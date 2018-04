Cumplieron: a 'El Peje', le echaron montón

Vendrán durante el día los detalles, reacciones y secuelas del debate sostenido anoche por los candidatos a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala, Jaime Rodríguez y Ricardo Anaya. Por supuesto, junto con ello la guerra de número sobre ganadores y derrotados de ese encuentro sostenido en el Palacio de Minería de la Ciudad de México.Quedó patentado que los opositores de López Obrador iban por sus huesos tanto en materia de relaciones con el crimen organizado (la famosa supuesta amnistía) como por el gran tema de la corrupción que logró evadir el tabasqueño gracias a la trenzada que se pegaron Ricardo Anaya y Meade.Margarita insegura y mal preparada en la distinta temática, “El Bronco” tratando de sorprender con “mochar -literalmente- las manos a los funcionarios corruptos”, fueron otros de los tópicos que darán de qué hablar toda la semana.***Con la misma emoción que se prepararon los panistas para la visita a Ciudad Juárez de Ricardo Anaya, igualito se organizaron para ver el debate. Tenemos en La Columna la invitación entregada a los panistas para ver el debate en la Quinta del Ángel, propiedad del candidato a síndico Raúl García Ruiz."Lleva tus bebidas y botanas", dice la invitación, lo que desanimó a más de uno para ir al evento. Ello, aunado a la desorganización que traen en el partido del gobernador, no abona a la mística y menos todavía ayudará a levantar los caídos ánimos panistas.Algunos diputados panistas se aventaron una carne asada, pero nada en grande.Por Morena, se concentró la plana mayor en Chihuahua, mientras que en Ciudad Juárez hubo una reunión en petit comité (puros cuates) en la casa del candidato a diputado federal por ese partido en el distrito 4, Ulises García.El priismo se reunió también en Chihuahua, en las oficinas del Comité Directivo Estatal, con la plana mayor, con José Reyes Baeza encabezando la concentración.En la ciudad se reunieron en el Comité Directivo Municipal, con tacos al pastor, botanas y papas. La gran ausente, Lilia Merodio, que solamente mandó a su equipo. El resto de los candidatos ahí estuvieron.***Los independientes alcaldes Armando Cabada y Alfredo Lozoya hicieron equipo y estuvieron juntos en la Ciudad de México para ver el debate.Tenemos foto en la versión digital. No es la primera vez que ambos le apuestan a la mancuerna para temas políticos, en una alianza que vaya que les ha rendido frutos.Ahora Cabada busca una bancada local y una federal. Lozoya y el alcalde juarense caminaron entre las nubes para reunir las firmas necesarias para su reelección.***Van varios dirigentes y candidatos de varios partidos que se quejan del acuerdo tomado el primero de noviembre del año pasado por el Consejo Local del INE en Chihuahua donde se decidió llevársela cachetona.Aún en pleno periodo electoral, en el INE decidieron que el horario de labores es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6. Los sábados, solamente mediodía.Ello a pesar de que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en el artículo 97 que durante los procesos electorales federales todos los días y horas son hábiles.Aunado al corte de los horarios, nos dicen, está el problema de que en plazos perentorios, quien está disponible para recibir documentación no es precisamente el personal mejor preparado.Traen un desorden en el INE también para definir, en términos de competencias, qué le toca atender a ese instituto y qué al Instituto Estatal Electoral.Le pasó, por ejemplo, al PRI cuando el INE turnó día y medio después al IEE una solicitud de medidas cautelares que, además la autoridad local tampoco atinó a dar pie con bola a tiempo y se limitó a enviar supervisores, pero no a autorizar las medidas solicitadas para suspender el mitin electorero del gobernador Javier Corral.***Hay varios que no están haciendo bien su chamba.En el asesinato del pasado 5 de abril, en un bar de la Gómez Morín, hombres armados atacaron a la víctima dentro del lugar.En el ataque de la madrugada del domingo, con una decena de heridos y dos muertos, de nueva cuenta armas en el estacionamiento de un centro de recreación de jóvenes. Una de las víctimas, de acuerdo con la información, traía una pistola calibre 9 milímetros.¿Y las revisiones? ¿Y los operativos? ¿Dónde quedó la seguridad, dónde la responsabilidad de tres órdenes de gobierno para asegurar la tranquilidad de quienes asisten por la noche a divertirse?Resulta necesario que volteen las autoridades para implementar operativos que garanticen que no haya armas en los lugares públicos y regresen la seguridad.***El doctor Jorge Issa, administrador del Congreso, anda incontrolable.Anda como el mandamás que ahora hasta perdones dispensa. Un par de funcionarias de medio pelo del Congreso anduvieron haciendo llamadas para convocar a los priistas a que asistieran a una de las giras del exgobernador José Reyes Baeza como parte de su campaña al Senado.Cuando el PAN se dio cuenta, fueron con el chisme a Issa, pues las llamadas para convocar se hicieron ¡desde los teléfonos de varias oficinas del Legislativo!Issa, ipso facto, y sacando todo el colmillo, amenazó a las funcionarias con armar sendo expediente para la Fepade y aplicar todo el rigor de la ley.La bronca terminó con un par de pláticas del PRI con Issa para que le bajara de espuma, pero mientras tanto, subió sus bonos para dejar en claro que más que Jesús Villarreal, coordinador de la bancada del PAN, es él quien lleva las riendas de los temas más importantes.***Vicky Caraveo se apersonó en el evento del Technology Hub del pasado jueves con banderas de PAN, Movimiento Ciudadano y PRD. Sin pena ni gloria pasó la excandidata a la Presidencia Municipal de Juárez.Abandonada por el panismo en esa ocasión de 2016, ignorada ahora por Javier Corral, Caraveo parece que quiere alguna suerte de acomodo sin entender que ese barco para ella, partió.

