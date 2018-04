7 tesis equivocadas sobre el conflicto magisterial

Es común que la gente opine sobre el paro de labores de los maestros. Como siempre se hacen dos grupos, en favor y en contra del paro. Los que estamos en favor, argumentamos que se les debe pagar a los profesores su sueldo (considerando que las prestaciones también son parte del sueldo, eso no lo digo yo, lo dice la Ley Federal del Trabajo y lo ha confirmado la SCJN), los que están en contra consideran que los profes están manipulados políticamente por el sindicato para desestabilizar al Gobierno estatal y consideran excesivas las demandas del sector magisterial.Ayer, el Gobierno estatal y los representantes sindicales informaron que llegaron a un acuerdo y el paro se levantará el lunes, pero el acuerdo cupular no dejó satisfechos a un grupo importante de maestros que inmediatamente se pronunciaron en contra de la negociación. El problema está lejos de resolverse.Muchos de los funcionarios involucrados ni siquiera conocen el origen de la problemática y los líderes sindicales batallan para explicar sus razones, porque son tantas y tan diversas que no es posible hablar de un asunto general, es por eso que explicaré algunas de las tesis equivocadas más populares entre los chihuahuenses sobre el conflicto magisterial.En primer lugar, la gente cree que es un problema nuevo, pero no, la realidad es que este problema comenzó desde que hace más de 50 años, cuando el gobernador en turno decidió crear su propio subsistema estatal para invertir más en educación para los niños chihuahuenses, creando una nueva categoría de trabajadores de la educación, distinta a los que pertenecían a la Federación. La idea no era mala, al contrario, esto permitía ampliar la cobertura de acceso a la educación.Por esa razón existen dos secciones del SNTE en Chihuahua, la octava (federal) y la cuarenta y dos (estatal), con dos contratos colectivos de trabajo distintos y dos paquetes de prestaciones diferentes; para comenzar, los maestros estatales tienen Pensiones Civiles del Estado, mientras que los federales sus servicios de salud están en el ISSSTE, por poner un ejemplo.En segundo lugar, la gente cree que no hay clases en ninguna escuela pública, esto es falso, por lo mismo que existen dos clases de profesores (estatales y federales), también existen dos tipos de escuelas. Una cuarta parte de las escuelas (y los profesores) son estatales y tres cuartas partes son federales.En Chihuahua, desde hace 30 años, los analistas económicos predijeron la inviabilidad financiera de las prestaciones de los maestros estatales porque, entre más se incrementaba el número de maestros jubilados, la carga para el Estado era mayor y los ingresos no iban en la misma proporción, por ese motivo, el Estado decidió comenzar a detener el crecimiento de la planta laboral, al menos esa era la intención; pero, al mismo tiempo, por cuestiones políticas, seguían contratando maestros y en algún punto alguien tuvo la iniciativa de crear nuevas prestaciones, en lugar de reducirlas. Esto pasó en beneficio de los profes, pero en perjuicio de las finanzas públicas.En tercer lugar, la mayoría cree que es un problema político, inclusive el gobernador Corral ha insinuado que tiene relación con el proceso electoral, pero están equivocados, este es un problema financiero y laboral que detona un problema social y, en todo caso, tiene repercusiones políticas, pero de ningún modo es el origen. El asunto es de pesos, no hay para los profes, pero sí hay para marchas.En cuarto lugar, la gente cree que el problema de la falta de pago es general y fácil de resolver, todo como abrir la chequera y comenzar a entregar el dinero, pero no es así, todo lo contrario, los casos son tan diversos que no se puede hablar de un motivo único. Como suele suceder, la generalización suele invisibilizar las problemáticas particulares.En todo caso, lo que sí existe es un motivo general de todos los problemas y se llama Reforma Educativa. En su momento, los más críticos denunciaron que en realidad se trataba de una reforma laboral, disfrazada de educativa. Ahora vemos que tenían razón.Los genios de la Secretaría de Educación Pública, detrás de un escritorio y con un mapa del país en la pared, decidieron homologar el sistema de educación, sin importar si se trata de Oaxaca, Nayarit o Chihuahua. Todos al mismo costal. Esto provocó una serie de cambios en la administración de la educación estatal, pues tendría que desaparecer gradualmente el subsistema estatal, los pocos estados que tuvieran maestros estatales -como Chihuahua-, tendrían que transitar al sistema federal y de paso desmantelar las prestaciones adquiridas.En el papel esto suena bastante sencillo, pero en la realidad ha provocado un caos, para empezar con la homologación de sueldos, porque existen casos como las “Clave L”, que fueron creadas por el Gobierno estatal para incentivar la investigación y la asesoría en los maestros egresados de la Universidad Pedagógica Nacional y que representan hasta tres veces el sueldo de un maestro federal.Parte del conflicto es que, al desaparecer el subsistema estatal, también desaparecen las “Clave L” y otras figuras como jefes de departamento, asesores y otros auxiliares, que se verían perjudicados en su salario, en una medida claramente retroactiva de la ley, algo que es inconstitucional, por eso el gobernador Corral y su gabinete dicen que prefieren que los tribunales decidan sobre este asunto, porque ellos no van a violar la ley, pero sí están dispuestos a violar la Constitución.Creo que a los maestros se les debería pagar mejor y también hay que exigirles más, no es una cuestión solamente de dinero, es también de mejora. Los secretarios de Hacienda, dueños de las finanzas en cada sexenio, parece que estudiaron contabilidad y finanzas en la misma universidad, porque siempre dicen que no hay presupuesto, ese es su trabajo. Pero, por lo contrario, todos los días vemos que se gastan cientos de millones en asuntos sin importancia, como la marcha por la dignidad y el pago de gastos excesivos de viáticos, en lugar de usar ese presupuesto para comprar medicinas y pagarle a los profes, esa es la gran contradicción de los administradores.En quinto lugar, la gente cree que el gobernador Javier Corral no tiene otra opción, pero esto es mentira, al contrario, las últimas tres administraciones han tenido el mismo problema y lo han resuelto negociando, en este caso, el Gobierno estatal no tiene el talento, ni le dedica el tiempo para resolver el conflicto, al contrario, lo único que hicieron fue aplazarlo de nuevo. No es pretexto decir que no hay dinero.El problema, es que no puede ser de otra manera, pero porque Javier Corral se ha cerrado las puertas de la Federación, por su obstinación en el Caso Duarte y su desmedido interés por atraer los reflectores pateando la puerta de la Federación, ¿con qué cara va a pedir una prórroga, una ampliación de presupuesto o una contrareforma? No puede pedir que la ley sea inflexible para los demás pero flexible para él. Y lo peor no es eso, en cualquier escenario seguirá peleado con la Federación, ya comenzó abiertamente a atacar a “El Peje” y desde hace rato con Meade; de Anaya ni se diga, no hay que olvidar cómo se aventaron hasta la cubeta en el debate por el CEN del PAN.En sexto lugar, la gente cree que el problema se resolvió ayer, pero es todo lo contrario, simplemente se dilató la agonía, según el boletín, el 30 de mayo se finiquitarán todos los adeudos “pagables”, pero los “impagables” -porque contradicen la Reforma Educativa-, están en el limbo y, por la respuesta del gobernador, ahí se quedarán, sin respuesta, invisibles. Simplemente, serán declarados casos inexistentes.En séptimo lugar, la gente cree que el problema de los profes es ajeno a los chihuahuenses, pero no es así, es un problema de todos, que principalmente impacta a los profesores que son perjudicados en su principal prestación: el pago. Pero también en las familias de los niños que se han quedado sin clases -aunque el motivo es legítimo-. Además, nos debe interesar porque este conflicto representa la falta de capacidad del gobierno para resolver problemas y porque esto es apenas una prueba de lo que sucede en otras áreas como Salud, Justicia, Obras Públicas, Desarrollo Social y en general en todo el gobierno.El plan del Gobierno estatal está concentrado en la Operación Justicia para Chihuahua, pensando que meter a la cárcel a duartistas es la única forma de justicia. Olvidaron por completo que la justicia también está en pagarle a los maestros y a los médicos, en gestionar más recursos para el estado, en tener medicinas en los hospitales y en la administración eficiente de los asuntos de los chihuahuenses.