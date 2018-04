Ciudad de México.- No hay nada más fácil, ni al parecer políticamente eficaz, que acusar de corrupto a un rival. Por eso el Palacio de Minería se convirtió este 22 de abril en un cuadrilátero de lodo antes que en una plataforma de debate de propuestas de gobierno.Si escuchamos a nuestros políticos nos quedaremos con la idea que no solo los políticos, sino incluso los candidatos, son extraordinariamente corruptos. Andrés Manuel López Obrador nos recuerda constantemente que "los de la mafia del poder no se cansan de robar". Ricardo Anaya ha prometido sacar al "PRI corrupto" de Los Pinos. José Antonio Meade afirma que López Obrador mintió en su 3 de 3 al no declarar tres apartamentos y que Anaya se enriqueció indebidamente al vender una nave industrial. A Meade lo acusan de haberse hecho de la vista gorda ante actos de corrupción.¿Tenemos la generación más corrupta de candidatos presidenciales en la historia? No lo creo. Podemos cuestionar las políticas que proponen, pero no parece que en lo personal se hayan enriquecido de manera ilícita.No hay ningún indicio de que los apartamentos de López Obrador, bastante modestos, por cierto, hayan sido adquiridos de forma ilegal. ¿Debieron haber sido incluidos en la declaración 3 de 3 del candidato, en la que señaló que no era dueño de ninguna propiedad? Independientemente de los datos del Registro Público de la Propiedad, si uno de los apartamentos ha sido vendido y los otros dos están en un proceso de sucesión desde la muerte de la primera esposa para pasar a manos de los hijos del candidato, parece razonable haberlos omitido de una declaración que tenía el propósito político de mostrar a López Obrador como un hombre sin propiedades.¿Participó Anaya en una operación de lavado de dinero? No parece. Él compró, desarrolló y vendió una nave industrial con una utilidad modesta. El comprador parece haber usado recursos de origen oscuro para la adquisición, por lo que recurrió a su chofer como prestanombres, pero eso sería en todo caso responsabilidad del comprador y no del vendedor.¿Fue Meade omiso en revisar actos de corrupción cuando fue secretario de Desarrollo Social o de Hacienda? No hay indicios. De hecho, las investigaciones de la Secretaría de Hacienda bajo su mando permitieron probar irregularidades cometidas por gobernadores hoy bajo proceso.Parece que tenemos una camada bastante limpia de candidatos. Entonces, ¿por qué hemos visto tantas acusaciones? Porque tildar al rival de corrupto, aunque no haya pruebas, es una forma fácil de obtener votos aprovechando la indignación popular ante lo que se percibe como la corrupción de toda la clase política.El problema es que las acusaciones falsas, como cualquier otra mentira, envenenan el ambiente, hacen difícil lograr los acuerdos políticos que permiten gobernar y crean la percepción de que la corrupción es más generalizada de lo que realmente es.Lo ideal sería tener una campaña sin estas falsas acusaciones que se concentrara en ofrecer políticas públicas que permitan resolver los temas de fondo. Incluso la corrupción, que no es un problema cultural, se reduce con instituciones bien diseñadas, como el Sistema Nacional Anticorrupción. Infortunadamente, las propuestas de políticas públicas aburren a la gente. Siempre es más rentable acusar a los rivales de corruptos, aunque no haya pruebas.Los tres jóvenes estudiantes de cine ejecutados en Tonalá, Jalisco, fueron confundidos con miembros de un grupo delincuencial rival. Por eso fueron torturados, ejecutados y sus cuerpos diluidos en ácido. La historia es similar a lo que al parecer ocurrió en Iguala el 26 de septiembre de 2014.