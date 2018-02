El pie izquierdo no es la mejor manera de arrancar un proyecto, menos desde el servicio público. Torpe hasta la pared de enfrente es la expresión de Joaquín Gilberto Treviño Dávila al acusar a los diputados de permanecer más atentos en “sacar adelante leyes para casar a maricones" que en otros asuntos.No tiene desperdicio el video manejado por El Diario digital el miércoles por la noche. Fue tomado de la propia página de Face del Congreso del Estado, cuyos diputados integraron la comisión que propuso a los integrantes de una nueva institución pública que le costará a los chihuahuenses un chorro de dinero, el Comité Ciudadano Anticorrupción. Treviño quedó entre ellos; además Jesús Antonio Tamez, Isabel Terrazas Cerros, Liliana Ochoa y René Moreno Medina.Hace mucho tiempo expresiones como la usada por Treviño quedaron legalmente proscritas. Esa es una parte jurídica que seguramente atenderá la comunidad gay y sus seguidores. No se quedarán conformes con las meras disculpas externadas por el susodicho.Ese nuevo funcionario público no tuvo cuidado en lo que dijo porque es evidente que viene de una formación profundamente intolerante, desparpajada y sin preocupación ni por el cargo que asumirá ni mucho menos por la comunidad en general. Agredió a los propios diputados del Congreso del Estado porque sabe que no será sujeto de sanción alguna pues su cargo es producto de una imposición de Palacio de Gobierno.Son sectores panistas de los más retrógradas quienes empujaron los nombramientos en ese comité “ciudadano”. Solo el gobernador, Javier Corral, y el operador de negocios familiares en gobierno, Gustavo Madero, conocen los secretos que empujaron semejante decisión.Estamos seguros que el gobernador dio luz verde pero no decidió. El hubiera querido en lo más profundo de su corazón a Paquita Jiménez, a quien la revolución azul sigue sin hacerle justicia, y al papá de las muchachas Siqueiros operadoras del nuevo amanecer, don Manuel Siqueiros.***La máxima desesperanzadora dice que algunos seres humanos no cambiamos ni volviendo a nacer. Hemos mencionado aquí el caso del Secretario de Finanzas del PRI estatal, Ricardo Rodríguez Lugo, el mismo que siendo funcionario partidista vendió servicios de encuestas por más de un millón de pesos nada más y nada menos que al régimen corralista. Los panistas sabían que el hombre era priista y viceversa, así que la maroma tiene visos de traición y corrupción.Ahora tenemos que el jefe de las finanzas tricolores y su conocida patanería despidieron de mala forma al abogado del partido ante los órganos electorales, Benjamín Yunes Caraveo.Ese funcionario partidista atendió en estos días una diligencia en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en la ciudad de Chihuahua. Al volver a su oficina encontró en el pasillo todos sus “afectos personales”.-“¿Qué significa esto?”, preguntó incrédulo al de Finanzas.“Pues qué más va a significar, que alguien más ocupa tu lugar”, le respondió burlón Rodríguez Lugo, parafraseando las letras de una rola cantada por múltiples artistas.Ese alguien que llegó al relevo es un antiguo militante tricolor, héroe de algunas batallas pero tan desgastadito que fue desechado por el duartismo en varias tareas encomendadas. No le hará ni cosquillas a los abogados de sus similares en el PAN estatal, menos a los tiburones azules de Palacio de Gobierno. Posiblemente de eso se trate.Garganta profunda hace su trabajo.***Ayer la fracción rosa-tricolor en el Congreso del Estado solicitó la comparecencia del rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alberto Fierro, para que explique a los señores(as) diputados los términos acordados entre la máxima casa de estudios y el Gobierno estatal para reducir las cuotas de inscripción.Ese tema es únicamente la punta de la madeja por donde buscan los priistas y otros sectores de la sociedad chihuahuense indagar múltiples flancos irregulares descubiertos al jefe máximo de la UACH.Fierro trae arrastrando observaciones no solventadas de las auditorías estatal y de la Federación desde el 2011, 2015 y hasta el 2016 (primero como director de Filosofía y Letras y después como rector) por muchos millones de pesos. Se incluye una transita por 10 millones de pesos con el gobierno de Nuevo León.Toda la información es del conocimiento del gobernador Corral; el secretario general de Gobierno, César Jáuregui; la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos y hasta del fiscal general, César Peniche. También saben de la renta de tierras para cultivos no convencionales en algunas de las 10 mil 600 hectáreas en el rancho Teseachi que la universidad posee en el municipio de Bachíniva, por el rumbo de Cuauhtémoc.Son esas palabras mayores, es cierto, pero de ese tamaño han dejado los funcionarios estatales operar discrecionalmente al rector. Paga él con subordinación hasta rozar el suelo.***Los miembros del Consejo de la Judicatura no rezan con fe y devoción. Hasta el último instante esperaron a que el Altísimo les siguiera iluminando con obstáculos y aplazamientos contra sus enemigos pero el milagro no llegó.Con simulada resignación aceptaron esos integrantes de la Judicatura sendos amparos federales extendidos por sus “compañeros” los magistrados del propio Tribunal de Justicia, Gabriel Sepúlveda y Jorge Ramírez, para retomar el trabajo en sus correspondientes salas, de las que fueron botados sin ningún miramiento en plena temporada navideña.Ayer tomó su sala Sepúlveda; lunes o martes hará lo propio Ramírez. El corralista Consejo debe sufrir lo que una herida la sal.***Solidaridad a montones tuvo ayer en Delicias la familia Baeza-Terrazas en el funeral de doña Ofelia, madre del exgobernador, José Reyes Baeza. Pasó lista toda la clase política tricolor, una gran cantidad de opositores, y sobre todo, gran parte de la población deliciense. Hubo cantidades impresionantes de coronas, desde luego la del presidente de la República, Enrique Peña Nieto; también la del gobernador, Javier Corral. De Ciudad Juárez llegaron Memo Dowell, Gerardo Fierro, René Franco, “El Cura” Canales...