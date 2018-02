Se dobla PAN ante Mancera...

Ciudad de México.- Ahora sí que, ¡Aunque Usted no lo crea!... el Consejo de Acción Nacional garantizó ayer a Miguel Ángel Mancera una curul en el próximo Senado y, obvio, el fuero que ello implica, en el marco de un desaseado proceso que, amén de antidemocrático, bien podría ser considerado ilegal o, en el mejor de los casos, un acto más de traición al partido y su militancia en que su autoimpuesto candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, y su legión de dóciles alfiles -“por utilizar un término no altisonante”, diría alguno- han convertido el proceso hacia los comicios de julio.El hecho mismo de que la integración del cuestionado jefe de Gobierno a la lista de aspirantes “panistas” a la Cámara alta por vía uninominal se acredite al (prácticamente) inexistente Consejo Estatal chiapaneco, y que ello sólo haya bastado para otorgarle la segunda posición en la misma, acredita de manera sobrada lo expuesto líneas arriba, como se explicitó en el agrio debate que, previa la aprobación de la referida nómina a mano levantada se dio en el Consejo -“horas antes ocurrió lo mismo en la Comisión Permanente, el órgano de dirección partidista”- confirma que si Mancera entró donde lo hizo no fue sino porque así lo decidió el queretano, quien, digámoslo claro, paga con ello el compromiso asumido a cambio de la forzada declinación de éste a disputarle la nominación presidencial del antinatural engendro creado con PRD y MC.De no ser esto cierto, expliquémonos entonces, ¿con base en qué criterios y/o méritos se incluye al (ahora) no-panista en una posición de tal relevancia, por encima incluso de “personajes” tales como el actual encargado de la dirigencia, el sonorense Damián Zepeda Vidales -“que por otra parte y como si algo supiera… parece estar buscando fuero e ingreso, al forzar su incorporación también al listado…”-, Cecilia Romero Castillo, César Jáuregui Robles o hasta de Luis Felipe Bravo Mena, por sólo citar algunos?Es verdad que también se antepusieron a aquellos, otros con escasos méritos, pero gran cercanía a Anaya o “facturas por cobrar”, como Josefina Vázquez Mota, “quien finalmente ganará una…”; el gris-gris Marko Cortés; la “cuota de Yunes”, Indira Rosales San Román; Kenia López en cuanto que es “protegida” de Marcela (Torres) y Ernesto Ruffo) o, incluso, el propio exgobernador poblano, Rafael Moreno Valle, aunque, alegaría alguno, (ellos) “al menos son panistas… o dicen serlo”.De no ser tan grave y trascendente lo que ocurre ahora en Acción Nacional, con sus casi ocho décadas de historia a la espalda, ciertamente podría mover a risa… pero no, ni como mala broma es un procesable...* Quien parece estar en proceso de “retorno al redil” priista, tras una breve estadía en las periferias del blanquiazul, es el gobernador Carlos Joaquín González, quien ahora favorece que su excorreligionario y delfín de su antecesor Roberto Borge, el ahora diputado federal José Luis Chanito Toledo Medina sea quien encabece la puja de la alianza PAN-PRD por la alcaldía de Benito Juárez, de Cancún pues…* Formalizada ya la entrega de los primeros 450 millones de pesos que Hacienda aceptó dar al rijoso Javier Corral, nada parece más claro que su cruzada antigobiernista comienza a bajar de tono, pues ni se ha concretado la extradición de su antecesor, un juez federal está a punto de sacar de su territorio al priista Alejandro Gutiérrez y, lo peor, nada cambió (para bien) en Chihuahua. En marzo recibirá otro tanto…* Al margen de polémicas, la priista Confederación Nacional de Organizaciones Populares, de Arturo Zamora Jiménez, realizó su primer encuentro hacia la elección del próximo julio. Refirió que la CNOP tiene listos ya poco más de 68 mil militantes para realizar trabajos a nivel sección electoral.

