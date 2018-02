En semanas pasadas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó a favor de conceder el amparo a un estudiante de posgrado a quien el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) había suspendido la beca por no tener “dedicación exclusiva” al programa en que se encontraba inscrito, ya que trabajaba al mismo tiempo que era beneficiario de dicha beca. La SCJN declaró inconstitucional el hecho de que Conacyt establezca “exclusividad” como requisito para acceder a una beca como estudiante de posgrado.Más de allá de la discusión sobre la inconstitucionalidad de exigir dedicación exclusiva para acceder a una beca de posgrado, se abre una discusión sobre el modelo de universidad que se impulsa con requisitos y exigencias como los planteados por Conacyt, quien desde hace varios años, vía la asignación de becas y recursos, ha ido imponiendo una forma de universidad que se enclaustra cada vez más en las aulas y los cubículos y “se contamina” menos con la experiencia y la práctica profesionales.Hay universidades que han encontrado la manera de negociar con dicho esquema sin perder la vinculación con las realidades locales y sobre todo con la experiencia de los profesionales que se encuentran en campo. Y hay otras, como la nuestra, que resultando más papistas que el papá, han llevado la “tendencia Conacyt” al extremo.Así, a pesar de que Conacyt establece tanto programas de investigación como profesionalizantes y abre la posibilidad de formar grupos de maestría y doctorado con estudiantes de tiempo completo y de tiempo parcial (becados los primeros y con posibilidad de mantenerse en el campo laboral los segundos), la UACJ ha diseñado sus políticas institucionales de forma que los alumnos de maestría y doctorado sean todos de tiempo completo.Las autoridades, tratando de asegurar “que no les vean la cara”, han diseñado estrategias diversas para que los estudiantes no trabajen. La más conocida es la asignación de horarios que no sólo imposibilitan trabajar a quienes cursan un posgrado, sino que les arruinan cualquier rutina posible, especialmente a través de la programación de clases y actividades “obligatorias” en los horarios más disímbolos posibles. La autoridad universitaria se convierte en policía vigilante de la dedicación exclusiva y asegura su control mediante una amenaza que se ha vuelto cotidiana: “vas a perder la beca”.Lejos estamos de aquellos tiempos en que nuestra Universidad era una opción de formación para profesionales de diversas áreas en la ciudad. Era común encontrar personal de las áreas de atención a víctimas en diversas instituciones en la maestría en psicoterapia, o profesores y directores de escuelas en la maestría en educación, o profesionistas vinculados a dependencias de desarrollo urbano o constructoras en la maestría en desarrollo urbano, o personal administrativo de las maquilas en la maestría en administración, etcétera. Eso se acabó.El actual gobierno de la UACJ optó por una universidad –al menos en el nivel del posgrado- encerrada en sí misma, que no tiene lugar para profesionalizar a quienes se encuentran en el campo. Se avecina el cambio de rector. El modelo de universidad que queremos y el tipo de universidad que necesita nuestra ciudad debe ser un tema central en la discusión y en la agenda de quien aspire a ocupar dicho cargo. La continuidad con el gobierno actual nos condena a ser una universidad cada vez más lejos de la comunidad.La decisión de la Suprema Corte es una buena noticia porque aclara que no se justifica pedir "dedicación absoluta" y porque cuestiona el tipo de universidad en que la UACJ se va convirtiendo. Si no se justifica la dedicación absoluta, menos aún se justifica cerrar los programas de posgrado a profesionales que se encuentran en el campo. Pierden las universidades al no tener en sus aulas el aporte de quienes están en la brega diaria y pierden también la oportunidad de ser formadoras de quienes manteniendo su empleo, deciden estudiar un posgrado. Pierde la ciudad, que requiere profesionales y especialistas en las áreas más críticas y que requieren mayor atención. Queremos una Universidad al servicio de la comunidad.