La nueva realidad política del país, reflejada de varias maneras en prácticamente todas las encuestas, obligó al especialista en comunicación política, Antonio Solá, a afirmar que nunca había visto una corriente de opinión que rechazara tan tajantemente a su gobernante.Solá, especialista en la “fabricación” de “guerras sucias” en los procesos electorales.Creador de la campaña “AMLO es un peligro para México” en la elección presidencial del 2006 aseveró que el candidato de izquierda ya no representa tal riesgo y que está en posibilidades de que a su favor se desencadene un porcentaje de hasta el 45 por ciento de la votación, “casi sin techo (frase usada por los encuestadores para describir el tope de preferencias que puede alcanzar un candidato o gobernante) pues es quien está capitalizando el muy extendido rechazo al gobierno del mexiquense Enrique Peña Nieto, el que “tiene una calificación de entre el 12 y el 15 por ciento de aprobación”.Tales expresiones se dan justamente a unos cuantos días del cierre de las precampañas presidenciales y del plazo para la obtención de apoyos ciudadanos a los candidatos independientes, cuando las encuestas, por lo menos dos de ellas, la de Parametría –publicada por el periódico El Economista– y la dada a conocer por el otro matutino capitalino dedicado a las finanzas, El Financiero, le otorgan, por vez primera, ventaja a López Obrador de dos dígitos –11 por ciento– frente a quien se ha colocado firmemente como el segundo lugar de las preferencias, el panista Ricardo Anaya.El Financiero le otorgó al precandidato de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador, el 38 por ciento de la intención de voto frente al 27 por el precandidato del Frente PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, precandidato PRI-PVEM-Nueva Alianza, quien cuenta con el 22 por ciento.Casi del mismo modo, Parametría-El Economista, encontró que las simpatías por López Obrador fueron del orden del 34% de los votos, 11 puntos porcentuales más que Ricardo Anaya de la coalición “Por México al frente”, quien alcanzó un 23 por ciento, por 18 puntos del precandidato del PRI, José Antonio Meade.Bueno, pues las novedades podrían ser condensadas en una mayor, de la cual se derivan un buen número de menores: el PRI está desfondado.Las evidencias están en todos lados, no sólo en los resultados de las encuestas, las que, ya lo sabemos, deberán tomarse en cuenta como punto de partida y correlacionarlas con un conjunto de factores, especialmente de carácter político, de evaluaciones personales y del acopio organizado, sistemático, de la información.Pero entre todas las empresas encuestadoras hay una de reciente creación –Massive Caller– que en los procesos electorales del 2016 y 2017 exhibió resultados, en fechas próximas a las elecciones de esos años, muy coincidentes con los resultados de los comicios.Habrá que tomar en cuenta, además, que sus encuestas son realizadas telefónicamente, pero haciendo un muestreo “representativo, de tipo cuantitativo de los números telefónicos a hogares “en forma aleatoria”.El PRI no solamente va en tercer lugar en las preferencias electorales a la Presidencia de la República, sino que en las elecciones a gobernador –en nueve entidades– el PRI no va adelante, lo que constituye una de las sorpresas “menores”, se ubica en el tercer lugar a 5-7 puntos del segundo, ocupado por Anaya, además, probablemente se colocaría en ese lugar por el número de diputados y senadores.Más. Morena va adelante en las elecciones a senadores en 15-16 entidades, superando levemente al PAN y el PRI en ¡Una!Además, el partido de López Obrador aparece en 13-15 entidades en el segundo lugar, por lo que obtendría, además de los 32 senadores de mayoría, 13 o 15 de primera minoría y lo colocaría como la primera fuerza minoritaria en la Cámara de Senadores, muy al parejo del PAN y, también, mandarían al PRI-PANAL-PVEM al ¡Tercer lugar!Más sorpresas, si las elecciones se realizaran en estos días, Morena obtendría entre 5 y 6 de las 9 gubernaturas en disputa, el PAN colocaría gobernadores en las restantes y el PRI en ¡Ninguna!No se acaban las sorpresas.Si la elección a senadores en Chihuahua fuera el día de hoy, de acuerdo con una encuesta de Massive Caller del 8 de febrero, (aún sin candidatos) el PRI se colocaría en ¡Tercer lugar! pues los candidatos del PAN se pondrían al frente con el 31.9 por ciento de los votos, por –sorpresivamente– los candidatos de Morena con el 20.8 y 16.4 por ciento del PRI, en lo que constituye toda una novedad en el ámbito local pues sería la primera ocasión, en más de 30 años, que una fuerza distinta al PAN y al PRI –fuera de las elecciones presidenciales– se colocara en el segundo lugar de las simpatías electorales en la entidad y, también, que el PRI fuera enviado al tercer lugar.Además, en una encuesta realizada a principios de año, el 7 de enero por la misma empresa, arrojó que la evaluación sobre el trabajo del gobernador Javier Corral está polarizada.En tanto que casi la mitad –46.94 por ciento– lo califican de excelente o bueno, el 23.98% le dan una calificación de Regular y 29.08 por ciento lo califican de muy malo y malo.Habremos de esperar los siguientes trabajos pues ambos resultados son previos a la postulación de los candidatos de priistas y panistas y, por supuesto, a la realización de la “Caravana por la dignidad”, cuyos festejos en Palacio aún resuenan estridentemente.La otra sorpresa, no menor, es que Morena encabeza las preferencias electorales en las elecciones a gobernador de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Chiapas, Tabasco y está en una cerrada disputa en Veracruz.La empresa Massive Caller indica que en la Ciudad de México aventaja Morena con su virtual candidata Claudia Sheinbaum con 37.17 por ciento, detrás de ella se ubicaría México al Frente, con su aspirante Alejandra Barrales con 19.3 puntos porcentuales, seguido de Mikel Arriola, del PRI-PVEM-NA, con 11 por ciento.En tanto, en Jalisco, el PRI podría perder la gubernatura que hoy mantiene con Aristóteles Sandoval. En esta entidad, Movimiento Ciudadano, con su virtual candidato, Enrique Alfaro, tiene 33.4 por ciento de las preferencias electorales. Detrás del MC, está el priista Miguel Castro con 19.44 puntos porcentuales. El PAN estaría en tercer sitio con 9.67 por ciento de las preferencias.En Morelos, la alianza Morena-PES-PT también aventaja con su virtual candidato el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco quien cuenta con 38.39 por ciento de las preferencias; Alejandro Vera, PRI, 11.95 por ciento; el PAN viene detrás con 10.28; luego Rodrigo Gayosso, del PAN-PRD, hijo del actual mandatario perredista Graco Ramírez, con el 9.11 por ciento.Puebla mantiene una disputa cerrada en la que aventajaría Morena con Miguel Barbosa, quien tiene 26.36 por ciento, seguido muy de cerca por Martha Erika Alonso, del PAN, la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, con el 25.57; en seguida, Enrique Doger, del PRI, con el 14.17 por ciento.En Veracruz también se vislumbra un cierre cardíaco. De acuerdo con la actualización del 6 de febrero, PAN-PRD, con Miguel Angel Yunes, encabezaría, con el 31.44; por 29.52 por ciento de Cuitláhuac García, de Morena y en un lejano tercer lugar, el PRI, José Yunes Zorrilla, con el 10.87 por ciento.Guanajuato sería el único estado donde no habría alternancia. El PAN, junto a sus aliados MC y PRD, se mantendría en el poder con Diego Rodríguez, quien cuenta hasta ahora con 31.27 por ciento de la preferencia electoral. Después viene Antares Vázquez, Morena, con 16.48; los independientes, 13.69 y, luego, José Luis Romero Hicks, del PRI, con 12.89 puntos porcentuales.En Chiapas estaría aventajando Rutilio Escandón, abanderado de Morena, con 31.69 por ciento. José Antonio Aguilar, del PAN-PRD-MC, está en segundo sitio con 16.39 por ciento, mientras que Roberto Albores, de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza se ubica en tercera posición con 15.5 puntos porcentuales ¡Casi al dos por uno aventaja Morena!En Tabasco se urde una catastrófica derrota del gobernante PRD. Morena encabeza con Adán Augusto López, quien lleva 41 por ciento de las preferencias seguido de Gerardo Gaudiano PAN-PRD, 17 por ciento y el PRI en el fondo con 12.16 por ciento.Mientras que en Yucatán, Mauricio Vila, de México al Frente, estaría adelante con 38.73 puntos porcentuales, seguido de Mauricio Sahui, de la alianza PRI-PVEM-Panal, con 27.24 por ciento.Hay verdaderas sorpresas. En Edomex, Morena encabeza con 30 por ciento de las simpatías electorales, seguido por un PRI desfondado, ahí en la que constituía la mayor reserva de votos del tricolor, con un bajísimo, 18.4 por ciento, casi empatado con el PAN, 17.56 por ciento.Peor les va en Durango: En la contienda por la senaduría, el PRI va abajo, muy abajo, en el tercer lugar: PAN 28.4; Morena, 22.4 y PRI ¡13.67 por ciento!¿Son números reales? ¿Nos pasará lo ocurrido en las últimas elecciones presidenciales y en todas las elecciones a gobernador de los últimos 10 años, en los que los resultados de las encuestas no coincidieron con los de las elecciones?Puede ser, nunca se podrá descartar, pero hay un hecho, el hartazgo en contra del PRI pareciera correr de la misma manera, en el país, que en las elecciones a gobernador en 2016 en Chihuahua.Ganó el candidato que el electorado identificó como el más antisistema, a Javier Corral. Igual le está ocurriendo a López Obrador y la inercia le está generando excelentes dividendos a sus candidatos a todos los puestos de elección popular, así algunos de ellos sean verdaderamente impresentables.Esas son las consecuencias del agotamiento del régimen y el justificado hartazgo popular.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.