O sea que la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal pretendió tapar un hoyo abriendo otro pero con tan mala fortuna que no resolvió ningún problema. Empezó a pagar algunas miserias de los adeudos que tiene con los maestros de la Sección 42 que mantienen su paro de labores. Empezaron a pagar pero con cargo a las compensaciones mensuales de agentes policiacos y ministeriales estatales. De entrada esa información nos ha llegado y logramos comprobarla, pero también nos han dicho que a cientos de funcionarios menores les retuvieron la famosa ‘compe’.Los maestros siguen con su movimiento de protesta porque les pretenden pagar una baba y hasta con cheques sin fondos, como quedó probado desde el miércoles por la tarde. Ahora al enojo se han sumado los policías porque Hacienda no les pagó su bono, argumentando “la toma de las oficinas centrales por parte de los maestros”, según la circular repartida entre los jefes de los agentes.No solo permanecen bajo fuego del crimen organizado los policías, sino también golpeados por la propia administración estatal.***Varias mesas del Shangri-La ardieron la tarde del martes. Tuvo la crónica a la mano retirada temporalmente por circunstancias políticas adversas y bebiendo cualquier cosa menos alcohol en ninguna de sus presentaciones, la exjefa de Tránsito, Marys Domínguez. No compartió dato alguno pero presenció todo en fila VIP.Protagonista en ausencia, la sucesión en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y los cientos, y cientos, y cientos de millones que implica en presupuesto. Felipe Fornelli Lafón, Roberto Mendoza y Fidel Calderón, en una mesa. En otra mesa, los mismos platillos (hasta eso), el doctor David Ramírez Perea, un consejero universitario de Ingenierías no identificado y el maestro operador de mil causas, Arturo Herrera. Una tercera mesa fue ocupada por Daniel Constandse, Juan Camargo y Francisco “Pancho” López.Nomás faltó el doctor Ernesto Morán con alguno o varios de sus coequiperos. No pudo ser otro el tema en las tres mesas que la disputa por la silla del actual rector, Ricardo Duarte; o más correctamente dicho, el cargo de don Ricardo.Andan todos desatados. Es la verdad. Creen los distintos equipos (salvo el de Morán) que el gobernador Corral está tronando como pompa de jabón y tendrá fuerza apenas para respirar en agosto, no para coordinar a los cuarenta y tantos miembros del Consejo Universitario y girarles la orden de votar por A o por B.Fornelli no quiere soltar la chichi. Le ha ido muy bien como exrector tanto en la nómina universitaria como en su consultorio particular. Busca influir en la sucesión. Ramírez Perea, Constandse y Camargo se consideran con grandes posibilidades de ganarse el favor de los consejeros y dar la sorpresa de la temporada. Aparece en la lista de suspirantes Manuel Loera; y por supuesto, el perfilado de todos, aparentemente ya con el vobo de Javier Corral, el doctor Morán.Ese fue el tema del Shangri-La. López Obrador, Meade, Anaya, Margarita, “El Bronco” si acaso de postre. Tema obligado pero secundario.***El regidor independiente José Ávila Cuc le pegó buena encuerada a su homólogo panista, Eduardo Fernández Sigala en plena sesión pública de Cabildo, el jueves.Entre Ávila y Alfredo Seáñez exhibieron al blanquiazul como mentiroso, perezoso y otras linduras nada edificantes.Fue abordado el tema del agua con arsénico en el nuevo fraccionamiento Paseos del Pedregal etapas I y II, que es el ubicado por el Eje Juan Gabriel casi topando con carretera a Nuevo Casas Grandes. Fue discutida incluso la confusión (filtración de información) sobre el Pedregal vecino de Valle del Sol.Quiso Fernández alejar la exhibida con el “es de humanos reconocer que uno se equivoca (en relación a la calidad del agua) pero ya había prendido a Pepe al señalar que El Diario había publicado información falsa. No le funcionó. “Se dijo por parte de quien acaba de hablar (Fernández), en dos ocasiones, en dos reuniones de la comisión que el agua tenía arsénico”, señaló Ávila.Añadió: “Él lo dijo. Nomás que ahora no lo quiere reconocer. Dijo que el estudio lo había hecho un fraccionador amigo de él. Nunca dijo quién. En otra reunión, quien dice muchas cosas y después no las quiere sostener no presentó nada e insistió en que había arsénico. Esa fue la razón por la cual no votó (en reunión de comisiones) a favor del fraccionamiento. Ahora dice que fue por la presión del agua. Hay testigos ciudadanos de que lo dijo. Incluso dijo que él no confiaba en la Junta Municipal de Agua local, que pertenece al Gobierno del Estado. Lo dijo textual: porque el ingeniero Herrera (de la JMAS) era un mapache”.De ese tamaño la falta de seriedad e irresponsabilidad de Fernández Sigala como funcionario público. Señaló de inicio que el agua estaba contaminada solo para obtener alguna canonjía sobre el tema, pues al final terminó aprobando la construcción del nuevo fraccionamiento. De pena ajena.***Durante la visita de Ricardo Anaya hubo un gesto que pasó casi desapercibido, el abrazo público entre el candidato presidencial y su otrora mentor Gustavo Madero.Fueron ambos cuestionados sobre su relación y distanciamiento. Negaron cualquier diferencia: “Es curioso cómo insisten en un tema de una intriga”, soltó Madero.“(Le) tengo muchísima gratitud, yo no estaría hoy aquí sin su apoyo”, respondió Anaya. Luego, un abrazo y sonrisas. La realidad es que Madero no olvida que en 2015 Anaya le negó la coordinación de los diputados. En el queretano sigue presente el recuerdo de que su tutor político le acusó públicamente de secuestrar al partido, ni de que trabajó hasta las últimas para quitarle la candidatura y acomodar ahí a Javier Corral.Abrazo solo para la foto, las diferencias quedan y se harán más que evidentes pasada la elección.***El nuevo subsecretario de Gobierno, Mario Dena, es uno de esos personajes arribistas que se hacen para donde calientan ‘gordas’. La vergüenza y la congruencia son palabras y actitudes expulsadas de su forma de vida, o de plano nunca conocidas. Tenemos un par de exquisitas fotos en la versión digital que prueban cuando Dena era el tapete del exgobernador César Duarte. Se le acababan las manos para aplaudir todo como miembro de la Mesa de Seguridad. Hoy será el tapete del gobernador Corral. Eso sí le sienta mejor que anillo al dedo.