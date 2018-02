Lecciones y el dolor

Increíbles y desconcertantes las declaraciones de las autoridades respecto al caso del menor James Martin Camacho, un caso donde la opinión pública se ha encendido y que ha provocado una seria de posiciones sumamente polarizadas entre quienes han expresado su sorpresa, indignación, enojo y frustración en las redes sociales, hasta quienes no dan crédito a que el niño haya “aparecido” en un campo algodonero el cual ya había sido recorrido con anterioridad. Me quedo con la reacción de tristeza de quienes esperábamos que ocurriera lo contrario y que apareciera James sano y salvo; no pudo ser y la tristeza es un sentimiento corto para expresar que se pierde de forma por demás enigmática una vida que apenas comenzaba a despuntar.Y es que la duda come. Del lado oficial, ni 23 patrullas, 65 oficiales, 3 cuatrimotos y 3 perros entrenados para rastreo pudieron detectar alguna evidencia que ayudara a dar con el paradero del niño; aunado a esto, el poder de las redes sociales encabezados por muchos voluntarios que colocaban su granito de arena para encontrar al menor. Se conjuntaron esfuerzos ciudadanos con gubernamentales, pero desafortunadamente los resultados no se dieron en el sentido que hubiéramos querido ver. Hoy de verdad y profundamente, expresamos nuestra aflicción a los familiares del niño.Y la pregunta es… ¿Cuántos James más habrá por ahí? ¿De verdad nadie lo vería en su peregrinar de más de un kilómetro? Porque de ser así, ¿qué clase de sociedad estaremos desarrollando? El esfuerzo social por encontrar al niño fue notable, pero si alguien lo mantuvo oculto o alguien lo vio y no hizo nada al respecto, el problema es mucho más serio. ¿Sera tan indolente parte de nuestra sociedad que se hace de la vista gorda y no toma las debidas precauciones para prevenir situaciones del tipo “James”?Como ser humano creo en nuestro desarrollo social, como académico, lo veo con muchas limitantes para llegar a un grado superlativo y como ciudadano, veo que hay tanta problemática que urge la necesidad de hacer más efectivos los programas sociales que nos ayuden a generar mejores condiciones de vida. No es de esta administración que Riberas del Bravo tiene un entorno complejo como un medio ambiente descuidado, casas que no están habitadas, calles inseguras, basura, desagües, canales que pueden provocar ambientes insalubres, y tampoco la solución es ver cómo le hacemos para mejorar el entorno como si con eso se arreglaran las circunstancias. El problema social va más allá de una simple “manita de gato”, requiere de una solución que integre esfuerzos multidisciplinarios. Hasta que está en la opinión pública este tipo de situaciones es cuando vemos qué hay que hacer, somos una cultura reactiva y poco proactiva.Hay muchas situaciones que tenemos que trabajar más como sociedad para lograr un grado de prevención que coadyuve a los esfuerzos de las políticas públicas. El caso de James nos debe de alertar para involucrarnos en reconocer y compartir aquellas situaciones en las cuales hay un alto nivel de riesgo, para no caer en los desenlaces fatales como el que ocurrió con el pequeñito.Por ejemplo, hay una enorme falta de cultura vial en Juárez, algo muy visible y del que sí nos hacemos de la vista gorda, ocupar lugares de discapacitados porque no hay más formas de estacionarse. Las ruteras que se meten en la circulación sin ningún cuidado sólo porque son “grandotas” y emiten cualquier cantidad de contaminantes sin que nadie ni nada las moleste; el colmo es que en zonas escolares los carros vayan a velocidades mas allá de lo que dice la ley y el sentido común, una llamada para Tránsito Municipal y autoridades del plantel de Bachilleres 6, los padres de familia sin ningún remordimiento exponen a sus propios hijos a bajarse en media calle además de darse vuelta en “U” dentro del alto correspondiente, ¿reaccionarán cuando haya una pérdida humana qué lamentar? Aún podemos prevenirlas.No nos hagamos de la vista gorda y el sentimiento pequeño, todos los días podemos estar detectando a James deambulando por ahí, en forma de problemas, personalidades afligidas, actos de corrupción evidentes, situaciones que a pesar de ser incómodas las pueden empezar a ver hasta como “normales”; en la medida que aprendamos a reflexionar sobre lo que está pasando, en esa misma medida, veremos los “James” y creceremos como sociedad.Descansa en paz, y que aprendamos que en ocasiones no es solamente la conjunción de unos cuantos la forma en cómo aprenderemos a sobreponernos a situaciones tan adversas, hoy es también necesario reflexionar.