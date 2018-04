Se amontonaron y no supieron qué hacer. En lugar de mostrarse con seguridad y superar la distancia con el puntero, terminaron empujándolo hacia Los Pinos. Da para mucho el debate del domingo. Será referente para los dos que faltan y para la fase intermedia de la campaña electoral hacia la que nos encaminamos.Anaya, Meade, Margarita y “El Bronco”, le tiraron con todo al tabasqueño Olvidaron presentar sus atributos a los ciudadanos por golpear las debilidades de su oponente. Como una avestruz, Andrés Manuel escondió su cabeza y libró los principales golpes, entre ellos la famosa amnistía contra narcotraficantes.“El Peje” tuvo incluso la osadía de irse a cenar y desairar el post debate -dejando que Anaya y Meade juguetearan como ganadores-, hasta que horas después, en un video en casa, reproducido tres millones de veces, se declaró vencedor.Las encuestas son muy claras: no hay ninguna que otorgue a los montoneros un repunte significativo, pese a la tundiza que le dieron al tabasqueño, quien -sin saludo de por medio- se retiró del set antes de terminar la transmisión y sin siquiera mirar ni despedirse de nadie. Los nervios de emoción.En términos de mercadotecnia política, los candidatos opositores a López no se equivocaron: había que golpear al líder. Pero se pasaron de tueste y no fueron tan eficientes para mostrar sus propuestas.Peor todavía, reforzaron la creencia de que la mafia del poder está organizando la celada utilizando a todos los contendientes.Es decir, reforzaron el voto del mismo Andrés Manuel en lugar de conseguir adeptos. Es cierto, hubo un mínimo porcentaje de electores que manifestaron haber cambiado su voto, pero se diluye en simpatías para todos: no hubo realmente daño al de Macuspana, quien en la semana en Delicias y Parral se lució con punzantes críticas a Javier Corral. Respondió tocado el gobernador por el dolor: “desde hace tiempo López Obrador me insulta y me calumnia... descalifica al que le haga la más mínima sombra”.El que más pudo haber crecido durante el debate fue Jaime Rodríguez, “El Bronco”, pero lo hizo únicamente en el rubro de conocimiento y no en intención del voto: las ocurrencias de mochamanos solo alcanzaron para eso. No ganó ni en Monterrey.***La propanista encuestadora Massive Caller, el mismo día del debate, realizó mil llamadas telefónicas. De ellas el 40.9 por ciento se inclinó por Andrés Manuel López; el 39.6 por Ricardo Anaya; el 9.2 por Meade; el 7.3 por Margarita Zavala y el 2.8 por Jaime Rodríguez. No es gratuito que los críticos hayan iniciado una campaña de inmediato en contra de dicha empresa, acusando favorecimiento a Anaya.Reforma levantó 903 opiniones, otorgándole 68 por ciento a ¡Anaya! 16 a López, nueve a Meade, cuatro a “El Bronco” y tres a Margarita. El periódico digital 24 Horas le otorgó a Meade el 38 por ciento de las opiniones favorables al debate, 26 a AMLO, 20 a Anaya, 10 a Margarita y seis a “El Bronco”. Ufff, entre encuestas te veas. La credibilidad en las mismas anda por los suelos pero sirven como referente para medir emociones entre los distintos cuartos de guerra.Lo relevante de esta última encuesta es que tres de cada cuatro encuestados no vieron el debate: de mil 196 llamadas, solo 323 aseguraron haber seguido el encuentro.Es una cifra muy baja de audiencia, resultado que se confirma con los datos divulgados por el mismo Instituto Nacional Electoral (INE).El INE sostiene que el debate fue observado por tres millones de televidentes en redes sociales, con una audiencia de 13.7 millones en televisión.Los electores en el país rondan los 85 millones. Si de ellos solo 16 millones vieron el debate, entonces, es cierto: solo uno de cuatro electores vieron el debate.Pero aún más frío el dato: lo vieron cuando menos un minuto. El efecto del debate en el elector está diluido, igual que su utilidad como mecanismo de conformación del voto. Si esa es la esperanza de Anaya y Meade, están fritos.De acuerdo con la encuesta de encuestas, los números no se han modificado en abril: AMLO sigue con una ventaja de 34.19, Anaya 22.23 y Meade 18.64. El dato es interesante porque es un promedio de todas las casas encuestadoras, con un datillo perdido: el 18.67 por ciento de los electores, no sabe o no quiso contestar preferencias de voto. Ese datito puede ser la diferencia, como ocurrió en 2006 y 2012.El “vas a perder de nuevo”, que le sonó de ladito Meade a López en pleno debate, tiene un dejo de objetividad. No hay que perderlo de vista por lo menos hasta finales de mayo cuando las campañas se enfilan hacia el día D.***Fuera de los números, el debate resultó de gran riqueza en cuanto a contenido y mostrar el carácter de los participantes frente a situaciones de alta tensión.La violencia y corrupción fue el tema. La amnistía de AMLO para los narcotraficantes, se convirtió en la comidilla del día: todos hicieron hartazgo de ella: se divirtieron hasta el cansancio, ante un Andrés Manuel que no atinó a dar una explicación convincente; contrario a ello, terminó por acudir a la simpleza de invitar a Francisco, al mismo Papa, como integrante de una comisión que resuelva qué hacer al respecto.No hubo seriedad alguna en ello. Fue una auténtica vacilada. Pero le valió.Luego vino la corrupción del PRI contra Meade y la pregunta sobre la “honestidad” de Peña Nieto: Anaya y las acusaciones por enriquecimiento ilícito.Luego los departamentos de Andrés Manuel y la lucha irracional contra el crimen organizado de Calderón, endosada a Margarita.“El Bronco” cerró con su ocurrencia de mochar manos, lo cual terminó por inundar las redes de memes y hacer la delicia del electorado, que no dimensiona el alcance en un tema de gran importancia como es el futuro inmediato del país, con el reiterado plebiscito electoral bianual propuesto por Andrés Manuel, que oculta afanes reeleccionistas perpetuos.***Del carácter de los candidatos expuesto en el debate ni qué decir. Mensaje 360.com lo retrata con mucha claridad.Una Margarita nerviosa. Manos temblorosas, maquillaje excesivo. Poca capacidad para enfrentar el estrés producido por un encuentro de primer nivel, inédito, para el cual de manera evidente no estaba preparada.Anaya sentado sobre la autoconfianza. Demostró disciplina y estudio previo. Se creció inmediatamente y tomó seguridad de la certeza de sus primeros golpes a López pero no le sirvió de nada. No lo movió.Meade ni siquiera asomó. Poco afortunado. Repetitivo. Sus mejores lances fueron contra Anaya, ni siquiera contra López Obrador. Fue un spot de 30 segundos y nada más. No pudo salir de la comodidad del cliché.AMLO tampoco mostró su mejor lado. Su rictus de enojo, mentón alzado, cejas enarcadas, lo dicen todo. Enfrentó dificultades para controlarse.Su lentitud para hablar y sus agachadas en busca de letreros hicieron el día a los carniceros creativos de memes. Pese a ello, continúa como cabeza de playa en la contienda.“El Bronco”, evidentemente creció, solo que es artificial. Sus ocurrencias lograron simpatías y conocimiento, pero difícilmente se convertirán en votos. Las encuestas así lo muestran... Sumadas todas, porque individualmente no hay una a quién irle.***¿Que falta? Dos debates. Viene Tijuana y luego Yucatán.La dinámica de los encuentros será la misma. Solo que los actores cambiarán de ejercicio.Meade se va a tirar con todo, igual que Anaya. López Obrador insistirá en su actuación de líder: rehuirá el debate, no contestará y le apostará a la ventaja que las encuestadoras le otorgan. Eso dice la lógica pero puede cambiar.Hasta el momento solo se habla de intención de voto. Eso no es suficiente. La maquinaria electoral se va a echar a andar. Faltan dos meses y los números se siguen moviendo. Todos trabajan lo mediático como los propios sondeos, pero todos están concentrados en conseguir los ejércitos que vigilarán y operarán las casillas. Ahí es donde revierte el PRI casi siempre los números.Nada hay escrito para nadie. Los gobernadores van a empezar a operar con base en sus intereses.En Chihuahua esos intereses y operación -se supone- no están alineados con “El Peje” ni con sus candidatos. Eso sí, algunas oficinas -¿Servicios Educativos, Desarrollo Social, Desarrollo Rural?- operan ya para el tabasqueño subrepticiamente. Hay un doble juego, solo que el PAN no puede hacer nada por impedirlo. Los pro Morena en Palacio recibieron de Corral su rebanada de pastel y han tenido hasta el momento la libertad de usarla discrecionalmente.Total, primer debate, primera fallida estrategia del montón contra López Obrador. Viene un mes vital para los principales candidatos, y para México.