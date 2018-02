El castigo por valerle madre...

Fue necesario un peritaje al famoso audio donde la diputada, Liliana Ibarra, despotrica contra Acción Nacional para que finalmente la legisladora aceptara lo que todos sabían: insultó y se burló del partido que le permitió acceder a una diputación local; por añadidura a un sueldo fabuloso cercano a los 150 mil mensuales y prestaciones doradas.El jueves por la noche Sergio Madero, presidente del PAN en Juárez, indicó a sus correligionarios de la Comisión Permanente Estatal la existencia del análisis de carácter forense que determinó la veracidad de la voz y de la conversación –sin ediciones- del audio difundido primero vía WhatsApp en un chat interno del partido.Reunida en Chihuahua, la Comisión votó a favor de la propuesta de recibir en audiencia a Ibarra para escuchar su defensa frente al audio y determinar si le daban oportunidad de reelegirse.“Amo a este partido. Lo había dicho antes de ser diputada. Lo siento mucho...”, dijo Ibarra ante el auditorio, compuesto entre otros por Ana Lilia Gómez Licón, Mayra Arroniz, Manuel Carreón, Miguel Riggs, Rocío Reza, Ramón Galindo, Jesús Villarreal, Jorge Issa, Patricia Terrazas, Daniela Álvarez, Patricia Terrazas y Gustavo Madero.La diputada soltó unas lágrimas, aceptó ante la Comisión que había dicho en barroco lenguaje que el partido le importaba poco y que seguiría su carrera política y la de su familia. “Me vale madre el pinche PAN... el pinche partido”, dijo tres veces en el audio famoso.Antes de su audiencia, de no más de 15 minutos de duración, Sergio Madero había afirmado que de acuerdo al peritaje, la voz del audio correspondía en un 100 por ciento a la de Ibarra. Frente a la evidencia, la expresentadora de noticias apuntó que luego de un viaje carretero había recordado la conversación, lo que provocó caras de estupefacción de los presentes por el razonamiento.La escucharon y le dijeron que tomarían la decisión posteriormente, sin más diálogo: “llegó, lloró y se fue”, nos cuentan testigos.Aunque la mayoría votó por Xóchitl Contreras para ser la candidata al distrito 9, sorprendió que Ibarra obtuviera 9 votos de los 30 emitidos. La razón es que Jesús Villarreal, actual coordinador de la bancada panista y presente en el cónclave, quiere asegurarse de mantener en el redil a los diputados que resulten electos, por lo que ha peleado mucho para que no vaya a entrar en el Congreso algún rijoso que le complique el liderazgo impuesto desde Palacio de Gobierno.***¿Broma cruel o provocativo desafío? No es exageración ni falto a la verdad que Manlio Fabio Beltrones quedó colocado a salto de mata desde que tramitó un amparo contra eventuales decisiones ministeriales y judiciales del gobierno chihuahuense.Procedió el añoso tiburón priista de esa manera tras la detención de uno de sus operadores estrella, el exsecretario general adjunto en el PRI nacional, Alejandro Gutiérrez, “La Coneja”, acusado por recibir del gobierno de Chihuahua 250 millones de pesos para su partido.Manlio era dirigente nacional (2016) del Revolucionario Institucional. “La Coneja” llevó todo ese dineral al partido pero aprovechó para sacar otros milloncitos extras en beneficio de sus empresas personales. Son varias las carpetas de investigación abiertas en su contra. Está preso en Chihuahua.Si alguien entonces debe muchas explicaciones legales y políticas por ese tema es don Manlio.Broma del presidente Peña o desafío porque Manlio ha sido nombrado jefe de la campaña electoral de José Antonio Meade para la circunscripción uno, de la que forma parte Chihuahua. Debe entenderse que también recibirá la posibilidad de una candidatura plurinominal a legislador y con ello el venidero fuero.El problema es que para pisar Chi-huahua deberá hacerlo el sonorense con un acordeón de amparos para todo, y ni así garantizaría la comodidad requerida en su operación. El monopolio completito de la justicia en Chihuahua está en manos del gobernador, Javier Corral.***No es conocido precisamente por sus buenos modales el jefe de comunicación social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Raúl Flores Simental. Buena onda, diplomático, algo intelectual según la conveniencia; tosco, irrespetuoso maleducado, también según el interés que tiene pies, dice el dichito célebre.Hace casi seis años el rector Ricardo Duarte Jáquez era el ¡ohhh maeeestro! para el vocero universitario. Lo fue casi todo el período rectoril que termina en unos meses más. Hoy en la orilla precisamente de la salida, Flores dejó las flores para su todavía jefe y se da el lujo de gritarle con todo y público presente.Raúl usó la sesión ordinaria de Consejo Universitario de esta semana para reclamar falta de apoyo por parte de Rectoría al programa de licenciatura en periodismo. Duarte buscó aclarar puntos, prudente y sensato como es, pero el subordinado fue subiendo el tono a niveles de paroxismo. Molesto. Gritón. ¿Luna llena? ¿Astros desalineados? Nada de eso, Flores Simental brincó desde hace rato al equipo que se supone sucesor en la máxima casa de estudios. Naturaleza humana; su naturaleza humana.Escenario amargo para el buen informe que presentó ante los honorables miembros del Consejo Universitaro el ombudsman, doctor Víctor Orozco.***Mientras el alcalde, Armando Cabada, trata de mantenerse en la luna hacia la reelección en la Presidencia Municipal; el neomoreno, Javier González Mocken, hace lo propio como pretendiente a la sucesión del adictivo despacho principal ubicado en Malecón y Francisco Villa.Mocken apareció en sugestiva foto política con su jefa nacional partidaria, Yeidckol Polevnsky. Habla esto de que la candidatura anda a un pelo de rana con alopecia para el susodicho expresidente municipal expriista.

