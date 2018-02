Detienen en El Paso a duartista prófugo

En el último minuto cayó información extraoficial sobre la primera detención de un duartista en El Paso, Texas. Uno de los que no pudo alcanzar en tierra chihuahuense la categoría de testigo protegido.Nos aseguran fuentes paseñas que fue aprehendido Adrián Dozal Dozal, excoordinador administrativo de la Secretaría de Hacienda, acusado de participar en un entramado para liberar cheques por 120 millones de pesos en favor de Kepler Soluciones Integrales, la razón social creada por el duartismo para sacar dinero del erario sin prestar servicio alguno.Participaron en ese supuesto robo el exadministrador de Hacienda, Antonio Enrique Tarín García, ya preso; el excoordinador de Servicios, Ever Eduardo Aguilar Sandoval; el jefe de Programas de Inversión, Erick Manuel Hernández Aguilar; el exdirector de Sistemas, Alejandro Ornelas, y el propio Dozal. Ever y Ornelas habrían aceptado convertirse en testigos protegidos. El empresario que facilitó las facturas ya está en la cárcel.La información obtenida en El Paso asegura que Dozal fue detenido “circunstancialmente” por alguna corporación policiaca estadounidense debido al vencimiento de su visa y sometido a un proceso de investigación “normal” que se ha prolongado por “aspectos migratorios”.Podría haber solicitado asilo político.***Siguen soplando vientos de odio entre el gobernador Javier Corral Jurado y el Ejército Mexicano. Recibimos información nueva el lunes tras publicar en este espacio que por todo el Valle de Juárez hay centenas de cuerpos enterrados como consecuencia de la constante lucha entre grupos del crimen organizado por dominar esa región limítrofe con los Estados Unidos para el contrabandeo de droga.Pues bueno, durante mucho tiempo, la Guarnición Militar mantuvo presencia en aquella zona pero de unos meses acá decidió retirar a sus elementos sin ofrecer mayores explicaciones públicas.Extraoficialmente sabemos que los militares no han recibido el trato adecuado por parte del gobernador, que una y otra vez les ha lanzado picotazos bañados de veneno, incluido al jefe de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.El Valle de Juárez es un movimiento. De la región serrana de Guachochi tenemos otro. En un día aparecieron decapitados en varios puntos de la población. Los militares se negaron a respaldar a los agentes de la Fiscalía estatal porque no llevaron a cabo la comunicación por los conductos oficiales correspondientes; es decir, con la formalidad hacia los mandos castrenses en la región.Esa tensión interinstitucional no es nada positiva para la sociedad, pero el Nuevo Amanecer no parece tener la menor intención de reparar los dañados puentes de diálogo con la poderosa milicia. Lo menos habla de lo más, el Estado se negó a respaldar en Juárez la campaña de desarme implementada hace meses por la Guarnición de la Plaza.***El problema del pragmatismo exacerbado en el ejercicio político es que exhibe las ruinas morales de quienes lo practican. Un buen día de estos el gobernador Javier Corral decidió que la presidencia del PAN juarense fuera tomada por Sergio Madero. Le dio su puchón la mandamás del blanquiazul en esta frontera, la vicegobernadora Lety Corral.Madero suele hablar de la democracia como si la practicara o al menos la defendiera. Lanza gruñidos de chihuahueño y mordiscos afelpados a sus opositores que no les causa ningún daño puesto que carece precisamente de autoridad para sostener a su favor querellas semejantes.Subió Madero un comentario a su red social el lunes. “El día de hoy fui invitado a presenciar la sesión de la Comisión Permanente del Consejo Político Estatal donde se eligió a la siguiente planilla para contender por los cargos de Ayuntamiento de Juárez...”.El presidente de los panistas juarenses sólo fue “invitado a presenciar...”. Lo tuvieron allá sus jefes chihuahuitas como mirón de palo para avisarle quién sería el candidato a la alcaldía y quiénes candidatos a regidores. ¿Y la democracia pura con olor a origen griego... o a Manuel Gómez Morín?Muerta, con muchas toneladas de piedra encima para que jamás vuelva a respirar aire puro.Madero, igual que todas las nuevas monarquías instaladas en los partidos, disfruta de las decisiones verticales, del vulgarmente conocido como dedazo. Por eso no se preocupa en confesar ni en matizar su condición de chalán, ni siquiera eso, en una decisión donde a los panistas juarenses les fueron impuestos candidatos para el Ayuntamiento. Sólo fue a “presenciar”.***Fuentes en lo más intrincado del Nuevo Amanecer aseguran que ha sido abierta una primer carpeta de investigación por delitos cometidos contra el erario estatal durante el presente régimen.El tema involucra directamente quizá a la más empoderada exfuncionaria de Comunicación Social al iniciar la administración estatal, Norma Adriana Siqueiros Baca.Ella formó parte del equipo más próximo al gobernador Javier Corral Jurado. Llegó como directora de mercadotecnia e imagen institucional; estructuralmente por abajo del titular de Comunicación Social pero en los hechos muy por encima de él.A los pocos meses de iniciar el régimen fue transferida de esa área a Pensiones Civiles del Estado, donde le perdimos la pista como servidora pública.En el ínter de su estancia en Comunicación Social presumiblemente otorgó proveeduría en materia mercadotécnica a una empresa que sería de ella misma y/o en sociedad con otras personas.El tema es manejado con pincitas, Adriana forma parte de una familia muy próxima al despacho principal de Palacio. Una hermana de ella es la mandamás en la Secretaría de Desarrollo Social y su señor padre estuvo a nada de convertirse en miembro del Comité Anticorrupción estatal.