El domingo pasado, justo hace una semana, se realizó el primero de tres debates entre los candidatos a la Presidencia de la República, cinco en total. Aunque uno de ellos seriamente cuestionado por buena parte de los analistas políticos del país e incluso internacionales, quienes han llegado a señalar que Jaime Rodríguez “El Bronco” es el candidato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que fue una de sus resoluciones la que lo puso en la boleta electoral prácticamente de última hora.En otras circunstancias hubiese sido extemporáneo abordar el tema en esta colaboración (una semana después de realizado el ejercicio), sin embargo, en esta ocasión, el encuentro entre candidatos presidenciales sigue siendo el tema que está ocupando los principales espacios noticiosos e informativos en el país. Toda la semana que hoy termina transcurrió entre notas sobre las reacciones de unos y otros, así como en diversos artículos de opinión y mesas de análisis que abordan el mismo tema: el debate y sus consecuencias y reacciones.Por supuesto que los tópicos principales sobre el debate han sido las preguntas ¿quién ganó el debate? ¿Quién lo perdió? ¿Fue mejor el nuevo formato? ¿Hubo realmente propuestas serias? ¿Mejoraron su condición algunos de los candidatos? Así como todas las variantes que de estos cuestionamientos se derivan.Primero empezaré señalando que el nuevo formato, de dividir el ejercicio en tres grandes subtemas sobre un tema principal, con una bolsa de tiempo para cada debatiente, misma que pueden administrar cada uno como desee para responder preguntas, hacer réplicas y contrarréplicas, es un esquema mucho más ágil y dinámico que los anteriores debates rígidos y acartonados que lo menos que permitían era precisamente eso: debatir.La moderación a cargo de periodistas reconocidos y versados en temas de política, pero además con capacidad de hacer planteamientos propios sobre los temas y subtemas, o para repreguntar para clarificar conceptos, también fue un gran acierto. En términos generales creo que ese ejercicio democrático de contraste de ideas, propuestas, personalidades y hasta deficiencias, resultó bastante positivo en términos de su diseño, formato, organización y ejecución por parte de la autoridad electoral.Los candidatos llegaron al debate del domingo pasado en el siguiente orden de la preferencia electoral: López Obrador punteando claramente, Ricardo Anaya en segundo lugar también con ventaja holgada sobre el tercer lugar que ocupaba José Antonio Meade, Margarita en cuarta posición y “El Bronco” en último lugar, así llegaron y así se mantienen hoy una semana después del encuentro.Desde esa perspectiva, el debate entonces no sirvió gran cosa a las pretensiones de cada uno de los aspirantes a gobernar el país. Aunque sí se registraron pequeñas variaciones en cuanto a los porcentajes individuales de preferencia electoral y quizá también en cuanto a las tendencias.Al menos tres encuestas se publicaron durante esta semana. La de El Universal, realizada por Berumen y Asociados, publicada al día siguiente del debate, le dio a López Obrador el 42 por ciento, a Ricardo Anaya el 31, a Jose Antonio Meade el 22, a Margarita Zavala el 5, no sabe o no contestó el 8.6 y por ninguno el 8.8 por ciento. No incluyeron al Bronco en esta encuesta.A media semana el periódico Reforma publicó su encuesta. AMLO 48, Anaya 26, Meade 18, Margarita 5 y “El Bronco” 3. El fin de semana fue Roy Campos quien actualiza su encuesta de preferencia electoral presidencial y le da a Andrés Manuel 32, Anaya 21, Meade 17, Margarita 3.8 y “El Bronco” 1.6 por ciento.Mientras que el tracking diario de la encuestadora regiomontana Massive Caller, actualizado al 27 de abril, marca que López Obrador cuenta con una preferencia electoral del 37.7 por ciento, Ricardo Anaya el 28.85, José Antonio Meade el 12.05, Margarita Zavala el 5.6, “El Bronco” 1.45 y no sabe o no contestó el 14.35 por ciento.Hubo también, previo al debate, la publicación del periódico español El País, titulada: “López Obrador aumenta su ventaja en las encuestas y tiene un 85 por ciento de probabilidades de ganar”, en la que el influyente diario hace un promedio de las encuestas en México y además aplica un modelo electoral propio mediante el cual aseguran que López Obrador tiene un 85 por ciento de opciones de ganar la presidencia, el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, un 12 por ciento y José Antonio Meade, del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, un 3 por ciento. Eso convierte al candidato de Morena en la opción con más probabilidades y al aspirante del Frente en su principal rival. El priista Meade solo se impone en una de cada 30 simulaciones; Anaya al menos en una de cada diez.De todas estas cifras podemos concluir que, si bien los porcentajes varían de una casa encuestadora a otra, las tendencias generales son firmes, se mantienen. López Obrador incluso creciendo aún más, marginalmente pero creciendo; Ricardo Anaya también registra crecimiento, pero se consolida en la segunda posición; José Antonio Meade estancado y cayendo incluso algunas décimas de punto; Margarita también descendiendo algunos puntos al igual que “El Bronco”.Evidentemente que los estrategas de cada uno de los equipos de campaña aseguran que fue su candidato quien ganó el debate. Pero a la luz de los resultados en las encuestas y a la luz del postdebate mediático, resulta muy sencillo determinar que no hubo un ganador claro, al menos en cuanto a mejorar su condición ampliamente luego del ejercicio.En todo caso, quienes realmente obtuvieron beneficios fueron solo Anaya y López Obrador, y no necesariamente porque hayan subido significativamente en la preferencia electoral. López Obrador conservó la ventaja en las encuestas y ese es, en sí mismo, un buen triunfo. Anaya logró colocar en el imaginario colectivo que es el único que le puede ganar al tabasqueño. Así lo dijo claramente y con todas sus letras. Aseveración que tiene varios significados implícitos. Primero, que acepta su segundo lugar y que AMLO puntea claramente. Segundo, que el enemigo a vencer se llama Andrés Manuel López Obrador, y, tercero, que eventualmente estará llamando a los demás contendientes a sumarse de facto a su proyecto.Esta última parte del análisis ya se empezó a materializar. Recientemente estuvo en esta frontera el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, con quien tuve la oportunidad de intercambiar algunas ideas y planteamientos de lo que está ocurriendo. Además de ser candidato al Senado por la coalición Por México al Frente, Mancera ha sido designado coordinador de Gobierno de Coalición, y en ese carácter anda haciendo campaña por todo el país, no solo promoviendo el voto para la coalición que representa, sino platicando con todo el que lo quiera escuchar para explicar en breve y sin tecnicismos qué es un gobierno de coalición, y cómo va a funcionar.El exjefe de Gobierno sin decirlo abiertamente, dejó en claro que si Margarita, “El Bronco” o el mismo Meade se acercan con Anaya o a la coalición, perfectamente se podría construir una coalición mucho más amplia y con mayores oportunidades de derrotar a Andrés Manuel en las urnas. Fue más allá aún Mancera, dijo tener conocimiento de que la exprimera dama ya hizo declaraciones en el sentido de estar de acuerdo con un gobierno de coalición.Luego de platicar con Mancera, y escucharlo y verlo desenvolverse ante los periodistas juarenses, me queda clarísimo que él hubiese sido mucho mejor candidato que Anaya. Pero el hubiera no existe y lo que sí existe es esta campaña alterna que realiza el exjefe de Gobierno por todo el país, promoviendo fuertemente el gobierno de coalición. Habrá que seguirle muy de cerca la pista.Lo cierto es que aún faltan dos debates presidenciales y que falta mucho por escribirse del rumbo de las campañas, como cuando den inicio en esta frontera las campañas locales y observar cómo se entreveran los intereses de los juarenses entre independientes, panistas, priistas, morenistas y los procesos electorales federales.La losa que cargan sobre sus espaldas los priistas es muy pesada. Al desprestigio nacional que generó su presidente Peña Nieto hay que sumarle el no menos importante desprestigio que generó César Duarte. Por eso digo, quién quiere ganar un debate y luego perder la elección.