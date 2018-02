Es un pez de los conocidos como gordo el duartista detenido en El Paso, Texas, Adrián Dozal Dozal. Extrañamente consiguió escapar al riguroso cerco implementado por un numeroso grupo de agentes policiacos y del Ministerio Público (MP) que operan las 24 horas del día en lo que fuera la Casa de Gobierno, en la ciudad de Chihuahua.La “operación justicia para Chihuahua” tuvo –tiene- en la mira a Dozal Dozal como una pieza vital en el engranaje de supuesta corrupción cometida durante el sexenio pasado. Era quien manejaba el dinero en efectivo retenido a los empleados de gobierno para ser trasladado por cientos de millones a la dirigencia nacional del PRI y “otros destinos”.Dozal fungió como mano derecha del exdirector de administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas, ya recluido en el Cereso de Aquiles Serdán. Completaba el trío Antonio Enrique Tarín García. Este y Villegas operaban toda la documentación, Dozal el efectivo en maletas.Tiene el fugitivo en El Paso órdenes de aprehensión giradas también por la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade) por la misma razón que están presos el exjefe de finanzas del PRI estatal, Pedro Mauli; y el exsecretario general del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez “La Coneja”. Son varios delitos por los que tienen abiertas carpetas de investigación; el principal, desvío de dinero del erario chihuahuense al Revolucionario Institucional.Dozal cruzó a territorio estadunidense en fecha indeterminada cuando fue alertado sobre las órdenes de aprehensión que pesaban en su contra. Aparentemente su visa expiró y fue detenido en algún momento del último mes. El rigorismo aplicado en casos semejantes por el gobierno norteamericano ha impedido conocer oficialmente el estatus del mismo.Ese funcionario es uno de casi la docena que han logrado escapar a las órdenes de aprehensión que traen en su contra los muchachos de Paco González, el ejecutor de la “operación justicia”, en otro tiempo brazo fuerte de exfiscales como Patricia González y Carlos Manuel Salas.***Al fin fue liberada la convocatoria para renovar la mesa directiva de la Cámara de Comercio en esta frontera (Canaco). El cinco de marzo será electo nuevo presidente el empresario, Gabriel Cantú Murguía. Deja el cargo el arquitecto Gilberto Cueva Pizarro, quien concluyó un período iniciado por el hotelero, Rogelio González Alcocer, que por motivos de salud no alcanzó a concluir el ciclo para el que fue designado.Hubo algo de agitación y oleaje entre distintos tiradores por liderazgo de la Cámara, un organismo altamente tentador porque implica influencia, poder y trampolín para comerciantes no satisfechos con defender a su gremio y a sus negocios y saltan a la grilla para convertirse en diputados, funcionarios estatales etc. Poco discretamente buscó la presidencia el jefe de la UIVAC, Unión de Vendedores de Vehículos, Daniel Cereceres. También el primo “Dany” Murguía aventó sus anzuelitos cuando vio el río revuelto.El caso de Gabriel “Gabo” Cantú posiblemente sea similar al de Alejandro Ramírez. Es ecuánime. No hay trazas de que obtenga la posición para ir tras cargos públicos. Tiene a su favor el visto bueno de la inmensa mayoría de los agremiados a Canaco, si no es que todos.No sería eso suficiente justo porque con frecuencia son usadas las cámaras como escudos político-electorales de equis y de ye. Así que también hemos sabido que han dado su visto bueno al proyecto “Gabo” el independiente alcalde, Armando Cabada; y la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, entendemos con el aval de su quisquilloso patrón-amigo-tutor político el gobernador, Javier Corral.***Un caso desgarrador el de James que inevitablemente obliga a la reflexión sobre el papel de la sociedad y su gobierno en situaciones semejantes. Aparentemente no fue asesinado como presumían las primeras hipótesis tras el hallazgo de su cuerpo. Murió extraviado, de frío e indudablemente de hambre, según las primeras conclusiones de la Fiscalía General del Estado. Siete años de edad.La desaparición de James Martín Camacho fue reportada oficialmente el 21 de enero. Se cuerpo fue encontrado el 20 de febrero en unos campos algodoneros dentro de un minúsculo perímetro cercano al domicilio de donde salió. Los primeros peritajes arrojaron que murió entre 10 y 15 días antes de ser descubierto su cuerpo.Deambuló por la zona durante el tiempo que se mantuvo vivo sin que fuera ubicado en rastreos implementados por familiares, autoridades municipales y estatales; e inclusive por el gobierno norteamericano, en virtud de su nacionalidad en el país vecino. La búsqueda fue intensa al principio pero esporádica al final, lamentablemente infructuosa. Faltan cabos por atar en todo ello.Queda claro que no se hizo lo suficiente ni lo necesario para ubicar a James, a sabiendas de su condición potencialmente vulnerable por su corta edad y por padecer autismo. Debemos decirlo, su propia madre abandonó los recorridos muy pronto tras la desaparición, pero ¿las autoridades encargadas de velar por la seguridad de la ciudadanía? ¿La sociedad? El cargo de conciencia debe ser tremendo, la elección inolvidable.Fallaron a la comunidad juarense los protocolos de todo tipo… Si es que fueron aplicados con cierto rigor.***Un premiecito de muy poca consolación obtuvo el gobernador, Javier Corral, tras las cacayacas simuladamente secretas que le aventó a Ricardo Anaya en cónclave panista tras agandallarse el candidato presidencial los más suculentos pedazos del pastel plurinominal hacia el Senado de la República.Le entregaron el número uno para su funcionaria de la Secretaría de Hacienda, Patricia Terrazas. Indudablemente será diputada federal. No alcanzó espacio privilegiado otro chihuahuense del clan Corral-Gustavo Madero, “El Percherón” Carlos Olson, aventado hasta el número 16.Anaya le sigue diciendo al señor gobernador quién manda en el partido y quién en la coalición por México al Frente; en pocas palabras no explícitas.