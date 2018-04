Entre las obviedades cotidianas tenemos el fracaso de los tontos(as) con iniciativa. Varios panistas, algunos funcionarios entre ellos, quisieron jugar a los estrategas mediáticos con el paro de profes de la 42 y no consiguieron más que el enojo de sus patrones y directivos partidistas.Empezaron el “chistecito” los “muy cercanos” al gobernador, Javier Corral, el exjefe del Registro Civil, Javier Palacios; el “asistente” para audiencias estatales en Juárez, Edgar Villanueva, “El Mesh”; y Ana Antillón, la asistente del director de Gobernación, Joel Gallegos Legarreta.Entre ellos y varios más difundieron una página falsa de El Diario contra los maestros paristas. Vil guerra sucia. Todos fueron regañados por enviados de la Secretaría General de Gobierno.No hicieron más que retrasar las negociaciones con unos profes doblemente enojados e indignados, sin pago de sueldos durante meses y encima las calumnias de los tontos con iniciativa bajo sueldo de Palacio.No ayuden compadres, les dijeron desde la dirigencia del PAN y la Secretaría de Gobierno.***Incluido el grueso de las grandes encuestadoras ‘nacionales’ prefirieron la cautela para manejar resultados de ganadores o perdedores del debate presidencial. Nada tontos sus manejadores. Por cada resultado cuchareado pierden credibilidad y clientes futuros.Solo se aventaron Massive Caller y Reforma pero maniobrando con el escore. Algo para Anaya tras el encuentro pero igual de posicionado arriba en la preferencia electoral López Obrador al término del mismo.El gran perdedor pudo ser el tabasqueño y no fue así. Meade y Anaya, representando a los ‘partidos de siempre’; Margarita y “El Bronco”, a los independientes, se le prendieron a la yugular apenas inició el debate con la supuesta amnistía que ofrece a los narcotraficantes. “No hay duda que estás haciendo alianza con los malos”, le dijo Meade, el más intenso.Ni con toda la batería encima los números fueron movidos sustancialmente. Para decirlo en pocas palabras, no hubo un claro ganador. De ahí la prudencia de los encuestadores.La capacidad retórica de los participantes fue la que en todo caso le dio algo de diferencia positiva a Anaya; algo a Meade, muy poco a “El Bronco”, Margarita enfrentó problemas para expresarse adecuadamente a lo largo de todo el debate aunque cerró bien. Apenas para defenderse “El Peje”. Tardó mucho para reaccionar en cada participación pero atacó con frases cortas y directas. Su característica.Conductores y formato del debate lo hicieron atractivo pero, visto el panorama posterior, o el post debate, ni eso movió tendencias o perfiló a un ganador. Restan dos debates y arribita de dos meses de campaña, algo más que echar montón requerirán Meade y el propio Anaya si desean acercarse a López Obrador.***Solo tres chihuahuenses de importancia fueron vistos en el Palacio de Minería presenciando físicamente el debate. Los dos ya mencionados aquí ayer, los independientes alcaldes, Alfredo “El Caballo” Lozoya, de Parral; y el juarense, Armando Cabada, así como el exdiputado priista y expresidente de Canacintra, Gabriel Flores Viramontes.Sepa Dios cómo le hizo pero Flores trae en la bolsa a la presidenta nacional de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky. Llegó en el equipo de ella al Palacio de Minería y estuvo ahí a lo largo de todo el encuentro.Durante el arranque de campaña de López Obrador en Ciudad Juárez, fue observado Flores de lejecitos, a mediana distancia. Hoy anda hasta la cocina. Y más arriba lo veremos si gana AMLO.***Después de un par de aplazamientos nos aseguran que ahora sí vendrá a Juárez el próximo viernes, Miguel Ángel Mancera.Viene el jefe de la Ciudad de México a empujar Por México al Frente y a su candidato, Ricardo Anaya, que sufre en Juárez la triste paradoja de contar con un correligionario en la gubernatura (Javier Corral), pero con una presencia y fuerza política bastante menorcita.Ese es punto importante. Mancera si bien estará dándole puchón a Anaya en Juárez, no creemos que haga lo mismo con el “aliado” panista, Ramón Galindo. Ya lo veremos, el amigo en esta frontera del jefe de la Ciudad de México es el alcalde, Armando Cabada, listo y anotado para ir por la reelección.El poco o mucho respaldo que pueda brindar Mancera para el caso Juárez lo dará a Cabada, de ninguna manera a Galindo que, punto y aparte, no parece muy interesado en pelear realmente la silla principal de la Alcaldía.***En el Partido Verde hay varios sorprendidos y decepcionados. Los candidatos y candidatas de ese partido al Senado de la República, a las diputaciones federales y a las locales, andan rumiando su dolor por los rincones. Se perciben engañados.Fueron convencidos por sus dirigentes en el estado de que aportaran sus personas, sus prestigios personales y, claro, su esfuerzo, encabezando tales proyectos y a cambio recibirían todo el apoyo del partido. Promesa falsa como las de Corral en campaña.Hoy, luego de tres semanas de campaña (en el proceso federal), se han enfrentado a la cruda realidad: no hay tal apoyo; recursos financieros ¡menos!Quien quiera de ellos hacer una campaña digna tendrá que meterle dinerito del propio o conseguir generosos mecenas que se pongan con aportaciones. No tendrán más opción.***Nos aseguran que no anda para nada de buen humor el milloneta exjefe de gabinete y candidato a senador por el PAN en la primera fórmula, Gustavo Madero Muñoz.Sus números en Juárez, y en el estado, siguen bajando sin freno ante el PRI y un impensable Morena para efectos de elección estatal. ¿Morena arriba del PAN en Chihuahua? Un par de puntos y así será. Cosa de 15 días más de campaña.Madero adjudica la pendiente hacia el desfiladero a su compañera de fórmula, Rocío Reza Gallegos. Con alguien debe desquitarse. Empezará a poner distancia de su campaña como estrategia.La realidad, sin embargo, es que por lo menos para el caso Juárez, es Madero su propio enemigo. Durante año y medio en la nómina estatal solo se paró en Juárez una o dos veces que acompañó a su patrón el gobernador Corral. Nada fuera de ahí.Desde luego no es el candidato del independiente alcalde, Armando Cabada, a quien le ha hecho más ojitos el priista, José Reyes Baeza. Entonces, no hay apoyo independiente; el PAN anda en esta frontera por los suelos y poquito más abajo y Morena en franco ascenso.Tiene razón en haber perdido el buen humor Madero pero nadie tiene la culpa más que él mismo.