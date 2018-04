En esta época de turbadoras noticias que han costado vidas humanas reconforta tener también conocimiento de actos heroicos registrados en la sociedad. Gracias a ellos, resulta más fácil mantener la perspectiva de las condiciones actuales y, sobre todo, entender el impacto que una sola persona puede llegar a tener al actuar desinteresadamente.En los últimos días, sin ir más lejos, según diversos medios en la región Juárez-El Paso un guardia de seguridad de 47 años fue asesinado en un supermercado por un asaltante armado; un estudiante, de 18, descendió de una rutera en un paraje desértico para ayudar a un adolescente malherido a quien el chofer se negó a transportar; un cliente, de 33, murió abrazando a su esposa para protegerla durante un tiroteo en un bar; un niño, de nueve, salvó la vida a su mamá y a su hermanito tras explotar el vehículo donde viajaban; y en su día de asueto un policía de 39 años resultó herido de bala al intervenir en una tentativa de robo.¿Qué es un héroe? Arriesgarse por el bienestar ajeno, ir más allá del deber por defender un principio, sacrificarse, resistir la presión para incurrir en actos deshonrosos, trabajar por algo más grande que uno mismo, corregir una injusticia, esforzarse de manera poco común… Si en algo coinciden las definiciones sobre el heroísmo es en que manifiesta el idealismo, la nobleza, la integridad y los lazos del ser humano con el Universo.No, no hace falta ser filósofo para realizar actos heroicos. Tampoco se necesita ser alguien especial ni con atributos fuera de lo normal. De hecho, dicen especialistas, la mayoría de los llamados “héroes” consideran que cualquier persona hubiera actuado así de encontrarse en la misma situación y el tradicional escaso registro de las actividades humanas positivas da pie a considerar excepcionales a los héroes.Pero ciertamente el concepto de heroísmo cambia de acuerdo con las circunstancias sociales. Porque el parámetro lo marca el consenso colectivo, porque hace falta cierto reconocimiento externo para calificar a alguien como héroe.En el caso de Ciudad Juárez en particular, dicho contexto se ha vuelto alarmante. Por ejemplo, ¿cuándo se volvió algo extraordinario apoyar en medio de la nada a un menor solo y ensangrentado? Pues el chofer del transporte público no quiso hacerlo ni tampoco varios automovilistas que pasaron de largo ante la pareja de jóvenes que caminaba en busca de atención médica en una solitaria zona peligrosa, según reportes.En enero, me desconcertó también el caso del hombre homenajeado por rescatar a un recién nacido abandonado en la vía pública. Ese gesto humanitario salvó la vida del bebé. Sin embargo, considerar heroico el simple hecho de recoger en una madrugada invernal a un niño con horas de nacido que llora habla montones sobre los juarenses.Tristemente, nuestro nivel de cohesión social se ha resquebrajado al grado de tener que recordar el valor de la vida de un recién nacido -el ser humano más vulnerable, la imagen emblemática de nuestra inocencia y potencial-. De ahí la necesidad de reconocer la conducta valiosa.Afortunadamente uno de los medios de fomentar los comportamientos positivos es divulgar los que ya están ocurriendo. “Los investigadores han descubierto que los ejemplos de altruismo aumentan las probabilidades de que las personas a su alrededor participen en alguna conducta positiva y prosocial” y que describir a alguien como noble, altruista y servicial genera en la persona actos consistentes con dicha descripción, dice el sicólogo social Philip Zimbardo en “El efecto Lucifer”, un libro clásico sobre la influencia grupal en el comportamiento humano.¿Queremos una sociedad participativa, solidaria y pacífica? Entonces nos conviene destacar los actos participativos, solidarios y pacíficos así como a las personas que los realicen.Por lo tanto llamemos la atención hacia la naturaleza heroica de los oficios donde ciudadanos ponen a diario en peligro su integridad física, resaltemos cada gesto solidario en el marco actual de apatía y desensibilidad, aplaudamos el sacrificio por otros cuando el discurso predominante es de egoísmo, alabemos el valor en vez de tener fijación en los casos de miedo, sepamos que el sentido del deber sí va más allá de un horario. Reiterémoslo, una y otra vez: se tiende la mano al necesitado, se lleva a lugar seguro a los menores abandonados.Eventualmente, si lo hacemos con determinación y continuidad, contribuiremos a generar una cultura más humana donde sean tan claros nuestros principios de apoyo mutuo que cada ciudadano sepa sin vacilar cuál es el curso de acción a seguir. Y necesitamos recurrir al mayor número de las herramientas a nuestra disposición para conseguirlo.Quizá cualquier persona sea un héroe en potencia. Pero llega a recibir dicho apelativo precisamente debido a un acto de rebeldía ante una situación injusta muchas veces mantenida por los engranes de una sociedad, desde los dictados por el sistema -estructural e institucional-, hasta los de cada situación específica. Y todos anhelamos la aprobación del grupo.Por eso numerosos héroes sienten dudas. Suelen describir el desviarse del comportamiento típico como una experiencia “solitaria y de mucho miedo”.En el caso de Carlos Acosta García, el único pasajero del autobús de la Ruta Universitaria en decidirse a bajar para auxiliar al menor malherido, el dilema salió a la luz cuando el maestro Pablo Brac Angulo contó vía Facebook que su exalumno lo había visitado dos días después del incidente a fin de preguntarle “si había obrado bien”. Dan ganas de abrazarlo llorando.Carlos nos recordó nuestra humanidad. Actuó voluntariamente al servicio de otra persona sin detenerse por el peligro que ello pudiera representar ni esperar nada a cambio. Eso cumple con los requisitos de cualquier definición de heroísmo. Quienes actúan como él merecen saberlo.Pero el riesgo asumido por los héroes no se limita necesariamente a una amenaza física inmediata, dicen los sicólogos. Zimbardo menciona la posibilidad de que estén en juego cuestiones como calidad de vida, libertad, salud, condiciones financieras, estatus o exclusión social y que el sacrificio puede prolongarse por largo tiempo.En Ciudad Juárez valoramos particularmente el heroísmo ante la violencia, apenas una de sus muchas formas. Y no, no hace falta ser superciudadano para realizar actos dignos de encomio. Lo indispensable, dicen algunos pensadores, es que el comportamiento se base en los valores de trascendencia, justica y valentía y su significado social quede sentado por alguien distinto al héroe.“Las historias heroicas sirven como poderosos recordatorios de que la gente es capaz de resistir la maldad, de no caer en tentación, de elevarse por encima de la mediocridad y de responder al llamado de la acción y el servicio cuando otros no hacen nada”, señala Zimbardo.Imagine su potencial en un lugar como Ciudad Juárez.Aquí podemos aprender de la tribu sudafricana bantú de los babemba. Cuando alguien comete una falta, dice el motivador Wayne Dyer, todos los habitantes de la aldea se congregan en círculo alrededor del infractor y, uno por uno, le hablan largo y tendido sobre lo bueno que el acusado ha hecho en su vida hasta finalmente recibirlo con júbilo de regreso en la tribu.La función de enfatizar los actos heroicos de una comunidad es similar, creo yo. Constituye una red de apoyo que saca lo mejor de todos.Por eso, gracias a Mónico Ramírez, Carlos Acosta, Javier Iván Barrón, Luis García y Marcel R. H. Porque sus historias nos ayudan a sanar.