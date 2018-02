Murió de frío pero las dudas se amontonan

Los peritos de la Fiscalía General del Estado Zona Norte han concluido que el niño James Martin Camacho murió por hipotermia, pero admiten que faltan por obtener varias respuestas fundamentales al trayecto de las cuatro de la tarde del 21 de enero cuando salió de su domicilio, al 20 de febrero que su cuerpo fue hallado en un campo algodonero muy cerca de su casa.Los especialistas están delimitando la zona donde pudo haber permanecido el pequeño de siete años de edad ( que padecía autismo) en todo ese tiempo.Es un polígono, nos dicen en la Fiscalía, donde las aristas son la casa, el lugar donde fueron hallados los zapatos y el lugar donde se localizó el cuerpo.Explican que alrededor de ese espacio deben ser ubicados los posibles testigos. Alguien lo pudo ver y hasta lo pudo haber ayudado de manera ocasional.Igual de delicado es encontrar dónde estuvo previamente y porqué no fue posible ubicarlo a pesar de las movilizaciones llevadas a cabo (rastreos) tanto por civiles como por autoridades.De nuevo la reputación de la Fiscalía permanece en tela de juicio con este caso que ha producido un nuevo debate social tanto por el papel desempeñado por la comunidad al respecto, como el desarrollado por las autoridades de todos los niveles. Esclarecer por completo la muerte de ese niño es lo menos que pueden hacer los investigadores.***Se le queman las habas al gobernador, Javier Corral Jurado, ni siquiera por tener en una cárcel de Chihuahua a su acérrimo enemigo personal y político, el exgobernador César Duarte Jáquez, sino de sólo conseguir que sea extraditado a México. Ese solo hecho lo colocaría en los cuernos de la luna electoral.Cada noche el mandatario azulado va a la camita exclusivamente para soñarse armando expediente tras expediente contra su antecesor y anunciar al día siguiente que ya son 10 órdenes de aprehensión las libradas, o que son 12, o 15. Ni en el Poder Judicial saben ya la cantidad exacta. Los jueces nomás firman como en línea de maquiladora y para adelante sin hacer gestos.Terminó el efecto mediático de “La Coneja” en aquel intercambio de botines de guerra (“La Coneja” por 900 millones), siguió el affaire en el Consejo Nacional panista por las senadurías plurinominales y de nuevo hoy el gobernador y sus coequiperos retoman el guión de que “es cuestión de días” para que “caiga Duarte”.Nada le ocupa y le preocupa más a Corral que eso. El no quiere la calificación, la buena calificación de los chihuahuenses, como gobernador de su estado, él necesita que la monarquía política nacional, lo vea con respeto, con admiración, y si es necesario, con miedo. Su joya de la corona es tener en sus manos a Duarte para luego concentrarse tranquilamente en Los Pinos. Pero su agenda no es la agenda de sus opositores; el antecesor en la cárcel hasta que ellos lo decidan.***La negativa del Tribunal Colegiado en Chihuahua para otorgar el amparo a varios particulares encabezados por José Luis “El Puma” Rodríguez contra el Juárez Iluminado representa el primer avance importante de los independientes en la Alcaldía sobre ese proyecto.“El Puma” y sus chicos no acreditaron tener “interés legítimo” que les afectara en sus derechos ante la eventualidad de concretarse la licitación nacional autorizada por el Cabildo.El alcalde Cabada no debe adelantar la fiesta hasta caer el último out de esos juegos que suelen ser inestables en el resultado final.***Muy ilustrativa la independiente Margarita Zavala al referirse a su exdirigente nacional partidario, el panista Ricardo Anaya Cortez. “Miedoso y cobarde”, le asesta en entrevista con El Universal.Asegura la abanderada por la Presidencia de la República que su competidor por el mismo cargo le ha enviado mensajes para que decline. Seguramente es cierto, Margarita no tiene fama de mentirosa y Anaya sí de audaz y pragmático para asociarse hasta con el diablo de ser necesario para lograr objetivos.Ha sido obvio que Margarita ha golpeado severamente al proyecto anayista desde que renunció a las filas blanquiazules. Públicamente se fueron pocos militantes pero en secreto trabajan con ella muchísimos activistas por todo los rumbos del país que han conseguido posicionarla con un siete por ciento en las encuestas… Sin haber iniciado la campaña electoral.Es entendible la preocupación del queretano postulado por México al Frente. Su diferencia en los sondeos ante el puntero de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es ahora de entre ocho y 11 puntos, donde los siete de Margarita, más los que acumule en las siguientes semanas, podrían representar la victoria o la derrota en la elección de julio próximo.Mentiroso, cobarde, lavador, o lo que sea, Anaya todo lo que busca es ganar. Le queda bastante tiempo para sumar, o desactivar a Zavala.***La candidatura de Morena a la Presidencia Municipal de Juárez ya está definida para el exalcalde priista, Javier González Mocken, con todo y que continúe la famosa encuesta respectiva. Ha retrasado su anuncio el atorón protagonizado por el expriista, Fernando “El Tisca” Tiscareño y el expanista, Antonio López, que pelean la nominación por la Presidencia Municipal de la ciudad de Chihuahua. Estos andan presumiblemente parejeando.Ariadna Montiel es la diputada federal de Morena a cargo de todo el proceso interno de selección de candidatos en Chihuahua. Quiere sacar al mismo tiempo Chihuahua y Juárez. Es la razón de la tardanza para el caso de esta frontera.

