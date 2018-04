Esperanzas fallidas en el voto duro

De acuerdo a cierta información que ha trascendido del interior de los partidos predominantes PRI y PAN, sus directivos se encuentran confiados en ganar las próximas elecciones con base en el voto duro que aún conservan, o creen que tienen, y desdeñan las constantes deserciones o emigraciones que han tenido en los últimos años y sin embargo los observadores políticos de los mentideros de café se la pasan haciendo sesudos señalamientos a la debilidad que observan dichos institutos políticos de cara a las elecciones del día primero de julio. Más que confiar en el voto duro de sus partidos deberían recomponer las cosas malas que los han debilitado.Debido al denodado esfuerzo que hacen los correligionarios del gobernador Javier Corral, la erosión del voto duro panista es menos acusada que en el PRI pero se piensa que no menos importante al grado que el triunfo de Daniela Álvarez se encuentra en peligro ante su opositora la independiente María Antonieta Pérez, quien en su azaroso batallar se encuentra mejor posicionada en su distrito y está haciendo una mejor labor de proselitismo que se verá fructificar en las urnas.Centrándonos un poco más en las filas del partido azul y blanco, tenemos que el paro de labores realizado esta semana por los maestros de la Sección 42 del Sindicato de Trabajadores de la Educación va a tener efectos negativos para el partido del gobernador porque suman más de tres mil maestros y sus familias que se encuentran muy disgustados, por decir lo menos, por la forma en que se ha manejado el conflicto por parte de las autoridades educativas del estado.De plano se ve que nuestras autoridades no quieren llegar a un acuerdo para solucionar la totalidad de los justos reclamos de los profesores y todos estos meses solamente les han estado dando atole con el dedo en una serie de acciones dilatorias con poca intención resolutiva y esta conducta de leguleyo barato sólo ha exasperado los ánimos al grado de paralizar las actividades de muchas oficinas gubernamentales.Las cuentas por pagar en su mayoría son claras y corresponden muchas de ellas a salarios devengados y no se trata de obtener plazos, esos ya se los hubieran dado, no, de lo que se trata en el Gobierno del Estado es de no pagar y los maestros ya se hartaron. Últimamente el gobernador dio la orden ejecutiva de hacer pagos, lo que pone de manifiesto que sí había dinero y que lo único que estaban haciendo nuestras autoridades es exacerbar el conflicto. Pelear por pelear sin utilidad alguna.Ahora, para cualquier político medianamente avezado en la resolución de conflictos colectivos es evidente que amenazar a los maestros paristas con despidos justificados por acumular más de tres faltas, que necesariamente deberán de ser cuatro, es una pésima táctica si se pretende resolver el problema. También darles cheques “botadores” ha sido de pésimo gusto. También lo es el sostener que no se podrán abrir canales de diálogo si ante de todo los maestros no levantan su movimiento de huelga.Para el gran público es muy difícil saber si en las palabras del secretario de Educación, Pablo Cuarón, esas son las instrucciones directas del gobernador, pero como sea es una pésima táctica, si lo que se requiere es entrar en pláticas para resolver el conflicto. Las cosas se han calentado tanto que unas amenazas solamente enrarecerán aún más el ambiente existente entre las autoridades del Gobierno del Estado y los maestros paristas de la Sección 42 del SNTE. Al descontento de los maestros y sus familiares debe sumarse el encono que este incumplimiento ha provocado en los padres de familia de los cientos de miles de estudiantes afectados con el paro.Luego entonces la administración corralista que participa en la contienda electoral bajo las siglas del PAN está capitalizando en su contra muchas malas querencias en las multitudes que involucra el movimiento magisterial. Estas malas voluntades se van a ver reflejadas necesariamente en el momento de que los votantes emitan su sufragio que seguramente será de castigo.Así las cosas, algunos partidarios del instituto Acción Nacional sienten que el gobernador Javier Corral, más que ser un activo político de su partido, se ha convertido en un pasivo político cuya factura tendrán que pagar en las urnas y esto incluye al llamado voto duro. Es muy posible que en esta ocasión vean un voto de venganza.En las filas del PRI, los altos dirigentes usan insistentemente la palabra “traidores” para referirse a los numerosos miembros que abandonaron este partido para engrosar las filas de los independientes y de los morenistas a últimas fechas, pero al respecto el político y periodista francés Georges Clemenceau nos aclara: “Un traidor es un hombre que dejó su partido para inscribirse en otro. Un convertido es un traidor que abandonó su partido para inscribirse en el nuestro”. De tal manera que todos estos priistas y panistas que son tildados de traidores en realidad son llamados convertidos por los independientes y los morenistas.Por otra parte es muy cuestionable llamar a estos emigrantes conversos que salieron del PRI y del PAN, traidores, porque en la realidad se trata de correligionarios que fueron maltratados, explotados y burlados por sus respectivas dirigencias. Su salida de estos partidos originales fue un tanto cuanto obligada, motivada por las pésimas actitudes de menosprecio e incomprensión de las que fueron víctimas. Ahora, piensen una cosa, muchas de estas personas no le guardan fidelidad ni a sus cónyuges a los que juraron ante un altar fidelidad eterna, mucho menos se les puede exigir fidelidad para con un partido que muchas veces los ha violentado y burlado. Su salida fue una consecuencia lógica del desprecio y los abusos que sufrieron al interior de sus propios partidos a los que algunos de ellos entregaron toda una vida de trabajos esforzados por mucho más de 30 años, sencillamente para nada.AMLO desencadenó las propuestasEs curioso pero solo hacía falta que el candidato de Morena Andrés Manuel López Obrador prometiera rebajar el IVA al ocho por ciento para que los candidatos del PAN como vulgares copiones también hicieran lo mismo cuando en su momento muchos de ellos hicieron causa común con los diputados federales del PRI para subir dicho impuesto al 16 por ciento como está actualmente. También se están apuntando con la propuesta de declarar zona libre a la franja fronteriza y no tardará mucho en que prometan que rebajarán el ISR a niveles similares al que existe en el lado norteamericano al igual que el precio de las gasolinas para que sean los ciudadanos norteamericanos quienes acudan a este lado de la frontera a surtirse de combustible como era en tiempos muy remotos constituyendo un conjunto de compradores de bienes y servicios que mucho apuntaló el desarrollo de esta fronteriza Ciudad Juárez. Qué bien se ve que se apuran a lanzar promesas demagógicas porque están sintiendo que los candidatos de Morena les están comiendo el mandado. Lo menos que se puede decir es que se están pirateando propuestas de campaña pero en boca de traidores suenan a mentira y no convencen.No se trata de hacer promesas forzadas nada más por competir y creer que ganará el que más extravagancias lance a los cuatro vientos. La gente no es tonta y sabe muy bien distinguir la demagogia de lo que pudieran ser promesas integrantes de un bien estructurado plan de gobierno. Además muchos partidos ya están muy quemados por todo lo que hicieron en el pasado reciente y remoto de tal manera que la gente ya no les cree ni el bendito. Tendrán que ser más originales y no decir mentiras tan descaradas.Algo que se tendrá que aclarar muy puntualmente es el hecho de que las pasadas administraciones endeudaron al Gobierno municipal por la friolera de 20 años para pagar las obras y los cochupos del llamado PMU, que en más de tres años alcanzó a pavimentar calles por alrededor de un millón de metros cuadrados y en contraste el gobierno independiente de Armando Cabada en aproximadamente año y medio ha pavimentado calles y avenidas de nuestra ciudad por aproximadamente 600 mil metros cuadrados con recursos propios y sin recurrir a préstamos ni endeudamiento alguno. ¿Cómo le hizo? Pues sencillamente la explicación pueden encontrarse en que cuando se realiza obra sin los recargos de mordidas ni cochupos, los dineros rinden extraordinariamente.Este tipo de cuestiones son los que la ciudadanía va a valorar al momento de emitir su voto y no el impulso de una supuesta inercia lineal en la que están confiando los priistas, los panistas y hasta los morenistas, que piensan que el fenómeno del “Peje Lagarto” les va a inclinar la votación a su favor en los comicios locales. La gente sabe votar cruzado y puede sufragar por un candidato por la Presidencia de la República y por otro en las elecciones locales de acuerdo a su leal saber y entender. En julio habrá un voto razonado y muy cuidadoso.