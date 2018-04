¿Cuáles son los libros más leídos en Ciudad Juárez? Yo apostaría por los de texto, si bien tendría que hacer una encuesta para cerciorarme. ¿Y los más comprados? Me hice estas preguntas después de escuchar mencionar las listas de las obras más vendidas en varias entidades estadounidenses según Amazon. En cada estado, llamó mi atención, los best sellers incluían títulos con temas regionales.Mi curiosidad me llevó a solicitar la lista local de ventas en el 2017. Recibir vía e-mail los datos de Bodega de Libros me pareció sumamente interesante. No, entre los 30 títulos de mayor venta no había ninguno local -el más cercano, “Las leyendas de Chihuahua”, ocupó la posición número 12-, pero sí me sorprendí al descubrir quiénes son los lectores en la frontera. Y al acercarse el 23 de abril el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor encontré un buen pretexto para analizar los resultados.Dejando fuera las obras que son lectura obligada en las escuelas, a los 30 libros más vendidos en las dos sucursales locales del establecimiento regional los encabezan la Biblia -el número cuatro en la lista completa-, “Uno siempre cambia al amor de su vida” de Amalia Andrade y “Eso” de Stephen King: una obra religiosa, una de relaciones humanas light y una de terror.A ese patrón de desarrollo personal y suspenso habría que agregar dos títulos acerca de Hitler y uno de historia de México escrito por el comentarista político chihuahuense, Chumel Torres. En la posición 30 está “1984”. Aunque probablemente se encuentre en las recomendaciones escolares, menciono aparte la novela donde George Orwell presentó la idea de Big Brother por su renovada actualidad en estos tiempos de teléfonos inteligentes y hackers.En resumen, entre los libros más comprados en Ciudad Juárez se cuentan algunos que abordan temas que se prestan mejor a la profundidad capaz de conseguirse leyendo. A mí la historia siempre me ha parecido más emocionante a comparación de la ficción, quien haya leído de noche un cuento de suspenso conoce los efectos de adentrarse sin compañía en una trama y, en lo referente al sentido de la vida, bueno, digamos que siempre será uno de los grandes anhelos del ser humano -no en balde el clásico de Viktor Frankl, “El hombre en busca de sentido” también se incluye en la lista, en el lugar 20-.Pero lo que más llamó mi atención de las ventas en Bodega de Libros fue que, aun sin contar las lecturas encargadas en las escuelas de nivel medio y superior, más de la tercera parte de los 30 best sellers locales corresponden a obras dirigidas a lectores jóvenes. Esto, creo yo, es una muy, muy buena noticia.Porque decir que en México no se lee es un lugar común. Porque los libros parecen algo pasado de moda, aquí y en China. Tienen en contra el acelerado ritmo de vida, el internet, la cultura de las imágenes, los precios…Por lo tanto me da muchísimo gusto que en unas de las librerías más surtidas de la ciudad se note un público con intereses juveniles, o sea, supongo, un público conformado por nuevas generaciones de lectores. Puede apreciarse por lo mismo la influencia de los medios masivos. Además del libro de Torres, quien se popularizó en Twitter y hoy tiene presencia en varias plataformas, “Por trece razones” se basa en la polémica serie de Netflix sobre una adolescente suicida y “Virtual Hero 3” es un cómic. Está la exitosa serie juvenil interactiva “Diario de Greg” y, desde luego, varios libros de Harry Potter. (A estas alturas resulta difícil determinar si los actuales lectores de las aventuras del mago británico lo conocieron a través de sus películas, pero, en lo personal, recuerdo la primera vez que escuché ese nombre: me lo dijo muy entusiasmada una niña de ocho años mucho antes de llegar la saga al cine cuando Potter era ya un fenómeno editorial).Es un buen mes para los libros en Ciudad Juárez. Dentro de unos días la UACJ presentará una antología sobre la poesía juarense 1980-2013 y la obra reunida del dramaturgo chihuahuense Antonio Zúñiga, además de las galardonadas crónicas locales del periodista Marco López, en el marco de la Fiesta de los Libros.Ojalá, con tantos autores regionales de calidad, pronto llegue el día cuando los libros más vendidos aquí también sean protagonizados por esta frontera.