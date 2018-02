Soplan de nuevo vientos de narco-política por todos los municipios de la región serrana del estado igual como ocurrió en las elecciones del 2016. Grupos del crimen organizado presionan a los representantes de los partidos políticos para imponer candidatos y/o bloquear a opositores.Tenemos datos sobre severas complicaciones que han tenido particularmente los partidos chicos para presentar candidatos porque los grupos delictivos “no aceptan” rivales contra los partidos que tradicionalmente alternan triunfos, el PRI y el PAN.Hay problemas en Moris, Guazapares, de nuevo en Bachíniva, Namiquipa, Guadalupe y Calvo, Morelos, Bocoyna, Chínipas y otros.En Guachochi ha quedado claro que grupos delictivos atrás de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional han buscado impedir que avance la candidata independiente, Magdalena Rubio Molina, quien inclusive ya interpuso quejas ante la Fepade por amenazas.En el 2016 definió desde su campaña como “narcopolítica” el gobernador, Javier Corral, la participación directa del crimen organizado para quedarse con candidaturas a las alcaldías de Chínipas, Bachíniva y Namiquipa. Debieron cambiar los partidos algunas nominaciones de último momento.Aquellos escenarios que derivaron en el asesinato de la periodista, Miroslava Breach, se repiten esta ocasión. Tendrán su punto culminante durante el registro definitivo de candidatos.***Todos los partidos han intensificado su cabildeo hacia la independiente Alcaldía de Ciudad Juárez y sus principales operadores en busca de un tesoro escasamente comentado aún, votos para la candidatura a la Presidencia de la República.La última palabra será dicha sin duda por el presidente municipal, Armando Cabada. Hasta ahora el PRI no tiene más cálculo sobre su base de votos en el municipio que los conseguidos por “Teto” Murguía en el 2016, arribita de los 100 mil sufragios; con ese mismo punto de referencia el PAN tuvo 70 mil votos y Armando cerca de 210 mil.Entonces es muy atractiva esa suma de votos independientes, más si consideramos que el PRI está derrumbado hasta el cuarto lugar en las encuestas y Morena liderando la mayoría de las mismas.Cabada y sus coequiperos de mayor confianza han tenido acercamientos con gente de José Antonio Meade, ni se diga con interlocutores de por México al Frente (no sabemos si directamente el gobernador Javier Corral), y los de Morena.El dilema podría terminar si el independiente “Bronco”, Jaime Rodríguez, llegara a la campaña electoral con mayor puntaje en las encuestas pero nomás no despega. Puede entonces llegar el extremo de permitir Cabada territorio libre para los abanderados presidenciales y asumir una postura estrictamente institucional para luego no tener bola incómoda con cualquiera que gane Los Pinos.Sumarse a cualquiera de las marcas “grandes” pondría en riesgo la propia, tanto hacia la reelección por la Alcaldía como en la búsqueda de diputaciones locales y federales.***El enlace de Regeneración Nacional (Morena) en Chihuahua, Juan Carlos Loera, no ha podido hacer química, menos click con Yeidckol Polevnsky, la presidenta de ese partido y mano derecha de Andrés Manuel López Obrador.Eso le ha valido significativamente a Javier González Mocken para continuar con cierta seguridad como puntero en la nominación Morena a la Presidencia Municipal. En contrario andaría “parejeando” con su principal rival, el diputado local Pedro Torres Estrada.Desde los cuartos de encuestas hemos sabido que Torres ha reforzado su activismo vendiéndose como militante genuino de Morena. Ello le ha redituado en algunos apoyos extras que ciertamente le han movido el tapete al exalcalde priista. Un puchón del comité nacional hubiera sido fundamental pero no ocurrirá por las razones descritas.Hoy quedarán despejadas todas las dudas en la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Le pondrán nombre al candidato.***Igual que la nominación a la Alcaldía de Juárez y muchas otras del interior del país, también será determinada hoy en la Ciudad de México la planilla de regidores, las 22 candidaturas a diputados locales Morenos y los nueve postulados (as) a diputados federales.Los tres primeros espacios para regidores están peleados por Magdaleno Silva, Julio de la Cruz y José Sarmiento. Deberán sacar a uno o dos para incluir mujer o mujeres.Para los 22 distritos de la entidad pelean por las candidaturas los distintos grupos internos de Morena, externos y sus aliados Encuentro Social y Partido del Trabajo. Es igual en relación a las nueve diputaciones federales.Ha llevado la voz cantante el presidente de Morena en la entidad, Martín Chaparro, quien se alzará con la mayoría de las 22 candidaturas a diputados locales y a diputados federales. Algunos espacios conseguirá Juan Carlos Loera, otros PT y PES, y hasta el expriista Víctor Valencia podría conseguir nominaciones para Agustín Mora y Arturo Domínguez.Ayer anduvo en Juárez uno de los principales operadores de Yeidckol, el expriista chihuahuense, Fernando Villarreal. Por la noche daría sus últimos puntos de vista a la dirigencia nacional y para la hora de la sesión de consejo estará el arroz cocido.***El Partido Acción Nacional (PAN) tendrá también este sábado cónclave en la Ciudad de México para definir candidaturas. Destaca la nominación del secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, entre los postulados plurinominales al Senado de la República. Será ubicado entre los diez primeros lugares de la lista, lo cual garantiza su escaño en la Cámara alta del Congreso de la Unión.

