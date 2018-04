Todo el resto de la senadora contra un novato

Debut y despedida eso de que un legislador o alcalde pueda ser candidato y no solicitar licencia al cargo. Imposible no caer en la tentación de usar la posición para hacer campaña.Es el caso de la votación que se dio en el Senado de la República el miércoles contra el independiente alcalde juarense, Armando Cabada Alvídrez. Cerca de 80 sueldos de 500 mil pesos mensuales y cientos de asesores igual de bien pagados dedicaron tiempo y dinero para concentrarse desde la Ciudad de México en un alcalde de la extrema frontera norte y su explosivo equipo.Votaron un acuerdo de “urgente resolución” para que le Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el propio Instituto Estatal Electoral (IEE) investiguen el posible uso de recursos en las precampañas independientes a diputados y alcaldía.El asunto fue promovido y votado por juez y parte en ese tema, la senadora priista, Lilia Merodio Reza, a la vez candidata de ese partido por el tercer distrito federal. Su principal opositor es justo un independiente, el más célebre a nivel nacional por la cantidad de firmas colectadas y el tiempo récord usado para conseguirlas, Iván Pérez Ruiz.Por supuesto que debe permanecer en situación de justificado pánico Lilia. Su historial de éxitos electorales sería manchado de manera indeleble por la derrota ante un novato, como lo es Iván. Ese es el punto central. El resto de los senadores que votaron contra los independientes actuaron de forma autómata. No son Cabada y compañía de su interés.Veamos el contraste, los mismos senadores en la misma sesión “no tuvieron tiempo” de analizar otro punto de “urgente resolución”, la queja del gobernador, Javier Corral, contra la Presidencia de la República “por el mal trato a Chihuahua”. Prioridades son prioridades en el siempre revuelto mundo de la política.Lo cierto es que para futuras campañas nadie querrá competir contra candidatos que a la vez ostentan cargos públicos, como es el caso. La desventaja es grandísima…***Muy pertinente la aclaración de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) sobre la calidad del agua potable en la zona de Valle del Sol. “Pedimos a los habitantes de la zona y toda la ciudadanía que estén tranquilos y seguros de que el agua que llega a cada uno de sus hogares y negocios es apta para el consumo humano... La JMAS (hace muestreos periódicos) para asegurarse de que el agua potable que reciben los juarenses está dentro de los parámetros que marcan las normas de calidad del agua”.Así dice la comunicación lanzada ayer por la descentralizada del Gobierno estatal, tras publicarse en esta columna los señalamientos en comisiones del Cabildo emitidos por el regidor panista, Eduardo Fernández Sigala, donde con todas sus letras aseguró que hay “problemas con la calidad del agua” y la “presión baja” del vital líquido en la zona. Se discutía la aprobación para la construcción del nuevo fraccionamiento Pedregal II, aledaño a los martirizados Valle del Sol. ¿Agua contaminada con niveles no tolerables de arsénico? Así se dijo.“¿Traes algún documento que acredite la falta de calidad en el agua? Le preguntaron a Fernández. Repitió el azul: “No lo tengo pero sí lo hay?”. Quedó de presentarlo esta semana. Hay grabación de ese intercambio.Creemos que no presentará el estudio porque indudablemente le deben apretar las tuercas. Es panista como los administradores de la Junta Municipal de Agua. Nada le entregarán tampoco de la ciudad de Chihuahua. Habrá quizá una aclaración menor; nada de disculpas. Será el colofón al tema... Y que los habitantes del Valle del Sol mueran por la duda. Una pesadilla más a las mil que sufren.***Si se le puso a las patadas al gobernador, con más ganas a la dirigencia de su partido. No le agradó al “primera panista” de Nuevo Casas Grandes, David Martínez Garrido, que fuera Juan Carlos Morales el abanderado blanquiazul a la sucesión. Lo impugnó.Por las buenas o por las malas el doctor alcalde pretendía que el abanderado fuera Armando Gutiérrez. Nada de amor sin interés. Es el secretario del Ayuntamiento y mano derecha del señor presidente para todo.No fue así, “desde Chihuahua”, Fernando Álvarez y el primer panista del estado, Javier Corral, decidieron que el postulado fuera Morales. Martínez rechazó la decisión y sus operadores procedieron a la impugnación respectiva.Eso quiere decir que Acción Nacional prácticamente sigue sin candidato a la Alcaldía mientras el profe Juan Flores avanza en caballo de hacienda bajo las siglas del PRD. Antes de formalizar esta postulación estuvo a punto de concretarse una alianza del hoy perredista con Acción Nacional, pero sus dirigentes primero pidieron media planilla de regidores, luego condicionaron la mitad de las direcciones en la Alcaldía... hasta que llegaron al extremo de exigir la afiliación de Flores al PAN, así que el maestro decidió irse únicamente con colaboradores llamados ciudadanos tanto en candidatos a regidores como sus eventuales funcionarios en la Presidencia Municipal.En política nomás un error se comete, lo demás son consecuencias, se repite la usada frase. En este caso el error fue haber sacado de su consultorio a Martínez para colocarlo como alcalde. Estaban los neocasagrandinos mejor cuando estaban peor.****Los profes de la 42 son los peores enemigos políticos que un político pueda echarse encima. Debió Javier Corral cumplir alguno de los muchos plazos que pidió para pagar los adeudos aunque se hubiera quedado en calzones. Ahora es claro que la intención ha sido no pagar.Sumados los gastos de varios caprichos como la caravana por la dignidad, la asamblea informativa y el costo por el semanario Cambio 16, tendría el gobernador suficiente dinero y sobraría para cumplir a los maestros. Ahora deberá pagar el tremendo costo político que le cargarán los más de 20 mil agremiados a la 42 por protestas, cierres de oficinas, memes, volantes, chistes negros a su costo y todas esas campañas de exterminio del tipo ‘90s cuando no dejaron Pancho Barrio ni para ganar una regiduría.***Ayer anduvieron en la Ciudad de México algo así como 22 de los 29 alcaldes priistas del estado. Se van hasta Chilangolandia para conseguir dinerito porque del estado no les han dado un quinto partido por la mitad, ni les darán. Estuvieron en Sedatu, Salud y Sedesol. Fueron patrocinados y acompañados por el dirigente del PRI en Chihuahua, Omar Bazán.