Hace pocos días Maclovio Murillo Chávez tenía espacios en Palacio de Gobierno como buffette en buen restaurante. Podía apuntar hacia la Fiscalía General del Estado, la Secretaría General de Gobierno, o hacia otro rumbo. Prácticamente lo que quisiera porque sus méritos los hizo en la “Operación Justicia para Chihuahua”.Hoy parece afianzado en la Fiscalía César Augusto Peniche, como el menos peor para los intereses del ‘nuevo amanecer’. La Secretaría de Gobierno será desocupada en breve por su ahora titular, César Jáuregui Robles, pero ya no figura el consejero jurídico Maclovio como su relevo desde que se puso en la cruz con aquella grabación adjudicada a él donde agrede a periodistas, a empresas periodísticas y le asesta inopinados garrotazos al propio maestro Jáuregui y al jefe Corral. Le pegó el “síndrome diputada Ibarra”.El hoy secretario de Gobierno ya tiene lugar seguro en la lista de candidatos plurinominales al Senado de la República. Es uno de los pocos pensadores juiciosos y cautos que le quedan al Partido Acción Nacional en el país. Sólo será cuestión de esperar a que su nombre sea ratificado por el Consejo Político Nacional de su partido y listo.Maclovio todavía es necesario en Palacio. De asesor o lo que sea, pero no muy visible a ojos de los francotiradores, que los tiene por todas partes. Es el radiólogo que tiene en sus manos todas las placas de la barrida al duartismo y el golpazo al grupo de Manlio Fabio Beltrones con la detención de “La Coneja”, Alejandro Gutiérrez.A ver cómo se saca el abogado, y el propio gobernador, la nueva denuncia lanzada en su contra, ahora por la diputada tricolor Isela Torres. Lo señala directamente como responsable de amenazarla. “Que no crean que por el hecho de estas amenazas me van a callar”, aventó desde la tribuna ayer en el Congreso del Estado. Un “propio” de Maclovio le llevó el mensaje.***Confirmó ayer el gobernador Javier Corral la llegada de los primeros 450 millones de pesos a las arcas estatales. Son producto de los convenios firmados con la Secretaría de Hacienda en la víspera del sonado pleito contra la Presidencia de la República por el escándalo mediático a que fue sometida la detención del exsecretario general del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez, por parte del régimen corralista.El acuerdo paralelo nada escondido con la Secretaría de Gobernación fue el traslado de Gutiérrez de un penal estatal a un penal federal. El “convenio” total es por 900 millones; así que mientras preparan “el papeleo” entre un juez de Control, un juez de Ejecución de Penas, la aplicación del Protocolo de Estambul contra la tortura y el sistema carcelario federal, Hacienda “reunirá” los otros 450 millones de pesos para ser entregados el cinco de marzo próximo, fecha también mencionada ayer por el gobernador.Hasta ese momento se supone quedará finiquitado el episodio del prisionero de guerra-político-electoral, “La Coneja”.***Una maestro concertista se puso en contacto con esta columna para señalar hechos “un tanto fraudulentos” ocurridos en la Secretaría de Cultura del Gobierno estatal. Dimensionado individualmente y por monto unitario el caso es modesto, pero da la impresión que es punta de un iceberg merecedor de suficiente atención.El maestro Carlos Benítez informa que atendió una convocatoria para participar en una “muestra estatal de creación musical” de la que resultó seleccionado. Se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua del 22 al 24 de noviembre.Explica que previo a confirmar su presencia en la muestra le pidieron firmar un recibo por seis mil pesos que hasta la fecha no han sido pagados al maestro a pesar de los gastos que hizo para el viaje. Contaditos, cuatro mil 250.Eso no es todo, textualmente señala que “nunca se entregó ningún documento que avale dicha distinción (certificado, diploma, etc.)...ni un gracias verbal, al menos por educación”.Ha recurrido el músico a este medio de comunicación porque ni respuesta tuvo a una carta enviada a la secretaria de Cultura, Concepción “Concha” Landa. Ahí le explicó todo.Quiere decir lo anterior que la misma suerte del maestro Benítez la corrió el resto de los participantes. Ah, pero qué tal los millones puntualitos que pagó doña Concepción a la empresa de Nuevo León que contrató como intermediaria para organizar el Festival Internacional Chihuahua.***Luego del escándalo en la Subsecretaría de Educación en esta frontera por malos manejos financieros, nos llegan copias de documentos, facturas, comprobantes de pago y testimonios de lo que en principio aparece un abuso y tráfico de influencias en la UTCJ (Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez).El posible escándalo involucra al exrector Ricardo Antonio García Parra, a la directora de Administración y Finanzas, Cristina Dozal Durán y al rector actual, Guillermo José Álvarez, quienes gestionaron y pagaron servicios profesionales externos mediante su empresa Grupo Enfoque.Ricardo dejó la rectoría de la UTCJ en enero del 2017, y para marzo ya había recibido uno de varios pagos, de los cuales publicamos imágenes en la versión digital de esta columna, lo cual no tendría nada de malo (en caso de que fueran reales los servicios prestados), de no ser porque la regulación y normativa de la institución prohíbe cualquier clase de proveeduría a exdirectivos de la Universidad.Hay mucho qué publicar aún sobre el tema, tenemos bastante documentación en nuestro poder para analizar y verificar, así como diversos testimonios de ex empleados que tienen demandada a la Universidad por despido injustificado. Muchas irregularidades que deben ser objeto de atención de la Secretaría de la Función Pública...