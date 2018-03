Ciudad de México.- Se equivoca, y hay que decirlo así de claro, quien crea que la pública confrontación que hoy protagoniza Ricardo Anaya Cortés por su personal implicación en (supuestas) operaciones de lavado de dinero y/o en operaciones financieras poco claras con el Revolucionario Institucional, el gobierno federal y su candidato José Antonio Meade Kuribreña cesará en los días por venir, pues, a decir de personajes cercanos al oficialismo, la intención de no pocos es mantenerla…¡hasta el 1 de julio, al menos!Y esto, porque nunca como en la actualidad, el autodesignado candidato de Por México al Frente se ha mostrado más desconcertado e incapaz de responder a una andanada que, por otra parte, contribuye ya -merced a su equivocada estrategia de defensa- a confirmar la generalizada percepción de que el queretano miente, diría alguno, “con la misma facilidad que hace valer su voluntad cuando de imponer la misma a propios y extraños, sus supuestos aliados, se trata”.El hecho mismo de que hoy Anaya se muestre, literal, contra las cuerdas y exhiba debilidad frente al aparato que en algún momento él mismo se encargó de denostar, redunda ahora en la multiplicación de críticas y señalamientos de no pocos de sus afines “por la equivocada estrategia…” que está siguiendo y, peor, en el surgimiento de (nuevas) fisuras al interior de su equipo -“en el segundo círculo”, presumiblemente- que se evidencian en comentarios y/o deslindes que, de tanto en tanto, inundan las redes sociales…Ayer, sólo por mencionar un caso, más de uno levantó las cejas al constatar cómo, en el marco de un chat de consejeros, el (hasta hoy) incuestionable anayista Marko Cortés, el gris-gris coordinador de la bancada de Acción Nacional en San Lázaro, concluía con un revelador “completamente de acuerdo” y una señal de obvia aprobación, una reflexión crítica sobre la estrategia que están siguiendo para enfrentar el reto que implican las acusaciones referidas. (Ello, claro, al margen que horas después ofreciera una encendida conferencia de prensa con sus homólogos de PRD y MC para acusar al gobierno de estar detrás de los ataques).Que nadie se engañe entonces si, como seguramente tendremos oportunidad de constatar, la confrontación se mantiene, pues, finalmente, eso era lo que se quería: estar en opción de revertir errores o, más, el resultado arrojado tras el periodo de (pre) campaña, con miras a arrancar el tiempo formal de campaña en una mejor posición, como segundo en las preferencias para, entonces sí, aprovechar el último tramo para tratar de alcanzar y eventualmente superar al primero.Es, sí, la guerra…*Al paso de las horas y la aparición de encuestas que colocan a Mikel Arriola cada vez más cerca de ella -¡22 contra 28 en la de Parametría, por ejemplo- las luces de alarma se encendieron ya en el cuarto de guerra de Alejandra Barrales, así como también en el de Claudia Sheinbaum que, por otra parte, ven cómo un día sí y otro también sus voceros y/o representantes exhiben su incapacidad e impreparación en cuanto debate se presentan...*Punto a favor de la nueva titular de Indesol, Leticia Montemayor, quien, tras ser informada de la pretensión de “algunos” al interior del Instituto de canalizar recursos públicos a la promoción de la práctica criminal del aborto a nivel nacional, no solo dejó en claro que la dependencia no está autorizada para ellos, sino que, ofreció, realizará una investigación para esclarecer el asunto…

