Esperamos que llegue la cordura (a los maestros), exhorta, sin ofrecer un espacio a la negociación, el secretario de Educación del gobierno de Chihuahua, Pablo Cuarón, ante el paro de los maestros agremiados en la Sección 42 del SNTE, que afecta a alrededor de 170 mil alumnos de todo el estado.Ahogados en la danza de las cifras de los adeudos, el gobernador Corral, sus funcionarios y sus panegiristas, no alcanzan a comprender la dimensión de sus respuestas.Son (solamente) 179 docentes a los que les debemos, dicen, y les pagaremos en mayo, prometen, al tiempo que los llaman a terminar con el paro, con la única garantía de que lo dicen los integrantes del gobierno del amanecer y que les pagarán ¡el próximo mes!¿Y si no les pagan entonces? ¿Veremos, otra vez, a los maestros en las calles y, nuevamente, el paro magisterial?¿Acaso no entienden -más allá de si existen otras motivaciones políticas de la dirigencia sindical- que si llegaron hasta este extremo es porque los gobernantes tienen cerradas las puertas de las negociaciones?¿Veremos otro episodio de "vencidas" entre el gobierno del amanecer y otro grupo de la sociedad, casualmente también del sector educativo?Miren a qué niveles hemos llegado que algunos de los dichos atribuidos al legendario dirigente priista, Artemio Iglesias, nos sirven para describir de mejor manera lo acontecido en estos meses.Tomemos las palabras del gobernador Corral: "Lo ha señalado el Secretario de Educación, los pagos pendientes son tan solo 179 casos y estarán cubiertos antes de que concluya el mes de mayo". (Facebook del gobernador).Po's si son tan poquitos, páguenles ¡ya! y asunto arreglado ¿pa' qué esperarse hasta mayo, si los maestros dicen que llevan meses sin que les paguen?Si son tan poquitos y el gobierno les paga, entonces le podemos dar la razón al secretario Cuarón, quien sostiene que muchos maestros ni siquiera saben porque salieron a protestar, en un intento de descalificar a la dirigencia magisterial.¡Pues desnúdenlos, evidencien sus aviesas intenciones!¡Páguenles a los maestros y los líderes sindicales se quedarán sin motivos para llamarlos a las manifestaciones!Y eso, si es cierto lo que dicen los funcionarios del amanecer, porque los dirigentes magisteriales sostienen que son 920 maestros a los que no les han pagado diversas prestaciones, desde hace ocho meses:"Con una lista en mano de 920 nombres de maestros que no reciben el pago de prestaciones, el líder de la Sección 42 del SNTE, Ever Avitia, rechazó las declaraciones del secretario de Educación Pablo Cuarón respecto a que sólo faltan 179 docentes de recibir su pago". (Nota de Salud Ochoa, El Diario, 18/IV/18).Otro aspecto, extremadamente preocupante, es la actitud de los dos principales funcionarios encargados del conflicto: el gobernador y el secretario de Educación.En lugar de convocar y sentarse a discutir, a negociar, a parlamentar, a debatir, a confrontar cifras y plazas laborales, envían al funcionario encargado de los conflictos, el director de Gobernación, Joel Gallegos, que conmina a una dirigencia sindical de muy larga experiencia a cesar la protesta como condición para ponerse a negociar.Y al día siguiente, Cuarón, por un lado, ya los amenaza con el despido, que mejor vayan solicitando sus "permisos económicos", que "cuiden su trabajo; y, por el otro, Corral sosteniendo que son "solamente" 179 maestros con problemas.Ninguno de los dos es capaz de decirles -vengan, vamos a platicar, si quieren mantengan la protesta, pero vamos a tratar de solucionar-, al tiempo que le pidan al coordinador de Comunicación Social, don Antonio Pinedo, que les mande botellitas de agua a los maestros, para que no se deshidraten, ya ven que para el acto del domingo pasado la justificación para la compra de estos artículos fue la prevención de la deshidratación.Más. Si es cierta la cifra de 179, en lugar de gastar dinero en el acto del domingo -pues ya sabían de la realización de las protestas- se los hubieran entregado a los maestros, estarían muy cerca de liquidar ese adeudo y nos hubiéramos ahorrado los dos días de paro magisterial.Eso hubiera sido lo barato…Si fuera cierto…

