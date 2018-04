El viernes 20 de abril se presentaron los resultados de la Encuesta Percepción de la Ciudadanía sobre el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) del Municipio de Juárez 2017, a cargo del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez, esfuerzo sostenido por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), tras el cierre de la Oficina de la Organización Panamericana de la Salud en la frontera México - Estados Unidos de América, organización que en colaboración con el Gobierno municipal y la propia UACJ, impulsaron su creación.Los resultados de esta encuesta permiten mostrar, junto con esfuerzos previos, cómo ha variado la percepción de la ciudadanía con relación al desempeño de los policías municipales en el período que va de 2010 a 2017, con excepción del año 2015, en el que no fue posible realizar el levantamiento de la información.Diseñada con los objetivos de observar en qué medida se ha modificado o no la percepción que del desempeño de la policía tiene la población, después de un período de violencia extrema; se plantea también indagar sobre la confianza que tiene la ciudadanía en la misma fuerza de seguridad y la que asigna a los agentes de Tránsito municipales. Además, se realiza un acercamiento a las relaciones de convivencia, entre el personal operativo y la ciudadanía, desde la perspectiva de la cultura de la legalidad.Los resultados dan cuenta de áreas de oportunidad para la acción gubernamental, con miras a restablecer la confianza de la ciudadanía, así como concertar la colaboración de ésta, en concordancia, entre otras acciones, con la Ley para la prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación ciudadana del Estado de Chihuahua (2012).Por una parte, es de destacar que, en el mediano plazo, la percepción de la ciudadanía sobre el desempeño de la Policía Municipal muestra un avance significativo, aunque aún con amplias posibilidades de mejora. En 2010, de acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad en Ciudad Juárez (Centro de Investigaciones Sociales (CIS) - Observatorio, 2010), en una escala de 0 a 10, la Policía obtuvo una calificación promedio de 2.9, mientras que, en la encuesta de percepción sobre el personal operativo de la SSPM, ediciones 2016 y 2017, su promedio fue de 5.3 y 5.0, respectivamente.Si se consideran valores iguales o mayores a 6 como una calificación positiva, en una escala de 0 a 10, el desempeño de la Policía Municipal fue calificado positivamente de 2012 a 2017, por los porcentajes de población siguientes: 25.7 (2012), 45.9 (2013), 43.0 (2014), 50.5 (2016) y 42.1 (2017). El universo de la muestra en los dos últimos años fue de 580 cuestionarios, aplicados en Juárez (500), Samalayuca (30), San Agustín (20), San Isidro (20) y El Millón (10).Se destaca la posible relación entre estos datos y los correspondientes a los cambios en la percepción ciudadana sobre la seguridad en el municipio. Al preguntar qué tan seguro es el municipio, el promedio en 2016 fue 5.3, mientras que para 2017 es de 4.5. Al indagar si en el último año la violencia en su zona de residencia aumentó, disminuyó o sigue igual, la población que percibió un incremento pasó de 8.3 por ciento en 2016 a 28.1 por ciento en 2017.En estos dos últimos años, la percepción de la población de acuerdo con la confianza que le inspira la Policía mantuvo una valoración promedio similar: 4.8 y 4.7 respectivamente, en la escala de 0 a 10; mientras que disminuye al referirse a su capacitación, pasando de 5.2 en 2016 a 4.1 en 2017. Una situación semejante se presenta ante la probabilidad de que la ciudadanía y la Policía colaboren en mejorar la seguridad del municipio. En 2016, 28.4 por ciento de los hombres y 33.1 por ciento de las mujeres consideraron probable colaborar con la Policía a fin de lograr una mayor seguridad, mientras que en 2017 los valores respectivos fueron 19.0 y 23.9 por ciento.En este sentido, el informe de los resultados de la encuesta plantea una interrogante: “¿Cómo migrar de un enfoque de seguridad pública a uno de seguridad ciudadana, cuando las personas que habitan este espacio no consideran viable trabajar en conjunto con la policía municipal?” Corresponde al Gabinete Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia elaborar las respuestas y estrategias respectivas, considerando que en esta materia como en otras similares, se requiere entre otros atributos, señala la ley citada, integralidad y corresponsabilidad.

