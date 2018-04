Ordena Corral titular a funcionario

Desde Palacio de Gobierno llegó la orden a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) de titular como licenciado en Historia de México al coordinador de Comunicación Social, Jesús Antonio Pinedo Cornejo.El cabildeo y órdenes correspondientes fueron entregadas a los funcionarios correspondientes de la máxima casa de estudios por el vocero de la misma y coordinador de la maestría en Periodismo, Raúl Flores Simental. Pudor, ética y hasta legalidad fueron olvidados o puestos a un lado tanto por dicho funcionario como por el nuevo licenciado y su patrón el gobernador, Javier Corral Jurado. Una orden de ese tamaño no hubiera sido ejecutada sin su visto bueno.Desde enero El Diario hizo las solicitudes de información correspondientes a ese título mediante los instrumentos oficiales de transparencia. Quedó establecido en el proceso de respuestas que el funcionario carece de dicho documento y que perdió el derecho legal a obtenerlo puesto que cursó las materias respectivas desde la Rectoría de Enrique Villarreal Macías o un poquito después.En el torbellino de movimientos intestinos en la UACJ hacia la sucesión de su Rectoría, calendarizada para agosto, aprovechó Pinedo para gestionar su título y prometer a Flores Simental la posibilidad de conseguir con Corral la Rectoría para él. Así que se suma el vocero universitario a los suspirantes por esa silla, Ernesto Morán, Manuel Loera, Daniel Constandse, David Ramírez, Pancho López y Juan Ignacio Camargo.Hace días prometió Pinedo a El Diario que haría público su título. Lo hará en efecto, firmado por las áreas competentes y fechado entre el lunes pasado y mañana viernes.La sinvergüenzada ha sido conseguida. Hay nuevos malos de Palacio.***Está comprobado a través de distintos hechos que austeridad no hay en el régimen de Javier Corral Jurado. Simulación discursiva hay por montones, sobriedad y moderación, cero, empezando por el propio mandatario estatal que reduce a penosa retórica la “opción preferencial por los pobres” puesto que su afición más íntima es el aristócrata golf y todo lo que implica.Tenemos esta vez las placas ELY-75-87 del flamante Attitude de “modelo reciente”, número económico 0801 perteneciente a la Secretaría de Salud (foto en versión digital) estacionado justo a la puerta de La Maestranza, ese restaurante de comida española, de buena paella, buenos cortes y excelentes vinos, pero bastante caro; quizá no para empresarios de medianos hacia arriba, sí para el presupuesto público, inalcanzable para menos de 10 salarios mínimos.De ese vehículo bajaron tres personas el martes a media tarde, se metieron al restaurante (tenemos también foto algo oscurona) y ahí permanecieron casi hasta la anoche. Su cuenta no debió ser menor a tres mil pesos.Ese restaurante está ubicado casi entre Paseo Triunfo y López Mateos. Muy cerca de ahí están las oficinas del Gobierno estatal, las del Pueblito Mexicano, tomadas por los profes de la Sección 42 desde el martes de la semana pasada justo porque el gobernador Corral y su secretario de Educación, Pablo Cuarón, no tienen para pagar sueldos y prestaciones diversas desde hace meses.Comilonas como la de La Maestranza se repiten por todas las secretarías de gobierno y por todos los funcionarios. Todos son todos. Y hasta invitados, como el caso de la “caravana por la dignidad de Chihuahua” que oficialmente fue reportada con un gasto de millón y medio de pesos, aproximadamente.La Secretaría de Salud en crisis, la Fiscalía en crisis, Educación en crisis... los profes en paro porque no reciben su sueldo... ¡La viaticada goza de cabal salud!***“Lo padre es que ya me pusieron puesto: ‘asistente de audiencias estatales’”, así respondió divertido en su Face el empleado del Gobierno estatal, Edgar E. Villanueva, incluido en esta columna como uno de los tontos con iniciativa que promovieron una falsa portada de El Diario de Juárez para denostar a los profes de la 42. Él y otros fueron amonestados.Villanueva es empleado de gobierno en muy bajo nivel. No radica en eso su importancia. Hemos comprobado la megaestrecha relación que guarda con el gobernador Corral y su influencia sobre el PAN juarense y la vicegobernadora.También llama la atención que el susodicho pertenezca a la plantilla del Gobierno estatal cuando se supone en un proceso legal de residencia en los Estados Unidos. No vive en Juárez, radica en El Paso. Su puesto formal en el estado es de supervisor administrativo en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Conmutador: 6566293300. Extensión 55717.Esto nos lleva a concluir su función como “asistente de audiencia pública” que desarrolló a mediados del año pasado, una de las últimas que tuvo Corral en Juárez, de las muchas que prometió en campaña para esta frontera.Ya veremos otros aspectos de ese “servidor público” chihuahuense radicado en El Paso.***Ayer la pasó prácticamente todo el día el independiente alcalde juarense, Armando Cabada, entre los cubículos de los diputados de todos los colores. Cabildea de nuevo el “Juárez Iluminado”.No ha bajado bandera el presidente municipal en ese proyecto con todo y amparo que prolongó por mucho el proceso de licitación y la crítica y oposición de varios legisladores de varios partidos políticos. Ayer fue por el nuevo intento.***Entendimos que el nuevo presidente de Canaco, Gabriel Cantú, y su nuevo consejo directivo se dejarían caer el pelo en materia de seguridad pública ante autoridades municipales, estatales y hasta federales que asistieron ayer a la toma de protesta del nuevo consejo directivo pero nada.Aumentan los robos a comercio, los asaltos, las extorsiones, las ejecuciones en el interior de las propias negociaciones e incontables etcéteras. Nada en los discursos. Ni una palabra de lo dicho a los medios de comunicación durante la víspera. Esperemos recapaciten.