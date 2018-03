El febrero loco quiere bailar

Febrero loco, marzo otro poco… Así reza el refrán, ¿será así el mes para nuestra ciudad? Se avecinan los tiempos caóticos de cómo azotan los vientos a Juárez, la Cuaresma es el tiempo donde los habitantes de esta región sufrimos los estragos de la naturaleza; habría que poner especial cuidado en la infraestructura que tiene años y que se puede venir abajo: bardas, estructuras metálicas, instalaciones de perfiles con altura significativa, todas ellas deberían de ser sujetas de revisión por parte de las autoridades antes de que generen desgracias, no cuando después de muerto el niño hay que tapar el pozo. Ojalá que como ciudadanos reportáramos todas aquellas estructuras que se ve que están de mírame y no me toques, justo como lo sucedido en esta semana en el Puente Libre donde una estructura colapsó y afortunadamente no hubo desgracias qué lamentar.Es importante revisar la reglamentación de todas aquellas empresas que colocan banderines sin ton ni son en cuanto poste se les ocurre y que después del evento, lamentablemente se les “olvida” retirarlos. ¡Cuánta fealdad aportan a la ciudad! ¿Qué utilidad tienen en la actualidad las estructuras metálicas que se pusieron en algunas avenidas con motivo de la visita de el Papa? Ahí están, no se les ve un beneficio claro, hay que retomar su utilidad o trabajar en retirarlas. Es relevante aportar que en estos tiempos hay que evitar dejar basura al aire libre por la gran cantidad de bacterias que despide y que pueden convertirse en problema de salud pública.Revisar todas aquellas construcciones que tienen un deterioro visible como rejas, vidrios, bardas, zonas de escombro; cualquiera de estos elementos puede ‘lanzar’ objetos que con la velocidad de los vientos se pueden convertir en formas reales de atentar contra una persona. ¿Se imagina una pequeña astilla o ‘piedrita’ volando a más de 80 kilómetros por hora incrustándose en su ojo? ¿O que usted va caminando en una zona de riesgo donde hay una barda que ya está ‘ladeada’ y que desgraciadamente le toca el infortunio de que cae sobre su persona?Todo eso lo podemos prevenir, usted y yo… Cosa de decidirnos. Hacemos un llamado a la autoridad para trabajar de forma más intensa en este punto y que genere información útil a la ciudadanía, así como para los empresarios para actuar de forma preventiva y no ser parte del problema cuando algo ya pasó. Que se eliminen -en caso de existir- las prácticas corruptas de aprobar estructuras, puentes, lonas, anuncios panorámicos que ponen en riesgo a la ciudadanía y que benefician a uno que otro bolsillo de algún funcionario corrupto.Y ya entrados en gastos, hacemos un atento llamado a las áreas de comunicación de los “n” mil candidatos que habrán de participar de cara al proceso electoral 2018, para que recurran a equipos de estrategia de mercadotecnia que sean serios y sólidos, equipos de imagen que sepan lo que andan haciendo y que por cultura no contribuyan con lo que ustedes llaman imagen electoral pero que la población identifica como basura; me refiero a todos los pendones, anuncios, volantes, lonas y anuncios de exteriores que pueden crear una imagen negativa a la ciudad. Sus propuestas de trabajo no deben de ser explicadas por este medio, son métodos de posicionamiento de imagen mas no de información extensa de lo que ustedes ‘prometen’ harán en un futuro, claro, en caso de llegar a ser elegidos como representantes populares. Hay que ponerle creatividad e innovación a la forma de hacer llegar los mensajes, las generaciones han cambiado y por supuesto sus formas de hacerse notar, de participar. Se los anticipamos, si van a hacer proselitismo con formas del siglo pasado no tendrán opción de llegar a ocupar puestos relevantes.