El sindicato municipal es de Mocken

No tenemos el dato con toda la precisión de un francotirador pero el hecho ocurrió. Entre lunes y martes medio centenar de trabajadores sindicalizados del Municipio estuvo en una repleta sala de capacitación electoral como parte de los preparativos que lleva a cabo Javier González Mocken hacia el arranque de su campaña.No es para explotar en escándalo. Ese sindicato no ha podido o no ha querido llevar la fiesta en paz con los administradores independientes de la Alcaldía al mando de Armando Cabada. Es lógico entonces que no jalarían con él hacia la búsqueda de la reelección.Sorprenden dos cosas, por lo tanto. Primero, que ese grupo de sindicalizados haya aceptado meterse de lleno al cuartel de campaña de González Mocken; suponíamos su afiliación y hasta su cuota en el terreno tricolor.Segundo, que ese medio centenar haya estado encabezado nada más y nada menos que por su dirigente, el siempre polémico, el nunca bien ponderado, Arturo Silvadoray Lícera, el mismo generoso benefactor de una que otra secretaria mimosa dentro del propio Ayuntamiento.Conocía perfectamente Cabada que debía cuidarse del sindicato pero no sabía que tendría al enemigo en casa. Son cerca de dos mil los agremiados a esa agrupación, todos pagan cuota y la inmensa mayoría tienen antecedentes de trabajo electoral en campo.Junto con otro medio centenar (unos 100 en total), esos sindicalizados recibieron entre lunes y martes capacitación para ir de colonia en colonia, de territorio en territorio, buscando adeptos para el candidato a alcalde de Morena, el exalcalde tricolor, Javier González Mocken.***Para no dejar lugar a dudas lo dijo con todas sus letras. No vaciló el exjefe de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, al responder que el independiente alcalde de Juárez, Armando Cabada, es su amigo.El también candidato a senador de Por México al Frente (PAN-PRD-MC) ratificó en esta frontera la conocida relación estrecha que mantiene con el presidente municipal juarense desde tiempos de precampaña. Como jefe de la CDMX hasta unas patrullas envió a Juárez.Lo dijimos aquí en pasada entrega. Nada hay de malo en que ambos personajes sean cuates, el asunto es que Mancera anda como perredista de la mano del PAN y Movimiento Ciudadano, opositores de Cabada en pelea por la Alcaldía, diputaciones locales, federales y hasta Sindicatura.Ninguna gracia le debe ocasionar al primer panista del estado ese apoyo. Aunque no parezca y toda la responsabilidad se la esté dejando a un milagro, Javier Corral quiere ganar Juárez con Ramón Galindo, las diputaciones y todos los cargos en disputa.Mancera trae más mentalidad independiente que partidista en términos generales. Recordemos que a empujones aceptó sumarse a la candidatura presidencial de Anaya puesto que tenía su propio plan hacia Los Pinos. Hasta eso explica que haya llegado a Juárez a respaldar nomás al queretano. Su corazón anda por otro lado en el resto de las posiciones. Se notó ayer bastante cuando se le quiso pegar el presidente del Comité Municipal del PAN, Sergio Madero, ese que la pasa golpeando a los medios informativos.***Paralelamente estuvo en Juárez también el jefe del Movimiento Territorial del PRI nacional, José “Pepe” Calzada Rovirosa. No discriminó a nadie en esta frontera aunque algunos(as) anden por la calle de la amargura arrastrando la cobija. No alcanzarán seccionales ni para representación de casillas.Pepe anduvo con todos (as). La fórmula de candidatos a senadores, José Reyes Baeza y Georgina Zapata; por supuesto con la maestra candidata a la Alcaldía, Adriana Terrazas Porras; y con todo el resto de abanderados y abanderadas por las diputaciones federales y locales. Fue flanqueado casi en todo momento por el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán y el presidente en el municipio, óscar René Nieto.El también exgobernador de Querétaro y exsecretario federal de Sagarpa no se detuvo en gastos emotivos. En visita a El Diario afirmó sin dudarlo que José Antonio Meade ganará la Presidencia de la República. Tiene grandes reservas sobre las encuestas desde que ganó la gubernatura de su estado con cinco puntos abajo en los sondeos. Antes que nada el optimismo.***La instrucción esta semana fue terminante para todos los funcionarios del Gobierno estatal. Retirar hasta del último rincón lema y logotipo con el que inició funciones el deplorado régimen de Javier Corral.“Chihuahua, amanece para todos” como eslogan al pie de un contorno multicolor del estado grande. En medio del contorno un rehilete en blanco tipo el Chihuahua Vive de cuando inició la administración de César Duarte. Debieron ser gemelos en otra vida Corral y el ballezano. Se parecen tanto.Total que algunos jefes de oficina explicaron que la orden fue parte de las medidas preventivas “electorales” que deben ser tomadas en cuenta durante la campaña federal en marcha y la estatal ya cercana.Es posible, pero también pudo ser el pretexto ideal para sacar de circulación definitivamente al logo multicolor (lo cambiaron por un sobrio “unidos con valor” en un contorno similar pero como película viejita, en blanco y negro.Recordemos que el de colores y el “amanece para todos” permanecen en un litigio que seguramente ya ganó legal y/o políticamente su autor Marco Sifuentes, uno de los primeros amigos con los que peleara Corral al iniciar la administración.Ahora Marco trabaja para Gustavo Madero, el exjefe de gabinete y candidato panista al Senado. ¿Arreglo adentro o fuera de tribunales?***La cúpula panista en Juárez ve la tempestad y no se hinca. A pesar del escaso ruido que logró su candidato a la Presidencia, Ricardo Anaya, en la más reciente visita que hizo a esta frontera, siguen aferrados en su estilo de liderazgo faccioso, autoritario e impositivo que ha impuesto Sergio Madero, con el aval del primer panista del estado y el candidato a la Alcaldía, de Ramón Galindo.Sin dejar la presidencia del Comité Municipal, Madero ha sido designado coordinador general de todas las campañas locales, excepto los distritos cuatro y cinco, y también coordinador de campaña de su candidato a alcalde Ramón Galindo, a pesar de que todos los panistas juarenses lo responsabilizan del fracaso en la reciente visita de Anaya. Lo suyo, lo suyo no es precisamente ser un buen organizador de eventos, menos coordinar campañas ¡y menos todas!Candidatas y candidatos blanquiazules ya pasaron de la preocupación a un verdadero estado de alarma, porque ven cómo se disuelven sus posibilidades de triunfo con este tipo de decisiones. Incluye la candidatura “más segura de todas para el PAN”, la del cuarto distrito federal.