Sin piedad va la alumna sobre la maestra...

En el cuarto distrito electoral federal se juega más que una diputación y la tranquilidad económica por tres añitos. Se juegan el honor, las lealtades y la definición por la supremacía. ¿Aventaja la alumna a la maestra? Ese es el punto.Daniela Álvarez ha ido más allá de las paredes de su partido para buscar apoyos de cualquier índole que le permitan obtener el triunfo. La premisa es conseguirlo a como dé lugar.La semana pasada hizo su presentación en público con un influyente equipo independiente de los mandones en el municipio, los cabadistas. Ha recibido de ellos calorcito de ahí hasta la fecha.Contra viento y marea navega la que podríamos llamar candidata oficial de los independientes por ese mismo distrito, María Antonieta Pérez, extutora, exmaestra y exjefa de Daniela. No terminaron su relación en buenos términos. Todo lo contrario. Si pudieran se sacaban los ojos.Antonieta es negro y blanco entre el equipo independiente. Unos la aman, otros la odian. Esto ha sido aprovechado por Daniela que sufre martirio similar en su partido, el PAN. El corralismo le abrió paso a la nominación porque no había más, pero no la tragan ni escondida en miel. Su duartismo la persigue.Es un duelo entonces entre dos antiguas conocidas que no se detienen en gastos para mostrar quién es la nueva dueña de ese territorio llamado cuarto distrito. Ni principios ni ideologías partidistas, ni siquiera claridad entre los auténticos patrocinadores. De todo se vale.A distancia las observa el candidato de Morena, Ulises García. Depende su triunfo de un fenomenazo llamado Andrés Manuel López Obrador. El historial está de su lado: quien cruza presidente cruza en el mismo sentido al resto de los candidatos por el mismo partido. Entonces la esperanza muere al último si el tabasqueño se mantiene puntero en los dos meses y fracción que le restan a la campaña. Daniela y María Antonieta están de infarto... electoral.***Los astros se le alinearon al exdiputado René Franco para que desde la Ciudad de México le llegara la designación como coordinador de la campaña de José Antonio Meade en Juárez.Fue propuesto por el equipo del candidato a senador en la primera fórmula, José Reyes Baeza, secundado por el grupo del excandidato a gobernador, Enrique Serrano. Cabildeó la nominada a la Alcaldía, Adriana Terrazas.Franco será presentado como jefe de la campaña presidencial tricolor-verde-turquesa este miércoles. Entendemos que deberán apersonarse los dirigentes estatal, Omar Bazán, y Oscar René Nieto, respectivamente.El exdiputado tiene fama de buen operador en terreno. Su equipo es algo discreto pero efectivo. Necesitarán actitud y capacidad, pero también mucha suerte. Meade sigue muy lejos en las encuestas, más en Juárez donde dominan los independientes, con un avance lento pero sostenido de Morena.***Juntos al PAN, PRD y MC no les alcanzó para organizar un evento masivo y buscar el lucimiento de su candidato presidencial, Ricardo Anaya, en su debut de este miércoles ante el electorado juarense.El abanderado de Por México al Frente sostendrá un “diálogo” con panistas, algunos empresarios y activistas del PRD a las siete de la tarde en el Centro de Convenciones Cibeles. Hablará con ellos y expondrá su oferta electoral en las materias de infraestructura y finanzas. Ni revisiones a los asistentes, ni invitados especiales, ni arcos detectores de metales... Abierto a quien desee asistir.La conferencia de prensa fue incrustada a las siete de la madrugada en el Fiesta Inn. Apenas concluya tendrá encerrona con empresarios en las exoficinas de la Secretaría de Economía del Gobierno estatal, en Technology Hub.Anaya Cortés llega a Juárez a casi 20 días de haber arrancado la campaña presidencial. Su promedio es de 10 puntos abajo de Andrés Manuel López Obrador y el doble del priista, José Antonio Meade, que se mueve en los 13 puntos, apenas cinco arriba de la independiente Margarita Zavala.***Solo el protagonismo y la real lejanía con Dios explican la presencia de Camilo Daniel en el mitin dominguero de Javier Corral.Ninguna necesidad objetiva tienen ese y otros sacerdotes como Javier “El Pato” Ávila y Dizán Vázquez de aparecer en eventos públicos masivos como el ocurrido, o como la “caravana por la dignidad”.Camilo se despachó ante el micrófono un choro grillo que políticamente no le corresponde y menos moralmente. Se supone pastor de la Iglesia Católica para su rebaño de todos colores y pensamientos disímbolos.No necesitan Camilo ni los otros de ese tipo de exposiciones. Sus asesorías espirituales y políticas pueden y deben ofrecerlas a su hermano Corral en privado, les haga o no les haga caso. El común de los sacerdotes y sus jefes los obispos así lo hacen como regla.Camilo y los otros aceptan andar tras Corral, y a veces al lado de Corral, porque les agrada el poder, les gusta la influencia de un gobernador; su sombrilla, sus privilegios, su buena vida con buenas bebidas y buena gastronomía.Evidentemente los regocija el poder y buscan exhibir que lo tienen. No son lo mismo aquellas comunidades remotas donde deben estar trabajando para Dios que el templete y las viandas del poder colocadas en la mesa de los reflectores públicos. Reprochables gustitos mundanos.***La mano del gobernador Corral hasta en la sopa. No trabaja pero cómo grilla. No interviene solo los órganos independientes ciudadanizados, autónomos, o el Poder Judicial, o el Congreso, ahora también manosea organismos empresariales y hasta candidaturas.El pasado lunes hubo relevo en Coparmex Juárez. Llegó a la presidencia el blanquiazul Eduardo Ramos Morán, con todo el apoyo de Palacio. Pero no queda ahí la cosa.El presidente saliente, Jesús Andrade, no irá a la mecedora. De ninguna manera. Por instrucciones del primer panista del estado, Andrade ocupará la suplencia con Ramón Galindo. Y usted se preguntará: ¿A dónde irá el actual suplente el buen doc Arturo Valenzuela? ¡A nada!Pretende Palacio engrosar las filas de empresarios blanquiazules que “adoran” a Corral, como lo hiciera el pasado domingo Juan Carlos Salcido, en el evento staliniano de Corral en Chihuahua.Quién “brinca” de gusto es el también doctor Víctor Talamantes. Ya se hace en la silla de Valenzuela como subsecretario de Salud. Dolientes habrá muchos por ese cambio de última hora.