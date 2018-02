AMLO y Napito

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido firme en la punta de la contienda presidencial. No tiene los 15 puntos de ventaja que presume, pero sí cuando menos ocho, como sugiere la encuesta de Reforma del 15 de febrero. Hasta ahora ha gozado de un efecto teflón, que ha permitido que los cuestionamientos se le resbalen, pero la nominación del líder minero Napoleón Gómez Urrutia como candidato plurinominal al Senado podría hacerle daño.El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana pregona en su página de internet: "Los mineros de México celebran con júbilo la designación del Lic. Napoleón Gómez Urrutia como Senador de la República por la Coalición Morena, PT y PES". ¿Designación? ¿Qué pasó con la idea que los senadores son electos?El propio líder escribe "Los cobardes tienen miedo" y denuncia "una reacción en cadena, más parecida a una jauría desatada sin control, tanto por el dinero pagado a algunos medios de comunicación y a comentaristas seleccionados, como para que se erigieran en una especie de tribunal oscuro, tipo Santa Inquisición, encapuchado, ignorante y corrupto, para iniciar ataques en mi contra muy en lo personal. (La Jornada)". Napoleón acusa de financiar estos ataques a empresarios mineros como Germán Larrea, Alberto Baillères, Alonso Ancira y Julio Villarreal Guajardo, que representan una parte muy importante de la minería mexicana.La nominación de Gómez Urrutia ha generado una inevitable controversia. "Debemos impedir que individuos que han quebrantado la ley pretendan ser representantes de los mexicanos en el poder legislativo", declaró Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. López Obrador, en cambio, considera a Napoleón un perseguido político, mientras que Alfonso Romo, coordinador de su proyecto de nación, lo comparó con Nelson Mandela, quien pasó 30 años en la cárcel para después ganar el Premio Nobel de la Paz.¿Criminal o prócer? Napoleón heredó el liderazgo del sindicato minero sin haber cumplido el requisito de haber sido minero cinco años. Las mayores críticas en su contra, sin embargo, provienen de la extinción del fideicomiso de 55 millones de dólares que debieron haber sido distribuidos a los mineros de Grupo México, pero que fueron transferidos a cuentas del sindicato. Dice Napoleón que repartió 22 millones, pero nunca ha presentado una lista completa ni una auditoría. Miles de trabajadores afirman no haber recibido nada. Napoleón afirma que los tribunales lo han exonerado en 14 procesos, lo cual es cierto, pero los tribunales han aplicado un criterio éticamente cuestionable que considera que, como el sindicato es un "legítimo representante de los trabajadores", puede hacer lo que quiera con el dinero. Numerosos mineros mantienen juicios civiles contra Napoleón y el sindicato. Napoleón ha utilizado el sindicato para detener actividades productivas. Las minas de Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, han estado en huelga desde 2007 como parte de su guerra contra Grupo México. Esto no sólo ha impedido el pago de sueldos, sino también de las participaciones de utilidades que tradicionalmente son el mayor ingreso de los mineros.Lo que más preocupa de la candidatura de Gómez Urrutia es que López Obrador parece estar abriendo las puertas nuevamente al más corrupto sindicalismo del viejo PRI, ese que impulsó leyes que hoy consideran legal que los sindicatos se apropien del dinero de los trabajadores.¡Fuera narcos de la UNAM! El lema no hará que los narcos salgan de la casa de estudios. Interpretar la autonomía universitaria como extraterritorialidad tiene costos enormes.Twitter: @SergioSarmiento

