El narco y casi mil enterrados en El Valle

Los cálculos más conservadores hablan de cifras cercanas a las mil personas enterradas en fosas clandestinas desde La Colorada hasta El Porvenir, de Ciudad de Juárez, Guadalupe y Praxedis, conocida la zona como el Valle de Juárez.Esos números han surgido de rastreos, investigaciones, informantes y labores de inteligencia llevadas a cabo por distintas corporaciones policiacas, primordialmente la Fiscalía General del Estado.Durante la última semana hubo alrededor de seis rastreos en toda aquella zona. El martes fueron hallados restos dos personas con reporte de desaparición. Los nombres serán dados a conocer hasta confirmar los datos genéticos con la familia. Varias identificaciones confirmaron de quiénes se trataban, de inicio.Según datos recabados por los investigadores, la gran mayoría de las desapariciones ocurrió cuando operó en la región Gabino Salas Valenciano, muerto en agosto del 2013 en un supuesto enfrentamiento con militares, en el que habría participado el exjefe de la policía municipal juarense, Julián Leyzaola.La fuerte cifra sobre los que permanecen enterrados en toda esa zona limítrofe con los Estados Unidos ha sido calculada por declaraciones de detenidos e informantes. A lo largo del último año y medio han sido hallados más de 130 cuerpos.Los rastreos serán intensificados… vigilados muy de cerca por autoridades estadunidenses.***Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio fue lo que le pasó a Javier Corral para pronunciar el incendiario discurso ante el Consejo Nacional del PAN, donde acusó de simulación y fraude en el reparto de las candidaturas de los plurinominales al Senado de la República.Se le olvida al gobernador que fueron él y su grupo los que repartieron en la entidad las candidaturas a puestos de elección, y ahí, cero simulación. Se le olvida también que su propia candidatura a la gubernatura y sus interminables saltos entre una Cámara y otra, siempre de plurinominal, se debieron a esos mismos acuerdos tomados en añejos tiempos.No le pareció al gobernador ninguna simulación la de la elección en urnas de un solo aspirante para la elección presidencial. Con la mejor sonrisa acudió el domingo 11 de febrero a tachar la boleta que únicamente traía a Ricardo Anaya.Tampoco le pareció a Corral que fuera ilegal entrometerse en el Poder Judicial del Estado para sacar a quienes no eran afines o formar una Judicatura a modo.El gobernador se erigió como la conciencia de los panistas y en pocas horas se convirtió de nueva cuenta en el paladín de la democracia para los más variopintos personajes. Llegó a ser tendencia en Twitter y fue aplaudido por personajes que van desde Gerardo Fernández Noroña hasta Juan Carlos Loera de la Rosa.Para cerrar con broche de oro las contradicciones del gobernador está lo publicado en su cuenta de Facebook, donde se queja de una “filtración… de un debate que presumiblemente era interno”. Viene la queja, que no se olvide, de quién se jacta de su pasado como periodista y defensor del derecho a la información, que por cierto, se da en un instituto político que vive de recursos públicos.***Han sido varios los episodios en los que la Secretaría de Educación y Deporte, con Pablo Cuarón al mando, ha mostrado que lo suyo no es el impulso educativo.A las historias de robos en escuelas, cierre de grupos de educación media superior, amenazas de despidos y uso de alumnos como botín político se suma ahora otra estampa, la del abandono del deporte en la Sierra del estado.En los municipios de Madera, Gómez, Namiquipa, Temósachi, Gómez Farías y Guerrero, cuando menos, se han visto suspendidos, cancelados o seriamente mermados por baja participación de alumnos los campeonatos estatales de beisbol, basquetbol y atletismo.A la Olimpiada estatal, por ejemplo, no acudió el representativo de Guerrero para el serial de futbol –la etapa eliminatoria-. Los padres de familia se negaron a que sus hijos viajaran a Guachochi, donde sería el evento, por la inseguridad.“Las autoridades tienen conocimiento de la inseguridad, lo sabemos todos, todos tenemos miedo. Pero no le han tomado importancia al deporte”, cuenta una voz bien informada.En Madera el año pasado se canceló el concurso de escoltas en primarias. Además de la violencia, ahora los estudiantes se enfrentan al abandono para desarrollar actividades culturales y deportivas, que para eso no hay interés ni presupuesto.Contrasta el olvido de la dependencia con la celeridad con la que deslindan a sus funcionarios de posibles irregularidades, como ocurrió con el exhorto enviado el 11 de enero para solicitar la separación del cargo del director general de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua por presuntamente no respetar el orden de prelación del Servicio Profesional Docente.Exactamente dos semanas después la Secretaría contestó que no había investigación ni resolución de ningún tipo para sancionar al funcionario, hay imagen del documento en la versión digital. Ojalá que con la misma celeridad se ocuparan de los estudiantes y maestros que al abandono se atienen.***Ante el poco ánimo que genera la candidatura de José Antonio Meade y la prácticamente nula empatía que hay con el aspirante incluso entre el tricolor, se decidió en el cuarto de estrategia meter de lleno a Juana Cuevas a la contienda.El primer paso fue dado ayer mismo en la Convención Nacional de Delegados del PRI, donde Cuevas portó una blusa bordada con motivos indígenas. El detalle, el característico rojo PRI que a tambor batiente la pone como elemento clave de la desangelada campaña.Al diablo se han ido desde hace tiempo las formas con aquello del candidato ciudadano, externo y ajeno al priismo. El rojo de Juana, el pase de lista a las figuras públicas y el acarreo masivo como pruebas.***El descontento con el administrador del Congreso, Jorge Issa, viene desde dentro.Además de conseguirle chamba a su sobrina apenas llegado al cargo y sin más mérito que el familiar, Issa se ha dado el lujo de despachar a varios de los trabajadores que permanecían en el Legislativo sin pertenecer a equipo alguno.Son cuando menos tres los diputados del PAN los que muy molestos por la situación se han manifestado en contra de las prácticas de Issa. Poco eco han tenido sus protestas porque, aseguran, de fondo está el control de los recursos y eso es más importante para muchos que el buen uso de la lana pública.