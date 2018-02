Enérgico, como siempre, el gobernador Javier Corral Jurado declaró el viernes que su administración “no permitirá que se atente contra el Estado de Derecho con protestas que afecten la economía”, ante una ola de manifestaciones que esta semana se efectuaron en su contra a todo lo largo y ancho del Estado por trabajadores ferrocarrileros, productores lecheros, propietarios de autos chuecos, maestros y estudiantes. Eso es bueno, ya hacía falta que el Ejecutivo estatal se pronunciara tajantemente a favor del orden y la paz pública, la gente debe entender muy bien que en Chihuahua sólo está permitido triturar el orden constitucional con masacres y asesinatos, con secuestros extorsiones y balaceras. No con protestas. ¡Mira, pos estos, que se están creyendo!El licenciado Javier Corral se ha caracterizado por ser un mandatario camorrista que le gusta pelear por todo y contra todos. En estos días fueron varias las organizaciones gremiales las que le saltaron a la arena dispuestas a la pelea; protestando los campesinos en Ciudad Cuauhtémoc por los bajos precios del frijol y la falta de apoyos gubernamentales a la producción. Presto a resguardar el orden y la paz pública, el gobernador ordenó el desalojo de la caseta carretera de esa zona y el arresto de una veintena de ‘borloteros’ que estaban alterando la paz. Si hubieran protestado armados con fusiles de alto calibre otra cosa hubiera sido, ahí se les hubiera respetado, pero una manifestación pacífica no tiene derecho a alterar la tranquilidad que existe en esa caseta de peaje. ¡Faltaba más y sobraba menos! Represión, es el único futuro que Javier Corral les puede asegurar a esos facinerosos.Los estudiantes y maestros de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua también se manifestaron por el impago de salarios y otras prestaciones y los ferrocarrileros a su vez protestaron porque una piña de protestantes les tiene tomadas y bloqueadas las vías del tren en Delicias. O sea una protesta por la otra protesta, dio la impresión de que Chihuahua se está convirtiendo en un estado donde reinan las protestas, pero en la óptica del actual gobernador no habrá espacio para las manifestaciones de inconformidad que alteren la sacrosanta paz y la tranquilidad que debieran reinar en nuestro estado.Si a nuestro gobernador le gusta la pelea, pues ahí tiene para saciarse a una buena runfla de opositores que se manifestaron como si todos a la vez se hubieran puesto de acuerdo para tomar las calles y manifestarse airadamente, precisamente en el tono que le encanta a nuestro gobernador. Las manifestaciones no sólo se pueden hacer contra el Gobierno federal.Al final de cuentas, todos, ferrocarrileros, agricultores, productores de leche, propietarios de chuecos, maestros, madres de mujeres desaparecidas y asesinadas, estudiantes y demás género de protestantes se le apiñaron al gobernador frente a Palacio de Gobierno para darle pelea por sus respectivas causas, de tal manera que ese recinto parecía un hervidero de gente encabritada contra el Gobierno estatal que debe garantizar el orden y la paz republicana. No se pudo. Ni con los arrestos.Si al gobernador le gusta la pelea ahí tiene para darse vuelo y la flecha va directa contra él. Tal vez ahora que el estado se ha convertido en un polvorín de protestas contra su administración, comprenda que no puede gobernar al estado con el Código Penal en la mano y con una actitud de camorrista. Tal vez ahora comprenda que abrazar el diálogo constructivo de concordia es un mejor camino para gobernar, pues los enfrentamientos nos llevarán a un desgaste mayúsculo y la tarea del Ejecutivo se volverá muy ingrata.Todas las partes protestantes tienen algo de razón en sus planteamientos, no es justo que por decreto a los productores lecheros se les pague su producto a un precio inferior a sus costos de producción. La leche en el mercado libre se vende al púbico consumidor en 20 pesos el litro y no es razonable que a ellos se les pague por debajo de los ocho pesos, no se puede incrementar tanto el precio con puros gastos de empaque y de manejo, dejando en la bancarrota a los productores primarios. En ese rubro existe una distorsión del mercado que perjudica a los productores que al final pueden dedicarse a otra cosa y no estar perdiendo dinero en la producción de ese alimento.Los propietarios de chuecos piden un proceso de regularización que es impostergable. Son muchos los ciudadanos que se encuentran en esa situación con grave peligro de lo que es su principal patrimonio y su indispensable vehículo de movilidad. A ese núcleo de población debe dársele una solución integral que lo ponga en paz con el fisco y mientras esa solución se gestiona con las autoridades federales, las fuerzas del orden del Estado y de los municipios deben de abstenerse de los decomisos para no exacerbar más los ánimos en espera de una resolución conveniente.Con su actitud belicosa, a nuestro gobernador Javier Corral le está pasando lo que dijo Peter Weiss: “Hemos inventado la revolución, pero no sabemos qué hacer con ella”. Se han sembrado vientos y ahora se están recogiendo las primeras tempestades. Esta semana dio la impresión de que el caos se está enseñoreando en el estado de Chihuahua y así sencillamente no se puede gobernar ni se puede trabajar. La actitud camorrista no funciona, se debe dar prioridad al diálogo constructivo y darle a la gente soluciones justas que los regresen al trabajo productivo.Nuestro gobernador es un gran orador, nadie lo pone en duda, pero bien nos dice la conseja popular: “No siempre el que sabe hablar bien es el que tiene las mejores cosas que decir”. Pero Antonio Machado nos dice: “Para dialogar, preguntad primero y luego escuchad”. Y aquí nuestros dirigentes tienen mucho que escuchar a la gente para poder entender sus problemas y tal parece que muchos de estos grupos protestantes están manifestándose porque precisamente nunca se les ha escuchado. Con todo esto el señor Javier Corral debe reconsiderar su actitud y disponerse al diálogo franco y directo con los diversos grupos ciudadanos para poder entender y llegar con ellos a acuerdos viables, que se cumplan por ambas partes para poder avanzar en la solución de los problemas sociales.Para esto debe servir de orientación el pensamiento de ese político español Adolfo Suárez que nos dice: “El diálogo es el instrumento válido para todo acuerdo, pero en él hay una regla de oro que no se puede conculcar; no se puede pedir ni se puede ofrecer lo que no se puede entregar, porque en esa entrega se juega la propia existencia de los interlocutores”. La gente está cansada y asqueada de promesas demagógicas incumplidas. Luego entonces, lo deseable es que todas las partes en conflicto se propongan dialogar de buena fe y con autenticidad, y la concordia social estará a la vuelta de la esquina.Un crimen de odioEl asesinato de dos padres de familia junto a sus dos hijos adolescentes y calcinados en el interior de una camioneta roja ocurrido en días pasados fue un crimen acontecido dentro de esta terrible racha de violencia que nos agobia y que impactó a la comunidad que en cierto modo se había acostumbrado a recibir noticias terribles de homicidios, pero ¿a los muchachos por qué? Se trata entonces de un crimen excedido en su brutalidad que afecta a dos chamacos evidentemente inocentes.En este sentido las jefaturas del crimen organizado deben reflexionar sobre los alcances de la violencia que desatan para sembrar el miedo entre las organizaciones rivales, al grado de no respetar siquiera a los niños que nada tienen que ver con los trasiegos en que pudieran estar involucrados sus mayores. La venganza sanguinaria debe tener límites y no afectar a personitas inocentes que circunstancialmente se encuentren acompañando a los protagonistas directos.Este artero crimen demuestra la existencia en los autores de un odio muy profundo que los hace incurrir en acciones injustificables, aún para ellos en sus propios códigos de conducta, este es un crimen de odio pues “Cuando nuestro odio es demasiado vivo, nos coloca por debajo de lo que odiamos”, François De La Rochefoucauld.La criminalidad desatada a últimas fechas está rebasando todos los parámetros y las autoridades se están tardando en poner un remedio a esta carrera macabra que nos sigue llenando de luto y de terror. Se están rebasando los niveles de salvajismo que se habían dado en las pasadas temporadas de violencia y eso debe tener un freno, incluso desde el seno se las propias bandas delincuenciales. Nadie podrá estar a salvo, ni los recién nacidos.El desprecio absoluto por la vida humana se hace cada vez más evidente y esta competencia de brutalidad debe parar y si las ejecuciones deben de seguir por causas que nos resultan difíciles de entender, el odio no debe rebasar estos niveles, porque bien lo ha dicho Víctor Hugo: “Mientras más pequeño es el corazón, más odio alberga”.