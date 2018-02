Totalmente entregada a su labor de segunda al mando en esta frontera, a la vicegobernadora Leticia Corral Jurado no se le va una. Cuando la Secretaría de la Función Pública tenía ya la investigación en contra de Víctor Estala Banda, responsable del transporte público en Juárez, fue ella informada en tiempo y forma.Sabedor como todos los panistas de la situación, Estala se acercó a la vice para contarle sus penas y preguntarle de dónde venía y hacia dónde iba la investigación. Le informaron a Estala que el asunto tenía que ver con el dinero captado a través de unos cursos antiestrés que aumentaron de 50 a 90 pesos y que, por orden de Estala, dejaron de pagarse en las oficinas de Recaudación de Rentas para pasar a… las oficinas de Transporte, por él manejadas.Le preguntó la vice que a dónde había ido a parar el dinero, Estala dijo que había servido para pagar los burritos, las galletas y el café de los cursos, una cantidad cercana a los 200 mil pesos.Poco le convenció a Leticia la respuesta y se mantiene la investigación, que a pocos agarró por sorpresa, dadas las formas de servidor público con las que se conduce Estala.***De los creadores del “pa’ qué tiendo la cama si al rato la destiendo”, llega el nuevo “pa’ qué invertir si se desgasta” encabezado por el flamante subsecretario de Obras Públicas, Andrés Carbajal Casas.El hombre encargado de cumplir la promesa del gobernador Javier Corral de “dar a Juárez lo que en justicia le corresponde” a través de diseñar, promover e impulsar la inversión en obra pública en Ciudad Juárez se aventó la puntada de publicar en su cuenta de Facebook la justificación para la falta de trabajo en la urbe: “Para qué pavimentar si ese camión lleva el doble de la carga permitida y al rodar destruye la carpeta” (sic).Hay foto en la versión digital de La Columna del camión al que se refiere el ingeniero Carbajal. En efecto, el vehículo lleva más carga de la permitida, pero hay que recordarle al funcionario –acomodado antes en Morena, del que salió despotricando-, que Juárez es una ciudad construida al amparo de la producción y ¡el transporte! de mercancías en una carretera que cruza prácticamente todo el continente; que la falta de planeación de los tres niveles de gobierno por décadas han tenido en abandono y olvido los planes de urbanización; que se necesita un plan integral de trabajo y que a final de cuentas, mejor estaría que pavimentaran aunque después se tenga que volver a poner a que el dinero público permanezca invertido en caravanas, cenas gourmet, renta de películas con cargo a la habitación y viajes electorales a la Ciudad de México, entre otras perlas que nos ha recetado el Nuevo Amanecer.***Empieza de nuevo a pesar en el PRI el que no debe ser nombrado, aquel cuyo círculo en El Paso se encuentra cada vez más cercado.César Duarte Jáquez, exgobernador del Chihuahua perteneciente a la primero presumida y luego vergonzosa camada del “Nuevo PRI” vuelve a ser incómodo conforme avanzan los tiempos electorales.En el PRI local el auditorio llevaba su nombre, placa develada con el evento correspondiente.Cuando menos desde principios de año la placa desapareció como por arte de magia, bajo el argumento de trabajos de remodelación.No nada más es que no haya regresado ahí el nombre del góber famoso en la Ciudad de México por regalar manzanas orgullo de Chihuahua que facturaba a precio de oro; es que en el PRI evitan escribir siquiera el nombre en las convocatorias.La invitación girada para la presentación de candidatos, disponible en la versión digital, cita a los interesados al edificio “Teófilo Borunda Ortiz” tratando de pasar de largo que el auditorio lleva el nombre “César Duarte Jáquez”.***En la tradicional “misa dominical” de candidatos, donde pasan lista los ungidos para las elecciones, llegó tarde Lilia Merodio, no estuvieron los aspirantes a senadores –so pretexto de participar en otro evento-, “Teto” Murguía, Fernando Uriarte, Alfredo Urías Cantú…, ni el síndico Aarón Yáñez que a todos lados se invita, se apersonó en la litúrgica reunión.Mucho se debe, nos aseguran, al poco trabajo realizado por el dirigente Óscar Nieto Burciaga, ungido en fórmula única en septiembre del año pasado como líder del tricolor.No estuvo activo Nieto en la definición de las candidaturas a síndico, regidores, presidente municipal, diputados locales, menos en los asuntos federales. Tampoco parece que vaya a estar en la campaña.Y como colofón, tampoco estuvo el presidente del Comité Directivo Estatal, Omar Bazán.***Luz Estela “Lucha” Castro ha hecho de Facebook la principal trinchera para contestar casi cualquier crítica vertida contra el gobernador Corral.Hay fotos en la versión digital de cómo contesta la integrante del Consejo de la Judicatura a los cuestionamientos hechos al gobernador, vengan de quien vengan.La antes defensora de derechos humanos y activista principalmente de temas de género no se detiene ni siquiera ante legisladores, periodistas o antiguos compañeros de batallas, mientras en el Consejo de la Judicatura no dan pie con bola sobre qué hacer luego de la reintegración de los magistrados Gabriel Sepúlveda y Jorge Ramírez.

