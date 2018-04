Ni con gubernatura hacen lucir a Anaya

Se presagiaba que la visita de Ricardo Anaya a la frontera no sería llamativa cuando optó por un par de reuniones en espacios privados en vez de lanzarse por mítines en grande.La realidad fue todavía peor con un Anaya que no emociona, no se sale del discurso repetido hasta el cansancio de sacar al PRI y pegarle a “El Peje”. Pasó sin pena ni gloria para el panismo de la frontera.Entre Gustavo Madero, Rocío Reza y el propio Anaya, ni a quién irle en carisma o arrastre. Emociona más revivir cualquier derrota de los Bravos.La visita del candidato denotó además las fuertes divisiones que hay en el blanquiazul chihuahuense. “Ayer (miércoles), nos dieron una maltratada en el evento, y eso que quien va a pagar somos nosotros”, contó una fuente refiriéndose al encuentro sostenido en Cibeles.El autonombrado “único candidato que puede ganarle a Andrés Manuel López Obrador” no se lanzó contra las pensiones de exmandatarios, hizo las mismas promesas de Javier Corral de darle a Ciudad Juárez lo que merece en relación a los recursos que significa la frontera, cosa que han prometido ininterrumpidamente los inquilinos de Los Pinos.Tan flaca la preparación del candidato que ni siquiera atinó a explicar el origen de la pauta publicitaria que apareció el miércoles en Google donde se declaraba ganador del debate a realizarse el próximo domingo. “No tengo mayor detalle, sé que eso ya ni siquiera está en el internet, francamente no tengo mayor información”, argumentó.Evidenció cómo no pudo responder con rapidez a las acusaciones de supuesto lavado de dinero, imposible que su visita haya podido fortalecer al panismo, mucho menos que con su estancia en la frontera haya logrado algunos votos más para su causa.Lo más relevante sea tal vez el encuentro de alrededor de 40 minutos que sostuvo en desayuno privado con Javier Corral. Ni los Madero (Sergio o Gustavo) estuvieron ahí, tampoco Reza, pero quien sí estaba en la oficina de Ignacio de la Peña era, faltaba más, la vicegobernadora, Leticia Corral.***Ocurrió lo que siempre se vio venir. El boicot de los maestros, sus familias y personal administrativo agremiado a la Sección 42 del SNTE contra la empresas privadas del secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo. “No negociaremos con una pistola en la cabeza”, ha dicho el funcionario corralista sin ningún cuidado diplomático.En respuesta al maltrato, los maestros han lanzado la campaña, “por tu DIGNIDAD... y la de tu familia, NO COMPRES en....” las empresas de Cuarón.La familia de Cuarón nunca ha estado de acuerdo en que permanezca su patriarca al lado del gobernador Corral. Conocen muy bien al mandatario. Ahora deben pagar hasta por eso.***Los efectos de ese conflicto del Gobierno estatal con los maestros alcanzó niveles y esferas insospechadas. Contadores públicos de esta frontera se quejan amargamente porque justo en estos días se vencen plazos de pago de impuestos estatales.Como cada mes, entre el 18 y 20 la página web dedicada a esos menesteres se “cae”, lo que ya es costumbre, pero en esta ocasión, debido al paro magisterial, ni siquiera tienen la opción de enviar a pagar a Recaudación de Rentas porque está clausurado el Pueblito Mexicano y las opciones restantes son menos que pocas.A Corral eso tampoco le importa. Ahora Corral le avienta combustible al fuego acusando a los profes de haberse sumado “al embate del Gobierno federal” contra Chihuahua. Inaudito pero de ese tamaño es su seriedad política y su falta de madurez como administrador público.***Tenemos más de la indignación azul contra los organizadores de la gira de Anaya por esta ciudad. Ayer se pudieron escuchar comentarios, y leer otros en redes, de distinguidos panistas fronterizos fustigando el fracaso rotundo en la presentación de su candidato a la Presidencia de la República.En su arranque de campaña en Juárez, lo que ya de suyo fue una distinción para esta ciudad, López Obrador pudo reunir a poco más de 8 mil personas en el monumento a Benito Juárez ¡ocho mil! Sin entrarle a la guerra de las cifras, porque hay quienes aseguran que fueron más de 12 mil personas.Por ello, los blanquiazules juarenses no se explican por qué organizan un evento cerrado, muy exclusivo y “nice” en el que a duras penas juntaron mil 400 almas, con todo lo que eso implica para su partido y para su candidato.Todos coinciden en que la responsabilidad es de Sergio Madero y de Pancho Barrio, encargados de la organización de este evento. Viéndolo positivamente, los panistas mejoraron bastante, al menos a diferencia de cuando en 2006 solo reunieron a 500 personas para su candidato Felipe Calderón en El Chamizal, en ese sentido, sí han crecido.Apenas un día antes, Anaya reunió a 12 mil personas en Tijuana, en un buen evento público masivo. ¿Qué explicaciones le dio Corral a Anaya en el desayuno? Seguro le dirá que Duarte lo dejó sin dinero y que todo es culpa del exgobernador.El fracaso no incomodó a los candidatos a senadores, Gustavo Madero y Rocío Reza; menos a los dirigentes estatal y municipal panistas, Fernando Álvarez y Sergio Madero. Tras el evento en Cibeles buscaron refugio en las alitas de Plaza Monumental. Bebieron hasta los primeros minutos del jueves.***En cinco días más hará la presentación oficial de su consejo directivo 2018-2019 el nuevo presidente de la Cámara de Comercio en Juárez, Gabriel Cantú Murguía. Hay mano hasta los codos ahí del primo exalcalde “Teto”. En la planilla aparece en primer orden el muchacho de “Teto”, Héctor José “Tetito” Murguía; y los operadores de Teto por mucho tiempo en Canaco, Alejandro Seade y Óscar Legarreta. No es “Teto” seguidor pero llama la atención en esa planilla el nombre de Juan Ubaldo Benavente, al que no se conoce comercio alguno.