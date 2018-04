Un debate sin razones

El debate del domingo entre los candidatos a la Presidencia tuvo gran audiencia. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló en redes sociales que 11.4 millones de personas vieron el evento. Córdova utilizó las cifras de la empresa Nielsen Ibope que indica que si se consideran únicamente a las personas de 18 años en adelante, 11.45 millones vieron al menos un minuto del programa, esto es, dos de cada cinco personas con la televisión encendida en ese horario, sintonizaron el evento.En Ciudad Juárez, el encuentro llamó mucho la atención. Como en muchas otras partes del país, los memes empezaron a circular tan pronto los candidatos vertieron sus primeras frases y con ellas, por supuesto, sus primeras ocurrencias. Memes que parecían surgir a la par de las desafortunadas expresiones de los candidatos. Lo que la gente veía y escuchaba en pantalla, se convertía, con justificación, en inmediato objeto de la burla y el escarnio.El debate entre candidatos presidenciales -si es que se le puede llamar así- evidenció una vez más el nivel de la política práctica mexicana. Uno pensaría que un debate, en sentido estricto, es un duelo entre quienes portan razones. Esa confrontación, claro es, se sujeta a reglas. Siempre se agradecerá que los formatos se sujeten a reglas mínimas de igualdad y oportunidad, teniendo siempre como objetivo central, que los protagonistas pongan las razones sobre la mesa y, al mismo tiempo, puedan objetar las del contrario.En ese sentido, ante la pregunta obligada que irrumpe al finalizar el encuentro: ¿Quién gana el debate? La respuesta es casi automática. En términos sustantivos gana el que aporta más razones. No gana el que trae mejor combinación entre corbata, camisa, traje y calcetines. Tampoco el que saca más cartulinas multicolores para soportar sus dichos. No gana el que repite como perico un eslogan. Materialmente tampoco gana el que logra evocar el modo de la oratoria de la vieja usanza. Es más, no vence ni siquiera el que saca mejores “propuestas”. Gana, simplemente, el que aportó mejores razones. Razones que en ese momento específico que vive, en este caso un país, sean difíciles de derrotar. Razones históricas, ideológicas, políticas. Razones que no tienen que ver con los miedos, el odio, la sumisión. Razones que hagan pensar en un país más digno, más igualitario y menos injusto para todos. Razones insertadas, por qué no, en el centro en el que hipotéticamente puedan darse cita la doctrina del partido, el programa, el proyecto y la perspectiva personal del candidato.Lo que en realidad sucedió es que el “debate”, en general, estuvo ayuno de razones. En ese sentido, la pregunta por quién ganó el debate parece vacua. Un debate de ocurrencias, datos sacados de contexto, ataques personales sin ton ni son, “propuestas” que rayan en lo cómico, frases repetidas hasta el hartazgo. Declarar un vencedor con esos ingredientes se antoja demasiado temerario.Ahora, si usted toma en cuenta las frivolidades sobre cuál de los candidatos parece menos encorvado; cuál de ellos lució “más articulado” pero igual o más vacío que el resto; cuál se sacó de la manga la mayor estupidez; a quién le favoreció el cronómetro para no responder preguntas medianamente incómodas; quién saludó mejor a sus contrincantes y se mostró más amable; quién resultó más hábil para evadir, en el acto, los hechos delictivos que se le imputan. Pues la respuesta sería múltiple. Un auténtico abanico de posibilidades y cada quien tendrá a su candidato “ganador”. Bajo ese tenor no sorprendería entonces que alguien piense que ganó el hombre de las cavernas. (Con una disculpa para Lupe Esparza que no tiene la culpa de la ingrata confusión).