente la estructura partidista en los 67 municipios. Bajo estas circunstancias se avizora una inminente ruptura del bipartidismo en el estado, y es cada día mucho más que probable. Las alianzas que se han dado en el estado en torno al proyecto alternativo de nación colocan a Morena y sus partidos aliados en un papel protagónico, impulsados desde luego por la tremenda revolcada que les dará a todos los candidatos el "obús obradorista".En Ciudad Juárez el candidato de Morena a la presidencia municipal, Javier González Mocken gana cada día más adeptos sin haber iniciado aún el arranque de su campaña. La fractura que se da en el PRI, en contraste con el intenso trabajo territorial que han hecho los equipos distritales de Morena, pero sobre todo el nulo avance en el progreso de obra pública y el constante deterioro de la ciudad bajo el gobierno de Armando Cabada vislumbramos una elección municipal con amplias posibilidades de ser ganada por quien gobernó la ciudad hace dos años, por cierto, en muy poco tiempo González Mocken logró ganarse la simpatía y confianza de los juarenses.El empuje "obradorista" sigue ganando terreno, sus adversarios no han encontrado la brújula para contener el agudo olfato político del tabasqueño, quien entiende que en la medida que siga conquistando el norte de México (que fuera bastión tradicional del PRIAN), logrará mermarles la fuerza suficiente para ganar también los escaños suficientes en el Congreso, lo cual permitirá que Andrés Manuel pueda aplicar su proyecto de nación y en él está implícito el bienestar de cada mexicano.En este proyecto será prioridad el rescate de nuestros recursos que han sido enajenados por intereses extranjeros. Sería bueno recordar que un expresidente de México (e irónicamente de extracción priista) predijo la entrega de nuestros recursos, cito textualmente las palabras de Adolfo López Mateos: "Pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confundan, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros" Hoy, hemos visto que estas palabras se han cumplido para perjuicio del pueblo de México. Ahora podemos ver con tristeza que este gobierno ha entregado al mejor postor nuestra riqueza, pero en poco tiempo veremos la recuperación de nuestros recursos si vamos de la mano con López Obrador.Nuestro voto para AMLO es también votar por México.

