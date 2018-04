Por México al Frente quiere hacer punto en Juárez

Casi 15 días después de arrancar la campaña electoral federal, tomaron en cuenta a Ciudad Juárez los coordinadores de Por México al Frente. Vienen el presidente nacional del PRD, Manuel Granados; el candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés; el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México y candidato pluri a senador, Miguel Ángel Mancera y el secretario general del partido del sol azteca, Ángel Clemente Ávila.Abre Granados la gira fronteriza el próximo lunes 16 de abril. Llega de puro protocolo. Es inexistente la estructura del PRD en Juárez. Su último presidente, Candelario López Lozano, emigró hacia Morena. Desconocemos cuál puede ser la sorpresa.Dos días más tarde hará su arribo Ricardo Anaya. Se diferencia del PRD en que Acción Nacional tiene el control de la administración estatal, pero en Juárez tampoco pinta. Si acarrean burócratas a los eventos, quizá alcancen alguna presencia importante. Fuera de ahí, nada.El 20 de abril tocará el turno a Miguel Ángel Mancera. Cuando mucho hará presencia en medios de comunicación. Imposible el éxito en eventos masivos a menos que tenga algún acuerdo con su amigo el independiente alcalde, Armando Cabada.Finalmente llegará al “refuerzo” Ávila. De igual manera su itinerario es desconocido como su propia persona.Tras insistir con los juarenses, Andrés Manuel López Obrador, ya ha logrado reunir hasta ocho mil personas en el Monumento a Benito Juárez, veremos qué ocurre con Anaya y sus escudos.***El empresario Sergio Bermúdez Espinoza quiso sorprender el jueves al tribunal de enjuiciamiento. Llevó su propio peritaje para “demostrar” que no metió mano a varios millones de pesos que debió repartir como utilidades con sus hermanas.La novela sigue. Bermúdez es acusado de administración fraudulenta contra sus hermanas. Ya le han probado con todas las técnicas y en todos los tonos que a las ganancias les quitó 20 millones que correspondían a la familia. Luego bajaron esa cantidad a ocho millones con tal de que aceptara su responsabilidad.Ahora quiso voltear la tortilla el acusado. Presentó su defensa un peritaje del que “se desprende” que no hubo falsificación de firmas y por lo tanto los números cuadran perfectamente como matemáticas de Pitágoras.El punto de la gran discusión que llegó hasta los tribunales ha sido ese. Las hermanas perdonarán a Sergio cuando acepte que cometió fraude y les devuelva unos cuantos millones, no los 20 iniciales, quizá ni siquiera los ocho. Ahora Sergio se está gastando un dinerito más para contratar los servicios del peritaje y “comprobar” que el error es de sus hermanas.La clase política y empresarial juarense permanecen al filo de la silla esperando la resolución de los jueces. Decenas de familiares andan por las mismas.***Los candidatos panistas a los diversos cargos de elección popular en esta frontera, están que echan chispas por el tema de los recursos para sus campañas. Ya habíamos adelantado en este mismo espacio que eso pasaría. La realidad ha superado la expectativa.Es la campaña de alcalde la que tendrá todo el control monetario. Así de simple y así de fuerte. Todos los recursos para las diversas campañas, tanto los del partido como los financiamientos privados, deben pasar primero por el equipo del postulado a la alcaldía. Eso incluye, por supuesto, aquellos dineros que logren recaudar los abanderados a síndico, diputados federales y diputados locales. Todo.Es decir, si un candidato o candidata consigue apoyos financieros para su campaña, primero debe ingresarlos a la bolsa general administrada por los financieros de Ramón Galindo, quienes por supuesto le darán su respectiva mochada, y ya luego les regresarán algo de lo que quede. El enojo es mayúsculo.***Impresionantes las mesas ayer en Los Arcos. En una comió el número 15 de la lista de candidatos tricolores plurinominales a diputados federales, Héctor “Don Teto” Murguía. Estuvo con los candidatos del PRI a la senaduría, José Reyes Baeza y Georgina Zapata.Seguro el expresidente municipal estuvo expresando su solidaridad y parabienes al exgobernador y a su compañera de fórmula. Nomás eso. Todo su equipo lo tiene apostado trabajando con Javier González Mocken, el expriista candidato de Morena a la alcaldía. Solo falta que la cuenta la haya pagado Reyes.Otra mesa rebosó de morbo. La encabezada por la nueva operadora independiente, Laura Domínguez Esquivel. Comió con la candidata panista por el Cuarto Distrito, Daniela Álvarez, y su suplente, Martha Anaya Carrillo.Trepidante. Ojos de furia desde Palacio de Gobierno porque la panista no es santa de la devoción corralista, menos los independientes que a toda costa mantendrán la reelección en la alcaldía; por lo tanto, pelearán sin cuartel contra morenistas, priistas... ¡y panistas!Más emocionante todavía, los independientes también traen candidata por el mismo distrito de Daniela. Es su archienemiga, María Antonieta Pérez Reyes. ¿Entonces cuál será el juego? Las lonjas y los tequilas de Los Arcos deben saber todo.***Lo que no quería Rodolfo Leyva ocurrió. El recurso de revisión en contra del amparo que lo regresaba a la presidencia del Instituto Chihua-huense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), no solo fue aceptado, sino que cayó en el Primer Tribunal Colegiado, sus acérrimos enemigos, contra los cuales despotricó en público y mediante recursos legales.Los últimos dos días ha sido notificada la radicación del recurso tan traído y llevado, bajo el número 126/18. Ahora habrá que esperar probablemente que el tribunal se excuse de conocer de oficio o bien, que sea el mismo Leyva quien lo promueva.Mientras son peras o manzanas, el asunto se alarga y brinda tranquilidad institucional al vapuleado Ichitaip desde que llegó a la gubernatura Javier Corral.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.