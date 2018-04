Sale de la 'esquina' para ir a la ofensiva

Cabada no quiso esperar sentado en su esquina el avance del mentado exhorto de la Cámara de Senadores dirigido a la Fepade y al Instituto Estatal Electoral (IEE) para investigarlo por supuestos desvíos de recursos públicos en favor de su reelección... y por supuesto, de pasadita también en favor del resto de los candidatos independientes fronterizos.Ayer el presidente municipal volteó la tortilla en la Ciudad de México. Se apersonó en la sede central de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para interponer senda denuncia contra los senadores que aprobaron el mentado acuerdo-exhorto por lo que considera una violación “flagrante” al debido proceso.También recurrió al Fiscalía Especializada Para Delitos Electorales (Fepade). Presentó denuncia similar. Y pronto lo estará haciendo ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Aquí señalará “la intromisión irregular” del Senado de la República en el proceso de Ciudad Juárez.El alcalde y sus abogados van esencialmente contra la afirmación que hacen los senadores en su exhorto sobre las supuestas irregularidades cometidas, sin antes escuchar a una de las partes.Ha sido evidente que en el fondo es la intención de la senadora y candidata a diputada federal, Lilia Merodio, por quitar de en medio a Cabada Alvídrez, quizá su obstáculo número uno en la contienda por el distrito tres. El segundo obstáculo es Morena, que viene peleando de tú a tú con los independientes los espacios en disputa en esta frontera.***Acá en el solar también hizo movimiento Cabada operando desde la Ciudad de México. Tumbó el “Juárez Iluminado” de una forma que debe reconocerse bien operada.Estuvo el martes con los diputados en el Congreso del Estado, platicó con los líderes legislativos y con la mayoría de ellos obtuvo el compromiso de continuar ese proyecto de alumbrado después de la elección... más platicados todos los aspectos técnicos.Una vez que logró ese visto bueno, ayer fue reunido en la Alcaldía el comité edilicio de adquisiciones y canceló el actual proceso de licitación. Sanseacabó por lo pronto esa piedra en el zapato electoral.Ahora deberán reponer los independientes tantas lámparas como sean necesarias para asegurar una buena diferencia de votos el primer domingo de julio.***Rotundo el golpe que se llevaron el miércoles en el Tribunal Superior de Justicia el gobernador, Javier Corral y su tutora del Consejo de la Judicatura, Luz Estela Castro, con el intento de imponer al juarense Miguel Ángel Molina como miembro de este segundo órgano.A la luz de quienes conocen poco al estómago judicial pasó como normal esa decisión del Tribunal pero en realidad se trató de una conducta desafiante hacia Corral por parte de la inmensa mayoría de los magistrados que forman parte del pleno en esa institución. Retomaron todos ellos su autonomía y su real independencia... al menos esta vez.De 28 magistrados que votaron, 25 lo hicieron por Gabriel Ruiz Gámez, quien ya había formado parte de la primera Judicatura integrada en tiempos del duartismo. Desde Juárez se movieron varios magistrados encabezados por Marco Tulio Cano Corral para cabildear por Molina.Tulio y compañía “operaron” en favor de la línea de la también consejera, Luz Estela Castro, a pesar que conocían la expertís de su compañero Ruiz y a pesar, sobre todo, que sabían sobre la intención mayoritaria de brindarle su apoyo. Por tales razones fue perdida la unanimidad.Un golpe sin duda también para el nuevo presidente del Poder Judicial, Pablo Héctor González, que fue incapaz de meter al redil a esos cinco y conseguir el voto unánime que sí fue obtenido para su presidencia.En el Poder Judicial 10 el duartismo, dos el corralismo. Así estarían los momios si fuera justa deportiva.***Han sido muchos los caminos que Antonio Pinedo Cornejo, (inminente licenciado gracias a La Columna), ha tomado para mantener en secrecía absoluta que mintió al presumir de un título universitario del que carece.El 15 de marzo, con pruebas en mano, El Diario le hizo una entrevista en la que al final se le preguntó si tenía el famoso e inexistente título en Historia por la querida Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.Primero presumió que hasta maestría tenía; luego, cuando se le insistió si tenía el documento, simplemente colgó. Desde entonces el vocero no contesta las llamadas de los reporteros.Haciendo gala de sus modos, ordenó a la Unidad de Transparencia de Comunicación Social que alargara los tiempos para responder las múltiples solicitudes realizadas por este medio para responder de forma oficial la sencilla pregunta: ¿es Antonio Pinedo, vocero del Estado, licenciado, como se ostenta?Alfonso Villalobos, titular de la unidad e incondicional de Pinedo por conveniencia, incumplió una resolución del Instituto Chihuahuense para la Transparencia.Mandado por su jefe Pinedo, Villalobos llegó incluso a afirmar en una respuesta que no había título de licenciatura, pero que estaba en camino. Cuestionado sobre tal afirmación, el pobre funcionario cantinfleó: “Sí, pero eso no puedo probarlo, pero mejor haga otra solicitud, es que mejor sí porque creo que lo puedo probar”, argumentó.Dentro de la coordinación hay risas y burlas subrepticias contra Pinedo, por andarse creyendo algo que, claro, no es y que, gracias a la intervención del gobernador Javier Corral, pronto le llegará: el ansiado título universitario que por talento propio no fue capaz de conseguir.***A ella no le importa porque desde mozuela viene con Andrés Manuel López Obrador y todas se las perdona pero sí estuvo de pena ajena la protesta que ejecutaron en su contra en Delicias.Ariadna Montiel, delegada de Morena en el estado, tumbó de sus candidaturas a Raúl Botello, para la Alcaldía; y a Luis Villalobos, para diputación. Ambos ganaron la famosa encuesta pero ella se empecinó y mandó a los dos a volar.En consecuencia los susodichos presentaron el único pelo en la sopa que sufrió Andrés Manuel López Obrador en Delicias, donde el tabasqueño le clavó esa frase que Javier Corral jamás en esta y otras vidas olvidará: “mucho pueblo para tan poco gobernador”.Hubo pues protesta contra Montiel y una manta gigantesca: “fuera Ariadna Montiel de Delicias...VENDIDA!!!”

