Del jurásico blanquiazul han regresado Antonio Eduardo Fernández Domínguez y Francisco “Pancho” Barrio para hacerse cargo de la campaña electoral panista en Juárez. Fueron presentados como tales el lunes por la tarde-noche por el dirigente estatal, Fernando Álvarez Monje.El “Tony” Fernández es un resabio noventero de la administración municipal. Fue tesorero cuando era alcalde Ramón Galindo Noriega, hoy subsecretario de Gobierno y al mismo tiempo precandidato panista nuevamente a presidente municipal.Ambos personajes sufren de cleptomanía por el dinerito público. Hicieron buenos negocios el uno manejando la Hacienda municipal y el otro encabezando al Ayuntamiento y arrimando a proveedores para los moches correspondientes.Pancho Barrio es de rancio abolengo familiar pero metido a la política tras un breve entrenamiento con sus mentores iniciales, los priistas Bermúdez. Afianzó la herencia de familia como alcalde, luego la fortaleció como gobernador, y le dio hasta de sobra como secretario de la Función Pública y... ¡embajador de México en Canadá sin conocer de relaciones exteriores más allá de sus trámites para la visa estadounidense!Ese es el mohoso dúo de la ultratumba política blanquiazul que se ha autocolocado al frente de los candidatos panistas para tratar de llevarlos al triunfo.Diosito agarre confesados a esos pobres nominados. Pueden darse por bien servidos si logran tener si mucho un par de contactos de aquí a julio con sus apolillados operadores electorales, Fernández y Barrio.***Si le hacemos caso a la encuestadora de moda, Massive Caller, al PRI en Chihuahua no le queda ni un par de doses, como dicen los expertos en el adictivo póker. Aparece en un distante tercer lugar por el Senado, en sintonía ominosa con los resultados de sondeos nacionales para efectos de Presidencia de la República, donde mantiene el tricolor un indisputable tercer sitio, bastante retirado del PAN y de Morena, cabezas de las coaliciones Por México al Frente y Juntos Haremos Historia.Esa noticia no es del todo nueva, pero sí que Morena anda arañando los hombros en el estado al PAN con todo y campaña electoral todavía en trámite hacia marzo. Con otra, la diferencia a nivel nacional es superior a los 10 puntos en favor del partido de Andrés Manuel López Obrador, lo cual significa que las tablas pronto alcanzarían el mismo nivel en Chihuahua dado que el blanquiazul tiene menos que buen trabajo y cero respaldo de su primer panista en el grueso del estado.El último resultado de Massive Caller, pues, trae en 28 por ciento al PAN, casi 23 por ciento a Morena y muy en el fondo con 13 por ciento al Revolucionario Institucional.Con razón vemos rebosante de optimismo al neomoreno, Cruz Pérez Cuéllar, segundo en la fórmula de aspirantes al Senado. Se llevaría el premio mayor en Chihuahua junto con su número uno del binomio, Bertha Caraveo. Reyes Baeza, el exitoso exgobernador y exdirector general del ISSSTE, tristemente regresaría a casa.Tiempos políticos apocalípticos en Chihua- hua, si la expresión nos es permitida.***En el pecado llevó la terrible penitencia pero quizá su narcisismo, egolatría e importapoquismo para manejar los recursos públicos no le dejan todavía espacio para reconocer los errores cometidos.Lo comentamos al menos un par de ocasiones en este espacio, Edgar Alonso Chávez, entró con calzador a la Dirección municipal de Desarrollo Social. En lugar de hacer méritos para ganarse con trabajo la confianza de su jefe, el alcalde Armando Cabada, y sobre todo de la gente a su mando y de las miles de personas que deben ser atendidas por la dependencia, hizo todo lo contrario. Se convirtió en aborrecido hasta por el policía de la puerta con desplantes de arrogancia y patanería.Y tal vez la actitud hubiera pasado, al fin y al cabo hay por lo menos otro garbancito de a libra calidad suprema gemelo de Albertano —el de María de todos los Ángeles—, con el jefe de Servicios Públicos Municipales. Lo que no pasó inadvertido es que Chávez ha generado desconfianza en el manejo de proveeduría para favorecer a gente cercana suya. La sola duda lo ha dejado fuera del equipo. Deberán ser repuestas licitaciones por su culpa.***Lo cáido cáido. Esa es la respuesta del proveedor de encuestas al Gobierno estatal panista, Ricardo Rodríguez Lugo, —actualmente en funciones también como secretario de finanzas del PRI estatal— a sus correligionarios juarenses que buscan recuperar 50 mil pesos depositados en su cuenta como pago por candidaturas.Mayra Chávez, Aarón Yáñez y otros tricolores que inicialmente fueron contemplados como candidatos a diputados, debieron depositar 50 mil del águila en cuentas representadas por Rodríguez.Los susodichos aparecieron en las primeras listas de precandidatos aparentemente con la certeza de que su partido en el estado ya había conseguido las nominaciones correspondientes. Una vez depositado el billetito recibieron la noticia de que no serían ellos los agraciados, sino gente cercana al presidente del Comité Estatal, Omar Bazán Flores.En la búsqueda de respuestas a la ausencia de Bazán el domingo durante la presentación formal de Adriana Terrazas como candidata a la alcaldía, nos aseguran que una de las causas es precisamente el reclamo que los “afectados” harían a su jefe partidario para recuperar el dinero.A esos 50 mil ya les salieron alas. Nadie de los afectados volverá a verlos. Apenas baje un poco la muina también regresará a Juárez la dirigencia estatal tricolor para continuar con la campaña electoral bajo la premisa popular del aquí no ha pasado nada.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.