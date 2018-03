Hijos de senador priista con "ya sabes quién"

Las imágenes hablan por sí solas. Presentamos de ellas una amplia galería en la versión digital de El Diario. Presentes con Andrés Manuel López Obrador ayer en la ciudad de Chihuahua, hijos y operadores del senador priista y exgobernador, Patricio Martínez García; activistas tricolores de peso como el exdirigente de la CNC, Jorge Esteban Sandoval; poderosos empresarios como Álvaro Madero, hermano nada más y nada menos que del jefe de gabinete corralista y candidato a senador blanquiazul, Gustavo Madero Muñoz; Gazy Moisés, la expanista Clara Torres Armendáriz más entusiasmada que cuando arengaba desde adolescente para la despintada causa gomezmoriniana... Samuel Kalisch Jr., en otros tiempos puntal blanquiazul.El virtual candidato a la Alcaldía juarense, Javier González Mocken, rentó un camioncito nuevo de la Mercedes Benz para llevar a sus hermanos José Luis y Héctor; también a Federico Solano, Daniela González, José Antonio Valles Lee, Eduardo Campos, etc., se le sumaron en Chihuahua Víctor Valencia, Edgardo Lozada, Jorge Lechuga, Javier Quevedo.Entre el montón sumaron casi 500 reunidos en el Soberano Sheraton de 250 esperados. De la logística se hicieron cargo el jefe de redes ciudadanas, Rafael Espino; el aspirante a la alcaldía de Chihuahua, Fernando Tiscareño y por supuesto, el primo favorito de “Teto” Murguía, Miguel González Lardizábal.El problema de la cobertura mediática para López Obrador y el resto de los candidatos electos es que el período de intercampañas impuesto por los órganos electorales, impide a los aspirantes realizar eventos públicos de promoción del voto, aunque sí permite reuniones de trabajo con militantes y simpatizantes. Por esa razón el tabasqueño encuadró como privada la encerrona y sin acceso a medios de comunicación.No hubo necesidad ni de boletín; quedó claro porqué “El Peje” va adelante también en el Chihuahua tradicionalmente bipartidista PAN-PRI.***Del discurso ante los empresarios poco se puede agregar a lo que ya ha venido diciendo López Obrador en foros similares.Lo más destacable se dio en la sesión de preguntas y respuestas. Fue cuestionado el abanderado de Morena sobre las designaciones o acuerdos con personajes como Elba Esther Gordillo y el exlíder minero Napoleón Gómez Urrutia. El tabasqueño se fue por la tangente y dijo: “estoy en amor y paz”, pidió no adelantar juicios y esperar a las resoluciones legales conforme a derecho.La que sorprendió con su participación fue precisamente la juarense Clara Torres. Empezó echándole más flores a López Obrador, que un enamorado en Día de San Valentín a su amor imposible. Aseguró que siempre ha votado por el PAN pero que está será la primera vez que votará por otro partido distinto al suyo.***Hay voces dentro del PRI que ubican a Héctor “Teto” Murguía apoyando a Javier González Mocken y no a Adriana Terrazas como supondría la filia partidaria del expresidente municipal, hoy sólo exitoso empresario de las pinturas e inmobiliario.Los trascendidos volaron como polvareda de febrero loco a raíz de que “Teto” decidió no asistir a la presentación oficial de la maestra Adriana como candidata tricolor a la alcaldía, el pasado fin de semana. Fue uno de los muchos que prefirieron hacerse ojo de hormiga, incluido el dirigente estatal del PRI.Hoy a primera hora jurará “Teto” que su corazoncito grasoso jamás será infartado como disidente tricolor. Los elementos en el ambiente priista, sin embargo, son tan densos y tan oscuros, que para nada nos sorprendería un apoyo soterrado o abierto a González Mocken.El virtual candidato de Morena a la Presidencia Municipal hizo buen trabajo en su ahora expartido. Usó la mano izquierda hasta con el complicado Murguía Lardizábal. No son amigotes del alma pero es posible que sea mejor la relación entre ellos que con el equipo de la maestra Terrazas o cualquier otro postulado a la Alcaldía.Debe guardar fresco en la memoria Murguía cuando el equipo atrás de la abanderada priista echó toda la carnita al asador para que ganara la Alcaldía el hoy independiente Armando Cabada.Amor con amor se paga, dirá muy para sus adentros el otrora ídolo de las multitudes lideradas por “La Pechocha” que aún debe conservar en su caja fuerte algunas decenas de miles de votos.***El fantasma de la confrontación nacional se hizo ligeramente presente el martes en Meoqui entre el secretario de Economía del Gobierno de la República, Ildefonso Guajardo y el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado. Ambos presidieron la inauguración de la súper planta cervecera de Heineken.Dijo Corral en su discurso que durante su primer día de trabajo como mandatario estatal le tocó tratar el tema de Heineken con los dueños de la empresa. El funcionario federal aclaró en su turno al micrófono que hace tres años hubo reunión en Los Pinos con “los de la cervecería y a usted no le tocó”.Es cierto, Corral llegó con el plato preparado por la Presidencia de la República y dos administraciones estatales, la de José Reyes Baeza y la de su acérrimo enemigo personal, César Duarte Jáquez.En tiempos de Reyes fueron llevados a cabo los estudios correspondientes en la zona de Meoqui. Luego se retrasó un tiempo por los sube y baja financieros de la empresa hasta que sus dueños decidieron instalar la planta en el sexenio pasado.Guajardo no se iba a quedar callado ni por diplomacia. Corral ha sido inmisericorde hacia la administración de Enrique Peña Nieto.***El extesorero durante la administración 1995-1998, Antonio Fernández, reconoció que estuvo en la encerrona del PAN municipal llevada a cabo el lunes de esta semana en Ciudad Juárez pero negó que vaya a dirigir la campaña electoral junto con el exgobernador, Francisco “Pancho” Barrio. Asegura que no le gusta la grilla ni que sea... ¡Político!También afirmó que no fue objeto de investigaciones ni procesos similares por el entonces órgano fiscalizador del Congreso del Estado, la Contaduría General.