Existen obras de arte que capturan el espíritu de comunidades y son capaces de reencarnarse en distintas épocas y contextos, incorporando nuevas audiencias que a su vez se sienten representadas, de alguna manera misteriosa, por cada actualización de la obra, son expresiones culturales universales, clásicas. Carmina Burana es una de ellas.Dicen que existen dos obras que apelan de manera especial al gusto de los juarenses: El Cascanueces y Carmina Burana. No sé cuánta verdad haya en la afirmación, lo cierto es que el teatro estaba lleno.La citada cantata se presentó en nuestra ciudad la semana pasada y hoy en El Paso, es una colaboración binacional entre la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y El Paso Choral Society & Orchestra; por cierto, el presidente de ésta última es un distinguido amigo, político, empresario y cantante de ópera juarense.La obra en sí misma conecta tres momentos muy distintos en la historia, 254 textos de los siglos XI-XIII escritos en Europa central por estudiantes, clérigos y poetas con temas ordinarios e incluso irreverentes que nunca pasan de moda. Fueron encontrados en un monasterio de Baviera y publicados a mediados del siglo XIX, posteriormente, a principios del siglo XX Carl Orff seleccionó 25 de ellos y compuso una obra que incluiría además de los coros y la música, ciertas representaciones escénicas.El título original de la obra es “Canciones de Beuern: cantos seculares para cantantes y coros para ser cantados con instrumentos e imágenes mágicas”. Tradicionalmente solo se presentan con solistas, coros y orquesta, pero en la versión de Juárez, se incluyeron algunas de las “imágenes mágicas” por parte del público asistente que quizá no aparecerán en la versión de El Paso, o tal vez serán sustituidas por otras.Al iniciar la obra, el ambiente en el teatro mostró el carácter irreverente e informal de los textos originales, con gente que entraba y salía del lugar sin respetar la “tercera llamada”, algunas personas ocupando lugares que no les correspondían con el consiguiente desorden y distracción mientras los músicos y el coro nos deleitaban con “Oh Diosa Fortuna”.Las imágenes del grupo de poemas en “la taberna” fue señalado no solo por el extraordinario ensamble del barítono, el tenor y los vientos, sino por una persistente vocecita entre el público que preguntaba: ¿ya?... ¿ya?, por supuesto, evocando la imagen del burro de Shrek, que ansiaba llegar al final de la travesía, solo que, en este caso, la madre de la niña decidió poner fin al “acompañamiento” antes del final de la obra abandonando la sala.El carácter estudiantil de los poemas se reflejó también en algunos asistentes que, gozando a plenitud de las interpretaciones, aplaudían en cada pausa de la obra, a pesar de que se indicó que la ejecución no tendría intermedios y por lo tanto, habría que esperar al final para agradecer con un aplauso de pie tan extraordinaria experiencia.Incluso, ya casi por terminar la obra, entró al recinto una mujer disfrazada de hada madrina o princesa, “imagen mágica” asociada a la extraordinaria interpretación del poema “Dulcissime” por la soprano, y también el diálogo amoroso entre Blanziflor y Helena en “Ave formossissima” interpretada por el coro.Huelga decir que disfruté encantado la obra incluyendo las “imágenes mágicas” aportadas por el público. Como parte del esfuerzo educativo de la UACJ, sugiero que los asistentes seamos “educados” con algunas reglas básicas antes de iniciar el espectáculo: se puede explicar la conveniencia de aplaudir hasta el final para evitar las pausas en obras con varios movimientos; empezar a tiempo y que las “llamadas” se respeten para reducir interrupciones; y por supuesto apagar los celulares.La presentación de hoy en El Paso tendrá otras diferencias: los solistas vienen de la Met, y estarán acompañados por un coro de 120 paseños y juarenses, 40 más que en la versión de la semana pasada, y finalmente, la orquesta también contará con más músicos que en la versión juarense.Mucha gente se quedó en Juárez con las ganas de ser parte de este evento, algunos llegaron al teatro con la esperanza de obtener boletos que se habían agotado. El esfuerzo que muchos músicos, cantantes, empresarios hacen junto con la UACJ y El Paso Choral Society es encomiable y digno de agradecimiento por parte de nuestra comunidad. ¡Gracias!

