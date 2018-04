Vaya que algo anda mal entre panistas. Muy mal. Ahora el regidor Eduardo Fernández se fue duro contra la Junta Municipal de Agua (JMAS) dirigida por su compañero de partido, Jorge Domínguez. A la yugular, dirían los hiperbólicos. Fue exhibida la diferencia durante una reunión de comisiones para aprobar viabilidad de fraccionamientos.La descentralizada administradora del agua en Ciudad Juárez había emitido un dictamen otorgando luz verde al fraccionamiento Pedregal II, pero el regidor Fernández descalificó dicho resolutivo y no solo eso, habló de un supuesto estudio en el que se “demuestra” que el agua de esa zona está contaminada con arsénico.Esta postura del edil blanquiazul no solo fue en la sesión de las comisiones, también la ha venido haciendo pública incluso en reuniones con los vecinos de la Valle del Sol, (en la misma zona de Pedregal) pegándole tremenda desconocida a su compañero de partido que preside la JMAS.¿Serán los estertores de una traición anunciada o, más bien, se trata de un verdadero y explosivo tema de graves riesgos a la salud de quienes vayan a vivir en ese lugar... y de quienes ya habitan en el área vecina? Los insoportables nudos viales, los vendedores por todas las avenidas... ¡y ahora esto!***El paro indefinido de labores por parte de profes y personal administrativo programado a partir de este martes es tratado con la misma postura flemática desplegada hacia prácticamente todos los rubros de la administración estatal por parte del régimen corralista.No ha podido ni ha querido la Secretaría de Educación y Deporte, a cargo del juarense Pablo Cuarón Galindo, tratar con seriedad los asuntos planteados desde hace más de ocho meses por parte de los cerca de 20 mil maestros y personal de apoyo de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).Representan cantidades millonarias en sueldos retenidos y prestaciones de toda índole los adeudos que tiene el Gobierno del Estado con los agremiados al SNTE. Se habían tardado en tomar medidas drásticas como las iniciadas hoy. Puras promesas han recibido.El conjunto de líderes sindicales encabezados por el secretario de la 42, Heber Avitia Estrada, han perdido el tiempo en encerronas de días, semanas y meses con los funcionarios estatales sin conseguir más que atole con el dedo. El secretario Cuarón admite que los adeudos existen pero repite que no hay dinero para pagar... ¿Qué tal, sin embargo, para comprar miles de sombrillas, camisetas y muchos otros souvenirs usados en el mitin del domingo? Para eso y las caravanas de “la dignidad” sobra el dinero, no para pagar a los profes, ni medicinas en la Secretaría de Salud...***Más de mil 500 empleados en los 20 pisos del Congreso del Estado han empezado a sudar literalmente la gota gorda porque hace meses no funciona el aire acondicionado. De acuerdo en invierno pero los airosos días transcurridos de la primavera han presentado al menos un par de ellos con temperaturas que le pegan a los 30 grados. Así que en cualquier momento la Torre Legislativa estará convertida en un horno de cristal.Diputados y personal administrativo adjudican esa situación a la presión que está ejerciendo la diputada panista, Carmen González. Pretende crear un comité de adquisiciones y sea el que se encargue de adquirir el nuevo equipo. Muchísimos millones de por medio.La intención es que ese comité sea encabezado por el nuevo administrador general del Congreso, Jorge Issa, una pieza colocada ahí hace unas cuantas semanas por el gobernador del estado, Javier Corral. Seguramente la mayoría de la bancada panista se opone a que Issa, que no es diputado, encabece un comité o comisión de adquisiciones pero Corral los tiene en sus manos.Mientras le ponen y le quitan dígitos al evidente negocio, los mil 500 inquilinos de la torre sufren harto calor... más que el natural calor humano que hace arder sillas, sillones y hasta escritorios.***Desde el 8 de enero pasado publicamos en este espacio que el vocero del Gobierno estatal, Antonio Pinedo Cornejo, “cursó estudios de licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez pero no encontramos la tesis en la biblioteca de la máxima casa de estudios, por lo tanto no existe título. Tampoco aparece en el Registro Nacional de Profesiones, por ende carece de cédula profesional. Existe en la UACJ una controversia en Consejo Técnico interpuesta por un catedrático que halló elementos de plagio en algún trabajo presentado por Pinedo”.“Las firmas en documentos oficiales como licenciado pueden estar catalogadas como ‘USURPACIÓN DE PROFESIÓN’... Según el artículo 319 del Código Penal del Estado”.“A quien se atribuya el carácter de profesionista u ostente algún posgrado, sin haber cursado los estudios para obtener el título o certificación expedida por autoridades u organismos legalmente facultados para ello... se le impondrá de dos a seis años de prisión y de 200 a 500 días de multa”.El 31 de enero El Diario solicitó formalmente el título a través del sistema de transparencia. Luego del largo como tortuoso procedimiento respectivo, todas las áreas involucradas dejaron claro que no fue hallado título alguno, y por lo tanto, Pinedo no puede firmar documentación oficial como licenciado.El domingo prometió tal funcionario a El Diario que entregará el dichoso documento. ¿Lo hizo en tono de burla?¿No lo encontró desde enero que ha sido requerido? ¿Algún contacto en la Autónoma de Ciudad Juárez le conseguirá uno oloroso a tinta fresca? No cambia ese funcionario estatal. Es el mismo antes y después que fue encarcelado por difamación; septiembre del 2000.