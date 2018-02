Caen funcionarios en trampa de vicegobernadora

En el destape de la transa en la Subsecretaría de Educación y Deporte la mano que mece la cuna es, quién si no, la de la vicegobernadora, Leticia Corral.Nos dicen de la hermana del gobernador, Javier Corral, surgió la orden para que los encargados de comunicación social de la dependencia grabaran las conversaciones del área, con el objetivo de encontrar material para desprestigiar a Judith Soto, la titular de la Subsecretaría.El objetivo de la vice era presuntamente poner un cuatro para sacar del gobierno a Soto y poner en su lugar a Evangelina Mercado, actual coordinadora general del Centro de Justicia para las Mujeres en Juárez y cercanísima de Leticia.De pilón, se llevarían también al administrador Eduardo García Ortega, otro que tampoco es del equipo de Corral Jurado, la hermana.Fue Enrique Torres Valadez, director de Comunicación Social, el que dio la instrucción al equipo formado por César Ruiz, Margarita Burgos y Luis Cardona, para grabar lo sucedido en la Subsecretaría, nos confirman fuentes consultadas.Descubierta la transa y filtrado el audio a los medios, Ruiz y compañía fueron despedidos por Soto, jugada que no esperaba Leticia Corral, que tampoco ha salido a defender a quienes le cumplieron la orden y fueron corridos sin miramiento alguno.Cierra el círculo a la trama que el dinero que buscaba desviar García Ortega era precisamente para destinarlo a un evento del gobernador.El dramón es para reír y llorar. Se trata de función pública y de dinero público.***El premio a las zalamerías y obediencias de Enrique Torres a la vicegobernadora tuvieron pago con su presencia y apoyo en el registro del vocero estatal en la zona norte como parte de la planilla de aspirantes a regidores.Lo mismo aplica para Mercado, que igual fue compensada en esa planilla. La hija de la vice, Nya Guzmán Corral va como suplente, para que quede clara la cercanía. Están las fotos de los apoyos en la versión digital.Van en la lista también Amparo Beltrán, segunda en la dirigencia general del PAN municipal, y cercana tanto al presidente Sergio Madero, como al aspirante a alcalde y funcionario Ramón Galindo.También busca llegar el actual suplente del regidor Hiram Contreras, Gerardo Soto, quien en 2016 enfrentó un proceso interno por irregularidades en los nombramientos de 200 representantes de casillas en Juárez que quedaron mal el día de la elección. No pasó nada con la entonces considerada "traición" debido a la relación de Soto con Galindo.Otro ungido es Javier Palacios Reyes, destituido en 1997 de su puesto como coordinador de Seguridad Pública Municipal por la desaparición de droga y armas que estaban bajo su custodia.Daniel Ahjuech Chihuahua y Antonia Campuzano, también se registraron para la plantilla que acompañará a quien resulte electo aspirante del PAN a la Alcaldía.Esos son los perfiles que van contra un candidato que ha hecho del discurso contra "los políticos de siempre" su bandera. Poco qué argumentar cuando en el PAN se recurre no solamente a los de siempre, sino a los que pocos méritos o terrible gestión pública tienen.Los actuales regidores se saben desplazados, aunque se registren no serán designados para cargar con las siglas del blanquiazul en la próxima elección.El método de designación directa para elegir candidatos y la cercanía de Javier Corral con magistrados y jueces electorales hacen tarea titánica la impugnación de las designaciones, por lo que no elegirán esa vía quienes queden al margen del reparto de candidaturas.***Pedimos prestado el término "fiesta democrática" para hablar cómo definirán Ricardo Anaya y compañía la jornada en la que ayer miles de panistas de todo el país lo ungieron como su candidato.El partido que fundara en 1939 el chihuahuense Manuel Gómez Morín como alternativa democrática al autoritarismo priista votó ayer para elegir al único postulante a la candidatura a la Presidencia de la República.No solamente era una foto y un nombre en la boleta, era además la obligación impuesta a los panistas para acudir a votar.Más aún, las boletas tenían folio que identificaba también al votante, violando la secrecía fundamental de las elecciones democráticas. De cualquier expresión en contra plasmada en la boleta podrá rastrearse el autor.Lamentable, por decir lo menos, el destino del partido que se alzó contra el PRI; ridículo, para ponerle nombre, el show montado para ungir a Anaya.***Caro, muy caro, le ha salido en Chihuahua a Margarita Zavala cargar con el lastre de haber sido personaje principal del sexenio de su esposo, Felipe Calderón.De los tres aspirantes punteros a una candidatura independiente solamente ella no incluye a Chihuahua entre las entidades donde han conseguido los apoyos necesarios para lograr la postulación.Jaime Rodríguez "El Bronco", excedió el porcentaje de las firmas necesarias con el 124.8 por ciento; mientras que Armando Ríos Piter ha superado también el requisito con 128.3 por ciento.Chihuahua no aparece ni en el corte para Zavala, de lo bajo que lleva la recaudación en firmas en la entidad. Hay foto en la versión digital de La Columna.O es el costo de Calderón, el abandono de los panistas a su excorreligionaria, o a muchos chihuahuenses no se les olvida el lamentable episodio donde los padres de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar les reclamaron por haber criminalizado a sus hijos.Sea cual sea la razón, Chihuahua no será quien avale a Zavala, en caso de que consiga la nominación para aparecer en la boleta electoral en las elecciones de julio próximo.