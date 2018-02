Sin credibilidad

"En carácter, en comportamiento, en estilo, en todas las cosas, la excelencia suprema es la simplicidad."Henry Wadsworth LongfellowCiudad de México.- En los países democráticos usualmente se conoce el resultado de una elección minutos después de que cierran las urnas. Las encuestas de salida son suficientes para que los candidatos perdedores reconozcan con honestidad el resultado. En los casos en que eso no ocurre, los conteos rápidos definen el resultado con rapidez. Es raro que una elección en un país democrático no se defina en menos de 24 horas.En México las cosas son muy distintas. Una vez que cierran las urnas, todos los candidatos se declaran vencedores. Los resultados oficiales empiezan a fluir horas después de manera lenta y dolorosa. Los conteos rápidos y los programas de resultados electorales preliminares (PREP) ayudaron a generar una mayor transparencia, pero las nuevas reglas sobre el conteo de votos en las casillas únicas retrasarán la divulgación de las cifras. Ya no habrá resultados la misma noche de la elección. Será un nuevo y brutal golpe a la credibilidad del sistema.El conteo rápido que habíamos tenido a las 11 de la noche, no estará listo hasta entre las 2 y las 5 de la mañana. El PREP, que tenía hasta un 60 o 70 por ciento de datos a las 11 de la noche, contará con solo un 12 por ciento a esa hora. Los ciudadanos se irán a dormir sin conocer al ganador. Esto "no le sirve a la ciudadanía, no le sirve al país, no le sirve a la paz pública, no le sirve a la estabilidad financiera", ha declarado Lorenzo Córdova, presidente del INE. Sin embargo, Roberto Dique, constitucionalista de la UNAM, apunta: "El villano en este caso no es el tribunal electoral, es el poder legislativo". El Congreso promulgó una mala ley al crear la casilla única. El INE adoptó un reglamento que corregía la ley; pero, ante la inconformidad de Morena, el Tribunal declaró ilegal el reglamento. "El INE no es legislador".El problema es que los legisladores, que trabajan al amparo del anonimato, nos han dado un sistema electoral cada vez más complejo, conflictivo, prolongado y opaco. La falta de ética de nuestros políticos, que se proclaman ganadores aun cuando saben que han perdido el voto o se dicen víctimas de un fraude, profundiza la falta de credibilidad de nuestras elecciones.El sistema de financiación pública de los partidos, que viene desde la reforma electoral de 1996, ha convencido a los ciudadanos que los políticos y sus partidos son simples parásitos. Los spots de radio y televisión de 30 segundos fueron introducidos en la reforma de 2007 y han aturdido a los ciudadanos. En 2014 el Instituto Federal Electoral fue eliminado y reemplazado por el Instituto Nacional Electoral, el INE, al que se le encomendó la realización de las elecciones no sólo federales sino también estatales y locales, lo cual está generando el problema de las casillas únicas.Los legisladores han enfrentado todo problema con leyes que complican el sistema cada vez más. Hoy tenemos un sistema caro, con pésima comunicación y lleno de mordazas. No sorprende su falta de credibilidad. Las encuestas siguen sugiriendo que los mexicanos no creen que las elecciones sean democráticas y transparentes. Esto tiene un costo enorme para el país. Los especialistas en organizaciones y labores complejas recomiendan que las reglas sean lo más claras y sencillas que se pueda. Nuestros políticos operan con mentalidad distinta. Entre más complicado sea el sistema, piensan, mejor serán las cosas. Supongo que se benefician de la desorganización y de la falta de credibilidad del sistema."En lugar de impedir debates entre los candidatos en este período de intercampañas el INE debería promoverlos". Tiene razón José Antonio Meade. Deberíamos remplazar este tiempo de mordaza por uno de conocimiento de los candidatos.