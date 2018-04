Bachilleres, quien se agacha una vez...

No entendió, le dieron atolito con el dedo, bajó la guardia, y se la volvieron a hacer. José Acuña Peralta es el dirigente en el estado del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres. La mala costumbre de no pagar a maestros y personal de apoyo la inició el régimen corralista con el gremio del Bachi antes que con los profes de la Sección 42 del SNTE, ahora en paro indefinido.Tenemos la copia de un oficio fechado el 23 de abril enviado por Acuña Peralta a la directora general del Colegio, Teresa Ortuño Gurza. Dice que los cientos de vigilantes e intendentes que laboran en los aproximadamente 30 planteles repartidos en el estado deben hacerlo por siete horas en el turno matutino y seis horas y media en el vespertino. Así lo ordena el contrato correspondiente.Recursos Humanos del Bachilleres envió un oficio (DRH/073/2018) ordenando que indistintamente trabajadores matutinos y vespertinos deberán laborar las ocho horas respectivas marcadas por la Ley Federal del Trabajo, como si no existiera el artículo 13 de las “condiciones generales de trabajos” firmadas con el sindicato.Eso le pasa a don Pepe por encogerse ante la administración corralista. El año pasado anduvo igual que los maestros de la 42 batallando para que les pagaran sueldos y prestaciones a los más de dos mil afiliados al sindicato. Armaron algunas protestas, tomaron instalaciones, fueron amenazados con despidos y el uso de la fuerza pública, aflojaron hasta ceder por completo. Dicen que hubo mochada de por medio pero no lo creemos por este otro apretón de tuercas.Alguna parte mostró débil Acuña Peralta que no solamente produjo los cambios directivos que buscaba en aquellas manifestaciones, ahora también lo golpean haciendo avioncitos de papel con el contrato llamado condiciones generales de trabajo firmado entre el sindicato y su patrón el Gobierno estatal. Quien se agacha una vez... ya no tiene remedio.Entre los compromisos no cumplidos por el Estado a los trabajadores quedaron pendientes los pagos de bonos anuales, los bonos por despensa y otras prestaciones variadas que desaparecieron de un día para otro. Te digo Bachilleres para que me entiendas Sección 42. Lo que se queda a deber ya no se paga.***En 1986 Fernando Baeza Meléndez debió fregarse el lomo buen rato para ganarse la denominación de gobernador. Su llegada al poder estatal tuvo origen en un supuesto megafraude electoral cometido contra el PAN y su entonces candidato, Francisco “Pancho” Barrio. Al principio todo mundo vio con recelo a “Fernando El Católico”, después fue llamado “señor gobernador”. Se ganó a los chihuahuenses. Hoy lo ha presumido en sus eventos oficiales Javier Corral como un “digno exgobernador”.Ayer hubo protestas de personal médico en el Congreso del Estado. Se manifestaron contra la falta de pagos y prestaciones. Hace tiempo el Sector Salud de Chihuahua sufre una extraordinaria crisis. A todo ello están sumados los profes de la 42.Javier Corral ha perdido en muy poco tiempo su categoría de gobernador. Debe ser llamado así por protocolo pero en los hechos ha dejado de serlo.En medio de una vorágine de problemas graves que aquejan al estado por sus cuatro puntos cardinales, producto esencialmente de una impresionante ineficacia de los funcionarios que forman parte del gabinete, Javier Corral convocó a una enigmática conferencia de prensa para anunciar la presentación de una ley que resultó la de anticorrupción. Caras de sorpresa. ¿Cuántas miles de hectáreas quedaron reducidas a cenizas en la principal región forestal del estado, Madera? ¿Y el plan para enfrentar la crisis de inseguridad, o de salud, o de educación...? Nada. Salió con una nimiedad absoluta frente a los temas apremiantes.Es que el gobernador Corral no ha entrado en funciones.***Ayer le echaron de menos a la secretaria de Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega. Tomaron protesta los nuevos directivos de la Asociación de Agentes Inmobiliarios en la fresca terraza del Cibeles. (Aprovecharon los organizadores ese buen clima del que habla la presentable nueva presentadora del clima en el ex Canal 5).Llegó al evento en representación de la secretaria un comodín de bajo nivel en la estructura de Desarrollo Económico llamado Fabián Santana. Nada qué ver con el evento, su función en esa secretaría es la de “promotor industrial”.En fin, esa es la importancia que le da el Gobierno estatal a Juárez, incluidos eventos de esa naturaleza que si bien son protocolarios también forman parte de la necesaria salud interinstitucional que debe existir entre sociedad y Gobierno.Desde luego quien se lució fue el alcalde independiente, Armando Cabada. De eso pide su pan. Reflectores para él solito mientras todo Palacio vigilando las rejas de “La Coneja” para evitar se lo lleven fuera de cárceles estatales.***En ese mismo evento aseguró el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Gabriel Cantú Murguía, que a su toma de protesta sí asistirá Alejandra; en representación de Javier Corral, pero asistirá.Advirtió el comerciante que se dejará caer el pelo frente a la enviada del gobernador por el “preocupante” incremento de la violencia en Ciudad Juárez. Entendemos que reclamará las omisiones del Estado que, en lugar de incrementar su presencia policiaca aquí, se ha llevado a otros municipios los pocos agentes que tiene.La cita es a la una de la tarde en el Salón Alameda del hotel El Paseo. Tomará protesta Cantú junto a una planilla en la que destacan piezas del exalcalde Héctor “Teto” Murguía. A ver qué gestos hace la independiente administración municipal o cómo es tratado su jefe, el alcalde, por esos nuevos Canacos.***Ni el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, creyó que fuera a ser detenido el muchachito Jesús Manuel Luna, pero lo necesitan para que les diga quién entró y quién salió del despacho de César Duarte con “bolsitas”, le confió el protegido exfuncionario a varias personas a las que aseguró que el joven no sería traído de los Estados Unidos y encarcelado en Chihuahua. El delito se supone que fue por menos de 400 mil pesos que Luna no manejó, en todo caso la operación fue a través de las áreas administrativas.Llamar charal al joven sería denigrarlo por doble partida, Duarte lo trataba con la punta del pie, nos aseguran varios que conocieron esa relación.Qué fácil dieron los policías chihuahuenses con el muchacho. Estaba en Denver. Lo publicamos en exclusiva aquí el 28 de marzo pasado y ayer presentamos también en exclusiva la detención en El Diario digital.Debería explicar entonces el Estado por qué aquí no necesitaron PGR, Interpol ni Relaciones Exteriores como las que ocupan con el exgobernador. ¿Protege Peña a César o lo protege Javier Corral? Buena pregunta.