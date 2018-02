Estamos viviendo una etapa de transición histórica, no solo en México sino a nivel mundial. El avance tecnológico va a ocasionar grandes cambios disruptivos en la economía y en la forma en que el ser humano se va a conducir en muchos aspectos; desde los trabajos disponibles, como las manufacturas que se robotizarán a grados nunca antes vistos, hasta aspectos culturales, educativos, de la forma en que nos comunicaremos, las nuevas modalidades de transporte y otros aspectos de nuestra vida cotidiana que se verán afectados sustancialmente.Los avances en la tecnología biológica nos prolongarán la vida, habrá posibilidades de crear órganos, de predecir el cáncer para evitarlo y se podrán realizar procedimientos quirúrgicos con robots y a larga distancia. Es muy probable que los sistemas de salud también cambien, como por ejemplo, hacer que la mayoría de los procedimientos sean ambulatorios o en el mismo hogar.Todos estos cambios ocasionarán grandes transformaciones en la política. Ahora mismo estamos experimentando posiblemente la desaparición total del régimen priista. Ello, principalmente fue ocasionado por los avances en las tecnologías de la información, que han provocado una profunda transformación en la forma en que se transmite la información. Ahora, es prácticamente imposible ocultar lo que antes nunca se sabía. Por ejemplo, los niveles de violencia que siempre han existido en nuestro país, siendo que en el siglo XX fueron inmensamente más grandes que los que actualmente tenemos, pero no causaban estrés en la población, porque simplemente no se conocían.Por todo lo anterior y por el hecho de que en este año prácticamente se van a renovar todos los poderes políticos formales del país, tenemos que analizar a profundidad cuál debe de ser el diseño en que nos conduzcamos en política. Qué tareas pendientes nos quedan, qué es lo que no está funcionando, cuáles son los cambios que necesitamos hacer a nuestro sistema democrático y qué cambios económicos tenemos que realizar.Ha habido mucha discusión en la arena política nacional respecto a los niveles de desigualdad que existen en México. Es realmente vergonzoso ver que nuestra ciudad es una de las que más produce y exporta del país y, sin embargo, tiene el nivel más alto de pobreza del estado de Chihuahua. Esto se debe principalmente a los bajos salarios que se pagan. Todo mundo critica el efecto (los bajos salarios), más no critica la causa y las razones por las cuales no podemos tener salarios que permitan a los trabajadores tener una vida digna. Sueldos que a lo menos cumplan con la definición constitucional del salario mínimo, que alcancen para el sustento, la vivienda, salud, educación y el esparcimiento.Pero, ¿por qué tenemos salarios bajos? Son muchos los motivos, pero principalmente, por los altos impuestos que pagamos y por las grandes barreras de entrada para la creación de las empresas, ocasionadas por el cúmulo de trámites burocráticos. Además de lo anterior, existen en nuestro país muchos monopolios y prácticas monopólicas que no han sido erradicadas. Tenemos el sistema bancario más caro del mundo, nuestros bancos cobran altos intereses y comisiones. La construcción está capturada por los monopolios del cemento y de otros materiales. Pagamos altos costos por combustibles y energía eléctrica, los primeros tienen una gran carga tributaria y aún se encuentran capturados por el monopolio de PEMEX y sus prácticas, y la segunda, por los abusos del pulpo eléctrico de la CFE. La reforma energética, por más que diga la izquierda, nada tiene que ver con los altos costos de los energéticos.Operar una empresa en México dentro de la economía formal es muy caro y los empresarios mexicanos desean hacer negocios para matar víbora en viernes, diseñando lo mismo para que tengan altos niveles de utilidad en poco tiempo y luego fenecer, exprimiendo gastos que nada tienen que ver con el negocio y mucho se relacionan con las necesidades personales de sus dueños. Todo ello a costillas de los trabajadores que hacen labores que en otras partes del mundo valen 10 veces más.Por esto, los principales puntos de la próxima agenda legislativa, deben ser, los de índole económico, como bajar los impuestos, el tamaño del gobierno, plantear una nueva forma de distribuir el presupuesto, fortalecer el sistema de competencia, replantear las nuevas políticas de desarrollo social, así como la del concepto del ingreso mínimo garantizado que propone Ricardo Anaya.Si arreglamos todos estos impedimentos estructurales que principalmente y en última instancia afectan el nivel de los salarios, podemos finalmente acabar con la pobreza en México, y empezar la auténtica senda del crecimiento y de la prosperidad.

