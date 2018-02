Una malinchista secretaria de Cultura

​Tardó algunos meses para reconocer la supina ignorancia pero al fin lo admitió aunque no de la manera más decorosa ni ante público de confianza. Es la secretaria de Cultura del Gobierno del Estado, María Concepción Landa, quien hoy admite lo que dijimos en este espacio en su momento: sacó a “gritos y sombrerazos” el Festival Internacional Chihuahua (FICH) en octubre del año pasado pero se gastó cerca de cinco millones de pesos, de los cuales el grueso fue a dar al bolsillo de su “asesor”, funcionario público de Nuevo León, Katzir Meza Medina.La semana pasada fue Landa anfitriona en la ciudad de Chihuahua de un “encuentro de organizadores de festivales” en la República Mexicana, el Cervantino y el de Santa Lucía, entre dos de los más importantes.Ante la crema y nata de quienes estructuran esas muestras culturales por todos los rumbos del país, la funcionaria chihuahuense confesó que “tuvimos muchos problemas para organizar” el FICH. “No había manuales, no había ningún antecedente de lo que se había hecho, aunque ya se tenían 13 años de experiencia... A gritos y sombrerazos hicimos el festival el año pasado, gracias al apoyo de asesores como Katzir”. (Ahí presente. Foto en la versión digital).Fuera de las severas contradicciones mostradas ante los visitantes, Landa tiene mucho qué explicar sobre todo en la organización del FICH. Hizo a un lado a todo el personal de la dependencia para contratar los servicios de su amigo y seguramente socio, Katzir. (Ambos trabajaron mucho tiempo juntos en Nuevo León. En Chihuahua son inéditos).No sólo desplazaron Landa y Katzir al personal de Cultura en el Gobierno estatal, sino que a la mayoría los mantienen literalmente asfixiados, sin sueldo desde hace casi ya tres meses, según las denuncias recibidas en esta columna. Es el nuevo amanecer.***No suelta Chihuahua Andrés Manuel López Obrador (AMLO). De nuevo tendrá encerrona mañana en el hotelón Soberano para evaluar el avance de su campaña en el estado y posiblemente formalizar las candidaturas pendientes.Las más importantes de las postulaciones son las correspondientes a las alcaldías de Chihuahua, Juárez, las fórmulas al Senado de la República y a las diputaciones federales y locales.Casi todo está dicho pero puede todavía haber sorpresas. Las intrigas, traiciones, deslealtades, chismes, grillas, trascendidos, presiones y hasta chantajes, continúan a todo lo que da. Todo mundo se mueve para permanecer cerca de quien lleva meses arriba en las encuestas hacia la Presidencia de la República.“El Peje” está pegadito a Chihuahua con visitas casi por cada tres semanas. Busca que no le hagan trampa en las casillas de la región serrana.***Ni con ácido muriático podrán sacar el nombre de César Duarte Jáquez de las instalaciones del PRI municipal… Ni del estatal, ni del nacional. Es ocioso, por tanto, que actuales críticos del exgobernador aunque ayer hayan sido sus beneficiarios, hagan pantomimas tratando de poner distancia y “castigando” la imagen de su exjefe.Ayer mencionamos el tema de la placa en honor del exmandatario prófugo de la justicia corralista. Hace rato fue retirada de las instalaciones del PRI municipal juarense pero desconocíamos por orden de quién.Nos aseguran que fue un funcionario partidista bastante menor el que se encargó del asunto, Jaime Cano, que por su pequeña estatura debió recurrir a los buenos oficios del velador del edificio. Este arrancó a punta de cincel y martillo aquella placa ordenada por la hoy candidata tricolor, Adriana Terrazas Porras.Son actitudes de ese tipo muy cortas de visión y reveladoras de temperamentos meramente pasionales. Los priistas seguirán teniendo con o sin placas a su César Duarte como los panistas a su Guillermo Padrés o a su Ricardo Anaya. Imposible borrar la historia con detergente de vísceras.***Aplauso a quien lo merece. Igual que en algún momento publicamos en este espacio la imprudencia de Jorge Domínguez Cortés al acudir en una suburban oficial a revisar su menudería en horario de servicio público, hoy debemos abonar su aceptable trabajo en los múltiples puntos de reparación de colectores que agobian a esta ciudad, afectada en su infraestructura por su edad y la falta de mantenimiento oportuno.El presidente de la Junta Municipal de Agua reabrió ayer por la madrugada el Juan Pablo II tras una intervención mayor a los intestinos de esa vialidad fundamental para el tráfico doméstico e internacional. Concluyó los trabajos 24 horas antes de la previsión, lo cual alivió el estrés en decenas de miles de conductores y habitantes de la zona.Siguen muchos puntos y tramos por reparar. Esperemos continúe la agilidad y efectividad. No es lo mismo por el Eje Vial Juan Gabriel, donde los trabajos respectivos corren a cargo de la Comisión Nacional de Agua (Conagua). Amenazan con tardar mes y medio. No se observa suficiente actividad de la dependencia federal. Al tope el estrés de los conductores.***Golpanazo el dado por Reyes Baeza a las rémoras que dirigen el Partido Verde en Chihuahua.María Ávila y Alejandro Gloria cantaron antes de tiempo la “contratación” de Tony Meléndez como candidato del Verde a senador. Tremenda fue la sorpresa ayer cuando el número uno en la fórmula de candidatos priistas a senadores anunció al diputado y jefe del Grupo Primavera como su suplente.Lo hemos repetido, Reyes es de cuidado para la maquiavelada. Con peligro y hasta gane la senaduría con su partido hablándose de tú a tú con los nanopartidos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.