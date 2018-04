De veras que es imposible desentrañar la mecánica del ejercicio del poder del grupo gobernante. ¿A qué se debe tan extraña manera de afrontar los conflictos que se les aparecen espontáneamente, o que ellos mismos generan, o que les “producen” otras fuerzas, o que “el gobierno de Peña Nieto” les “fabrica”?¿Acaso no sabían la dimensión de las fuerzas que desatarían, haciendo las cosas bien, o que sería peor si las hicieran mal?¿Está perdida la capacidad de análisis de quienes gobiernan? ¿De todos? ¿O es que en su comprensión de lo ocurrido en el sexenio de César Duarte, solo caben los “malos” y quienes gobiernan, que son, evidentemente, a sus ojos, los únicos “buenos”?¿Obedece la movilización de los maestros de la Sección 42 a un plan “maquiavélico” de la Federación en contra del gobernador Javier Corral?¿También el indignante -por el hecho mismo, y por los modos, tan patronales, tan humillantes- cese, del director de la UPN de Nuevo Casas Grandes, Juan Durán, obedece a ese mismo “compló”?Las permanentes quejas de médicos y enfermeras, de los últimos meses, ¿obedecen a aquella mecánica e intereses?¿Por ventura, también esas poderosas influencias llevaron a que los jefes administrativos del Colegio de Bachilleres enviaran un documento en el cual ordenan que los cientos de vigilantes e intendentes que laboran en los aproximadamente 30 planteles repartidos en el estado deberán trabajar 8 horas pues “así lo establece la Ley Federal del Trabajo”, en lugar de las siete horas en el turno matutino y seis horas y media en el vespertino, como lo estipulan las Condiciones Generales de Trabajo firmadas por el sindicato y las autoridades educativas?Más. ¿Desde la Ciudad de México les ordenaron a los funcionarios del gobierno de Chihuahua que, en adelante, les cobraran a los vecinos de la caseta Sacramento, en la carretera Chihuahua-Juárez, luego de años que gozaban de la prerrogativa de no pagar, en virtud de la imposibilidad de hacerlo diariamente dos o tres veces, en virtud de las necesidades de un más que respetable número de residentes y pequeños empresarios asentados en la zona?¿Quien decide qué conducta debe asumir el gobierno en cada caso, en cada conflicto, hasta el grado de dejarlos crecer, con las gravísimas consecuencias hasta hoy sufridas por, ya, cientos de miles de chihuahuenses, en el caso del conflicto magisterial?Dan pena.¿Acaso ningún funcionario, con una mediana posesión de “sentido común” revisó, por ejemplo, que los cheques emitidos días atrás a los maestros no cayeran en el ridículo por las irrisorias cantidades que se les pagaban a los maestros?¿Pues que no apoyaron, quienes ahora gobiernan, la reforma educativa -recuerden que por ahí andaba Gustavo Madero, muy activo, impulsando el Pacto por México- que le devolvía “al Estado la rectoría en la educación”, y al momento de justificar las cantidades entregadas, los funcionarios gubernamentales reconocieron que las listas de maestros y adeudos las ¡había proporcionado el “sindicato”!?¡De veras, válgame!¿Ya encontraron al funcionario que ordenó cobrarles a los vecinos de la caseta Sacramento, para despedirlo, o recibió “órdenes superiores”?¿Y qué van a hacer con la rectora de la UPN, doña Victoria Chavira, a quien se le ocurrió despedir al maestro Durán, en plena campaña electoral, solo porque impugnó, semanas atrás, la también arbitraria destitución del maestro Arturo Limón, como director de la UPN en la ciudad de Chihuahua?Pero son iguales: ayer, el diputado del PAN, Jesús Valenciano, y la diputada Rocío Sáenz, del PRI, discutieron ante la prensa porque Valenciano no quería que presenciaran la reunión que sostendrían con los dirigentes de los enfermeros que protestaron un día antes en el Congreso del Estado.Quería que la discusión fuera “en lo oscurito” ¿porqué?¿Cuánto le adeudan a los maestros de la 42, en realidad, luego de la danza de cifras ofrecida por el secretario de Educación, Pablo Cuarón, el gobernador Corral y la Secretaría de Hacienda, pues primero dijeron que solo eran menos de 180 los maestros a los que se les adeudaba, luego les pagaron a cerca de 300 y el sindicato sostenía que eran cerca de mil?¿A cuántos se les debe?Paguen, por favor…¿Hasta cuándo?

